Спецпроекты

Основатель Yota вложился в стартап экс-замминистра связи

Бизнес Кадры Инвестиции и M&A Техника
, Текст: Теона Матарадзе
Один из основателей оператора «Скартел» (бренд Yota) Альберт Авдолян оказался совладельцем компании, которая сейчас находится в процессе слияния с британским производителем электрокаров Arrival. Основателем Ariirval является давний партнер Авдоляна, бывший гендиректор «Скартела» и экс-замминистра связи Денис Свердлов.

Альберт Авдолян стал миноритарием производителя электрокаров Arrival

Бывший совладелец телекоммуникационной компании «Скартел» (бренд Yota) Альберт Авдоляна оказался миноритарным акционером публичной американской компании CIIG Merger. Это следует из документов, опубликованных на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Доля Авдоляна составляет 5,11%.

CIIG Merger - специальная технической компания без собственного бизнеса (Special Purpose Acquisition Company, SPAC). Такого рода компании проводят первичное размещение акций (IPO) с целью использовать привлеченные средства для сделок с другими предприятиями, которые стремятся стать публичными.

Как Arrival выходит на биржу

В конце 2020 г. было объявлено, что британский производитель электрокаров Arrival осуществит обратное поглощение CIIG Merger. По данным раскрытия CIIG Merger, свою долю Авдолян купил 19 ноября 2020 г., на следующий день после того, как стало известно, что Arrival выйдет на биржу через слияние с CIIG Merger.

avdolyan500.jpg
Один из основателей оператора Yota Альберт Авдолян оказался совладельцем компании, которая сейчас находится в процессе слияния с британским производителем электрокаров Arrival

На тот момент акция компании составляла $17. Альберт Авдолян купил их в количестве 1,65 млн штук, то есть его общий вклад составил сумму $28 млн. По расчетам Telegram-канала «Нецифровая экономика», доля Авдоляна после слияния составит 0,43%.

Давние партнеры по Yota

Arrival основан Денис Свердловым, который в 2007-2012 гг. был первым гендиректором «Скартела». Тогда «Скартел» построил сеть мобильного WiMAX, а затем перешел на технологию LTE. Изначально 75,1% акций «Скартела» принадлежали фонду Telconet Capital, за которым стояли Сергей Адоньев и Альберт Авдолян. Оставшиеся 25,1% акций принадлежали госкорпорации «Ростех».

denis600.jpg
Денис Свердлов, первый гендиректор Yota, экс-замминистра связи, основатель Arrival

В 2012 г. Алишер Усманов, основной владелец «Мегафона», договорился с акционерами «Скартела» об объединении активов в холдинг Garsdale Services. В результате сделки Telconet и «Ростех» получили долю в Garsdale. В 2013 г. Garsdale выкупил у Telconet собственные акции.

Таким образом, Свердлов давно знаком с Авдоляном. В 2012 г. Свердлов покинул «Скартел» и стал замминистра связи, но проработал в этой позиции только до 2013 г., после чего занялся собственными проектами.

ups600.jpg
Электрокар Arrival

В 2015 г. Свердлов перебрался в Великобританию и основал там венчурный фонд Kinetik с размером капитала $500 млн. Первыми проектами фонда стали медицинский стартап Tatakoto и компания по разработке электромобилей Charge R&D, в настоящее время переименованная в Arrival.

Другие материалы рубрики

Акционер «Моего офиса» и сооснователь IBS создали ИТ-компанию для работы на «сложном и конкурентном» рынке

Власти радикально пересмотрели бюджет и цели «Информационного общества»

Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля

За «Билайном» пронаблюдают сестра экс-директора компании и основатель IBS

Власти заставят иностранные ИТ-компании платить налоги за каждого сотрудника-россиянина

Скандальный американский фонд вложился в компанию экс-главы «Мегафона»

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор линейки цветных МФУ для дома «Фабрика печати» Epson: просто добавь чернил

Техноблог

HDR10 и HDR10+ — в чём разница и как её разглядеть?

Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей

Показать еще

Наука

Как 3D-печать проложит путь к колонизации Луны?

Керамические вкрапления в метеоритах намекают: формирование Солнечной системы шло не так, как думают

Ученые предложили распознавать эмоции с помощью радиоволн

Темная материя плотнее чем думали — это поможет в ее поисках
Показать еще
Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Российская промышленность получила новые отечественные программные решения Российская промышленность получила новые отечественные программные решения