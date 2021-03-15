Власти по ошибке вложили в технопарки лишние 3,2 миллиарда

Двойная поддержка

Как стало известно CNews, Минпромторг России ошибочно оказал повторную господдержку технопаркам, которые ранее уже получили ее от Минэкономразвития. В частности, дополнительные расходы федерального бюджета на поддержку особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» и индустриального парка КИП «Мастер» (оба в Татарстане) составили более 3,2 млрд руб.

К такому выводу пришла Счетная палата в ходе подготовки аналитического отчета, касающегося эффективности реализации мер государственной поддержки создания и развития индустриальных парков и технопарков (документ имеется в распоряжении CNews).

В качестве причин возникновения подобных ошибок аудиторы называют низкий уровень организации взаимодействия между федеральными, региональными органами исполнительной власти и заинтересованными организациями, а также отсутствие органа, отвечающего за координацию мер поддержки.

В случае с ОЭЗ «Алабуга» и парком КИП «Мастер», согласно выводам проверяющих, к перерасходу бюджетных средств, в том числе, привело несовершенство нормативной базы, регулирующей распределение субсидий. Из отчета Счетной палаты следует, что Татарстан мог претендовать на компенсацию средств, вложенных в создание парков, как в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика», в которой предусмотрена поддержка малого и среднего предпринимательства в регионах, так и, например, в соответствии с постановлением Правительства №1119 от 30 октября 2014 г. «Об отборе субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение государственной поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий».

Счетная палата: власти поддержали технопарки Татарстана на лишние 3,2 млрд руб.

Аудиторы отмечают, что правовая норма, исключающая возможность «двойного финансирования» в подобных ситуациях, позднее была введена постановлением Правительства №35 от 5 марта 2020 г., которое скорректировало перечень правил отбора претендентов на получение компенсаций (№1119). Так, обновленный пункт 14 правил гласит: «В случае если создание, модернизация и (или) реконструкция объектов инфраструктуры парков или ОЭЗ осуществлялись с привлечением средств федерального бюджета, возмещение субъекту РФ затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры парков или ОЭЗ осуществляется за вычетом совокупного размера средств федерального бюджета…».

КИП «Мастер» – самый большой российский индустриальный парк по количеству резидентов – более 300 компаний. Он в первую очередь ориентирован на предприятия машиностроительной отрасли, однако в числе его резидентов также представлены операторы связи «Мегафон», «Ростелеком» и «Эр-телеком холдинг», компания РПК РЭС, которая занимается ремонтом компьютеров и периферийного оборудования, разработчик программного обеспечения «Центр обслуживания бизнеса», производитель электронных компонентов для автомобльной промышленности «Камэк», фирма «Риэль инжиниринг», занятая в производстве электронного и оптического оборудования, и др.



Проблемы мониторинга

Счетная палата также зафиксировала наличие серьезных проблем, касающиеся мониторинга деятельности индустриальных парков и технопарков. Созданная как инструмент мониторинга геоинформационная система индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров (ГИСИП), отмечают аудиторы, содержит неполные, неактуальные или недостоверные данные.

На региональном уровне в большинстве субъектов РФ мониторинг также не осуществляется. Согласно отчету, регионы не располагают информацией о 54 индустриальных и технопарках, включенных в ГИСИП, при 407 уже построенных и запланированных к строительству на территории России парков.

В Счетной палате отмечают, что в целях обеспечения единого информационного пространства и повышения эффективности обмена данными ГИСИП в 2020 г. включена в состав государственной информационной системы промышленности (ГИСП).

Как заявили в Минэкономразвития, ведомство провело работу вместе с экспертной группой Минпромторга для уточнения и расширения анкетных данных парков и технопарков в ГИСИП, а обязательства по заполнению данных доведены до субъектов РФ и управляющих компаний парков и технопарков.

Слабый контроль за расходованием средств и «размытость» правовой базы

В результате проверки аудиторы Счетной палаты пришли к выводу о недостаточном уровне контроля над расходованием средств, направляемых из бюджета на поддержку парков.

«Контроль за расходованием средств федерального бюджета, направленных на создание, развитие и функционирование индустриальных парков и технопарков, малоэффективен, поскольку сводится лишь к сравнению плановых и фактических показателей, – говорится в отчете. – Выездные проверки соблюдения порядка, целей и условий предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов Минпромторгом, Минэкономразвития и Минцифры не проводились».

В обязанности Минэкономразвития проведение выездных проверок объектов не входит, пояснили в ведомстве.

По данным Счетной палаты, с 2007 по 2020 гг. расходы Минпромторга, Минэкономразвития и Минцифры на поддержку индустриальных и технопарков составили порядка 41,7 млрд руб., из них за 2015-2019 гг. – около 23 млрд руб. Помощь получили более 100 организаций, расположенных в 48 регионах.

Кроме того, проверка показала, что требования к паркам и технопаркам предусмотрены целом рядом правовых актов, а к резидентам – и вовсе не унифицированы. Также, по мнению экспертов, требует уточнения статус технопарков, в том числе в сфере высоких технологий.

Предложенные меры

Согласно выводом Счетной палаты, в России необходимо внедрить систему оценки эффективности работы индустриальных парков и технопарков, которая позволит определить их вклад в развитие экономики. На сегодняшний же день проблемы в регулировании, серьезные недостатки системы мониторинга и контроля не позволяют в полной мере оценить работу данного инструмента развития промышленности, считают в контрольном ведомстве.

Эксперты также считают необходимым определить орган исполнительной власти, который будет отвечать за координацию мер господдержки, мониторинг и оценку деятельности парков. По мнению аналитиков, таковым мог бы стать Минпромторг, который занимается развитием индустриальных парков и промтехнопарков.