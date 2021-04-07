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Хозяева «Билайна» полностью выкупили свою «дочку»

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, Текст: Игорь Королев
Группа Veon консолидировала 100% акций пакистанского сотового оператора Jazz. 15% пакет акций оператора обошелся в $273 млн. В последнее время Jazz испытывает сразу несколько проблем с регулирующими органами Пакистана.

Veon выкупил 15% пакистанского оператора Jazz

Группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») сообщила о приобретении 15% акций в пакистанском сотовом операторе (Pakistan Mobile Communications, MPCL, торговая марка Jazz). Теперь Veon является единоличным владельцем данной компании.

Продавцом выступила Dhabi Group из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Сумма сделки составила $273 млн. Dhabi Group имела put-опцион, в соответствие с которым она могла обязать Veon у ее доли в PMCL. О своем желании реализовать данный опцион Dhabi Group объявила осенью 2020 г.

Как Veon консолидировала Jazz

Исторически PMCL принадлежала египетскому холдингу Orascom Telecom (OTH), подконтрольному миллиардеру Наджибу Савирису (Naguib Sawiris). В 2011 г. группа Vimpelcom (прежнее название Veon) приобрела телекоммуникационные активы Савириса – контрольный пакет акций OTH и 100% акций итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni.

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Группа Veon консолидировала 100% акций пакистанского сотового оператора Jazz

В 2015 г. Vimpelcom договорился с Dhabi Group об объединении PMCL с принадлежавшим арабской компании сотовым оператором Warid. Объединенная компания стала работать под торговой маркой Jazz, Veon получил в ней 85% акций, Dhabi Group – 15%. Тогда же Dhabi Group получила put-опцион на продажу своей доли.

Пакистанский рынок сотовой связи

В Пакистане 175,6 млн абонентов сотовой связи, уровень проникновения составляет 82,3%. PMCL является лидером рынка, обслуживания 66,4 млн абонентов. На втором месте находится Telenor Pakistan, «дочка» норвежского Telenor, у которой 47,6 млн абонентов.

На третьем месте находится Zong, «дочка» китайской China Mobile, с 38,6 млн пользователей. На четвертом месте находится государственный оператор Ufone, у него 23,1 млн абонентов.

Проблемы «дочки» Veon в Пакистане

В последнее время Veon столкнулся сразу с несколькими проблемами на пакистанском сотовом рынке. В 2019 г. истек срок действия лицензий, который в 2004 г. были выданы Warid, Telenor Pakistan и Zong. Телекоммуникационный регулятор Пакистана (Pakistan Telecommunication Authority, PTA) долгое время не мог определиться с условиям продления данных лицензий, в связи с чем операторы обратились в суд.

Верховный суд Исламабада (столица Пакистана) обязал PTA к 15 июля 2019 г. решить вопрос с продлением лицензий. После этого PTA решил, что стоимость продления лицензии составит $39,5 млн за 1 МГц спектра в диапазоне 900 МГц и $29,5 млн в диапазоне 1800 МГц. В результате общая стоимость продления одной лицензии составила $450 млн.

Telenor Pakistan и Jazz не согласились с такими условиями и вновь обратились в суд. Операторы считают, что стоимость продления лицензии должна быть аналогична той, по которой они выдавались в 2004 г. - $291 млн. Суд приостановил действие решения PTA о взимании платы с операторов за продление лицензии, но при условии внесении ими депозита в размере половины от требуемой суммы - $225 млн. Telenor Pakistan и Jazz сделали это, но при этом Jazz внес депозит в виде ценных бумаг и заявил о намерении оспорить данное решение.

Другая проблема для Veon также связана с лицензией Warid. В 2004 г. эта компания получила лицензию на частоты в диапазоне 1800 МГц, который тогда использовался для технологии второго поколения сотовой связи стандарта GSM. В 2014 г. в условия этой лицензии были внесены изменения, которые сделали ее технологически нейтральной.

Благодаря этому Warid смог запустить на GSM-частотах сети четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. Warid также был единственным пакистанским сотовым оператором, который не принял участия в проводившемся в 2014 г. аукционе по продаже частот для третьего (3G) и четвертого поколения сотовой связи. В то же время PMCL в ходе того аукциона приобрел 3G-лицензию за $300 млн.

«Дочка» Veon после слияния с Warid смогла предложить своим абонентам услуги сетей 4G без приобретения дополнительных лицензий и частот. Позднее, в 2017 г., Jazz в ходе еще одного аукциона приобрел дополнительные 4G-частоты в диапазоне 1800 МГц за $295 млн.

Расследование в отношении «дочки» Veon

В 2018 г. в Пакистане началось расследование относительно изменений условий лицензии Warid. Фигурантами расследования стали бывший министр информационных технологий Пакистана Ануша Рахман (Anusha Rahman), бывший министр финансов Ишаг Дар (Ishag Dar) и бывшие руководители PTA. Также в рамках расследования задавались и Jazz.

Позднее, в 2019 г., главный аудитор Пакистана пришел к выводу, что условия слияния PMC и Warid нарушали законодательство. В частности, PTA позволило PMCL использовать частоты Warid для запуска 4G-услуг без участия в аукционах.

Третья проблема для «дочки» Veon состоит в том, что в 2020 г. компания получила налоговые претензии на сумму 25 млрд рупий ($157 млн). Компания не согласилась с этими претензиями и обжаловала их в суде.

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