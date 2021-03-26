МТС вложила $10 млн в американского производителя ИИ-чипов

МТС вложилась в Kneron

Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщила об инвестиции в размере $10 млн в американскую компанию Kneron, разрабатывающую чипы для искусственного интеллекта (ИИ). Размер полученной МТС доли в Kneron не раскрывается. Инвестиции сделаны через «дочку» МТС – «Центр искусственного интеллекта МТС» (МТС ИИ).

Чем занимается Kneron

Компания Kneron основана в 2015 г. выходцами из Тайваня Албертом Ли (Albert Liu) и Франком Чангом (Frank Chang). Компания базируется в Сан-Диего. Компания производит интегрированные программные и аппаратные решения с поддержкой искусственного интеллекта для интеллектуального интернета вещей, умный домов, интеллектуального наблюдения, безопасности, мобильных устройств, робототехники и промышленного контроля.

За свою историю компания привлекла инвестиций на общую сумму $73 млн. В том числе в 2017 г. в компанию вложилась группа инвесторов, включая Alibaba Enterpreneuners Fund, CDIB, Himax Technologies, Qualcomm, Thundersoft, Sequoia Capital и Cyzone. В 2018 г. в компанию вложился фонд Horizons Ventures гонконгского магната Ка-шинг Ли (Ka-shing Li). Партнерами компании являются Arm, Qualcomm, Foxconn и др.

Зачем МТС такая инвестиция

По условиям соглашения, МТС станет эксклюзивным дистрибутором чипов и технологий Kneron на территории России. Также МТС планирует создать собственную линейку устройств с поддержкой искусственного интеллекта на базе технологий Kneron.

МТС инвестировала $10 млн в Kneron, американского разработчиков чипов для искусственного интеллекта

Создание собственной линейки ИИ-чипов с использованием технологий Kneron и AI-reeady SoC (System-on-Chip) займет около года. Кроме того, стратегия «Центра искусственного интеллекта МТС» предусматривает создание консультационного совета из числа ведущих мировых экспертов в сфере искусственного интеллекта и открытие зарубежных хабов для поиска новых форматов международного сотрудничества в области искусственного интеллекта, вывода продуктов компании на рынки других стран и поддержке выхода зарубежных игроков на российских рынок.

Мнение аналитика

Руководитель направления Industry X в России компании Accenture Антон Епишев отмечает, что сфера применения искусственного интеллекта, особенно в части компьютерного зрения, растет, что, в свою очередь, повышает требования к производительности устройств. При этом пользователям желательно, чтобы, например, обработка потокового видео происходила на оконечных устройств без выгрузки в облако. Это приводит к росту спроса на такие решения, как предлагает Kneron, и инвестиции МТС в эту компанию можно назвать «дальновидными», считает Епишев.

Проекты МТС в области ИИ

МТС уже имеет собственные разработки в области искусственного интеллекта. Так, компания создала голосового помощника «Марвин», который доступен через мобильные приложения. На базе «Марвина» выпускались и умные колонки от МТС.

Также МТС продает роботов-специалистов клиентского сервиса – автоматизированные диалоговые системы, которые позволяют взаимодействовать с клиентом без привлечения людей. В портфеле компании есть и виртуальный юрист – система автоматической работы с документами и управления жизненным циклом договоров Norma.