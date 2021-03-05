Акционер «Моего офиса» и сооснователь IBS создали ИТ-компанию для работы на «сложном и конкурентном» рынке

ИТ-предприниматели Андрей Чеглаков и Сергей Мацоцкий создали новую компанию, которая станет действовать на «сложном и конкурентном» рынке интернета вещей. Первый из партнеров известен как соучредитель разработчика пакета «Мой офис», второй — как основатель IBS.

Новая компания Чеглакова и Мацоцкого

Совладелец «Новых облачных технологий» (разработчик пакета «Мой офис»), в прошлом вице-президент «Ростелекома» Андрей Чеглаков и сооснователь интегратора IBS Сергей Мацоцкий создали новую компанию — «Русим».

Об этом свидетельствует запись в ЕГРЮЛ о регистрации в Москве одноименного общества с ограниченной ответственностью (ООО) 3 марта 2021 г. Чеглакову в данной структуре принадлежит доля в 45%, Мацоцкому — 10%.

В качестве третьего соучредителя с долей в 45% выступает ООО «Трастюнион эссет менеджмент» — управляющая компания закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Форвард инвест». Она была основана в 2007 г. и имеет лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Уставный капитал «Русим» составляет 10 тыс. руб. Гендиректором выступает Игорь Бурдюгов. Основным видом деятельности организации заявлена разработка компьютерного программного обеспечения.

Чем займется «Русим»

Представители Сергея Мацоцкого на вопросы CNews о целях организации «Русима», размере инвестиций в бизнес и профиле деятельности компании ответить не смогли.

Андрей Чеглаков (справа) и Сергей Мацоцкий создали компанию интернета вещей «Русим»

На новую запись в ЕГРЮЛ в связи с регистрацией ООО «Русим» также обратили внимание в «Интерфаксе». В разговоре с этим изданием Андрей Чеглаков, что новая компания является стартапом. «Это лаборатория интернета вещей, в рамках которой планируется разработка универсальных решений для разных секторов экономики», — сказал он.

Размер инвестиций в проект он также не раскрыл, но назвал их «умеренными». Предполагается, что в дальнейшем, по мере необходимости и появления новых задач, партнеры будут докапитализировать проект.

При этом первые продукты «Русима» могут появиться не раньше 2022 г. «Мы идем в довольно сложную и конкурентную среду, поэтому здесь нужно быть аккуратным с точки зрения качества решений», — отметил Чеглаков.

По его словам, в настоящее время не планируется, что «Русим» будет сотрудничать с ИТ-компаниями, совладельцами которых являются Чеглаков и Мацоцкий. Однако такой сценарий не исключен в будущем, в случае появления «точек взаимодействия».

Чем еще владеют Чеглаков и Мацоцкий

По данным ЕГРЮЛ, в «Новых облачных технологиях» Андрей Чеглаков сейчас имеет долю в 30,6%, хотя в апреле 2019 г. в его распоряжении было 77,8% долей.

Он выступает единоличным владельцем компании «Сервис плюс», управляющей недвижимым имуществом. Ему принадлежит 33% долей в компании «Универсальная финансовая система», чей вид деятельности определен как предоставление вспомогательных услуг для бизнеса. В числе остальных соучредителей — Рифат Шайхутдинов с долей в 46,9% и Виталий Кривенко с долей в 20,1%.

В мае 2020 г. Чеглаков создал совместно с ООО «Эвэн-газ» и Еленой Ивлиевой «Нетканые материалы», занимающуюся производство текстильных материалов и изделий из них (кроме одежды), получив в ней долю в 35%.

По линии информационных технологий Чеглаков сейчас также является главным совладельцем зарегистрированной в июле 2016 г. компании «Марлин», чьим основным профилем заявлена разработка компьютерного ПО. Другие два соучредителя — это Александр Басов с долей в 36% и гендиректор организации Михаил Козлов с долей в 15%. По информации «Контур.фокуса», компания за два года работы принесла своим хозяевам убыток в 16,5 млн руб. и в настоящее время активной деятельности не ведет.

Что касается Сергея Мацоцкого, то после того как он в апреле 2020 г. покинул свое детище — интегратора IBS, он в июне того же года организовал компанию «Рубитех». Напомним, в данном случае речь идет не об учреждении для выделившегося из IBS бизнеса нового юридического лица, а о переименовании действующего: ООО «ИБС консалтинг» в ООО «Рубитех».

Кадровая основа «Рубитеха» — бывший дивизион ИТ-инфраструктуры IBS. Поэтому компания себя позиционирует в качестве системного интегратора с экспертизой в построении ИТ-инфраструктуры, проектировании ЦОДов, создании сетевых решений и технологий в сфере информационной безопасности.

С 3 февраля 2021 г. ООО «Рубитех» на 100% принадлежит зарегистрированному 12 января 2021 г. ООО «Рубитех холдинг». В данной структуре доля в 5% записана на гендиректора «Рубитеха» Игоря Ведехина, а 95% — на зарегистрированное в Москве 6 мая 2020 г. АО «ГС-инвест». «Контур.фокус» полагает, что Мацоцкий является единственным акционером этого акционерного общества.

Помимо этого Мацоцкому принадлежит 21% известной компании «Медиалогия», где его партнерами выступают «ВТБ капитал финанс» с долей в 63% и Александр Волков с долей в 16%.

Также за Мацоцким числится 18% в софтверной компании «Настоящий электронный полис», зарегистрированной в Москве в апреле 2013 г. Порядка 49,2% в ней за Александром Моносовым и по 16,4% — за Александром и Юрием Туровскими.

Примечательно, что этот же состав учредителей, в тех же долях выступает владельцами зарегистрированной 1 ноября 2018 г. в Белгороде софтверной компании «МТ технолоджи».