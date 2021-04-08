«Билайн», МТС, «Мегафон» и «Ростелеком»: кто и сколько заработал в 2020 году

CNews сравнил финансовые и операционные итоги за 2020 г., которые продемонстрировали группа Veon, МТС, «Мегафон» и «Ростелеком». Впервые участником данного сравнения оказался «Ростелеком», который с 2020 г. начал консолидировать результаты сотового оператора Tele2.

Телеком 2020: «Ростелеком» с Tele2 против «большой тройки»

Телекоммуникационные компании — группа Veon (владеет российским «Вымпелкомом», торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон» и «Ростелеком» — представили свои финансовые и операционные итоги работы за 2020 г. На основе их CNews подготовил сравнительную таблицу с результатами работы операторов.

Впервые в такую аналитику включены результаты «Ростелекома». Исторически данный оператор занимался фиксированной связью, поэтому сравнение его результатов с результатами работы «большой тройки» («Вымпелком», МТС, «Мегафон») ранее было некорректным.

Однако в 2020 г. «Ростелеком» завершил консолидацию сотового оператора «Т2 мобайл» (торговая марка Tele2). Соответственно, результаты работы Tele2 теперь отражаются в результатах «Ростелеком», и компанию можно сравнивать с операторами «большой тройки» («Вымпелком», МТС, «Мегафон»). Поскольку у «Ростелекома» практически нет международных активов, в таблице его результаты представлены только в разделе про Россию без отдельного указания результатов всей группы.

«Мегафон» становится все менее публичным

В то же время «Мегафон» после прекращения листинга на Лондонской фондовой бирже все меньше раскрывает параметры своей отчетности. В этот раз финансовые итоги были раскрыты только по группе компаний без указания отдельных параметров по России. По нашей стране указано только количество сотовых абонентов. При этом у «Мегафона» нет значительного зарубежного присутствия — только Таджикистан, Абхазия и Южная Осетия (недавно оператор также вышел на рынок Узбекистана), поэтому результаты всей группы «Мегафона» можно считать близкими к результатам работы по России.

Сокращение международного присутствия российских компаний

В целом присутствие российских телекоммуникационных компаний за рубежом сокращается. У МТС в части иностранного присутствия остается только Армения, а также дочернее предприятие в Белоруссии, результаты которого все равно не консолидируются в общей отчетности компании.

МТС Veon Мегафон Ростелеком + Tele2 Вся группа Выручка, млрд руб. 494,9 573,54 332,16 - Сервисная выручка, млрд руб. н/д 536,89 303 - Выручка от мобильного интернета, млрд руб. н/д 183,99 н/д - OIBDA/EBITDA, млрд руб. 215,2 247,96 147,8 - Рентабельность по OIBDA/EBITDA, % 43,4 43,2 44,5 - Операционная прибыль, млрд руб. 112,9 45,6 73,44 - Чистая прибыль (убыток), млрд руб. 61,4 убыток 25,08 26,3 - Рентабельность по чистой прибыли, % 12,4 - 7,9 - Капитальные затраты, млрд руб. 96,9 135,84 54,72 - Чистый долг, млрд руб. 317,6 438,4 308,9 - Число сотовых абонентов, млн 86,3 209 н/д - Число абонентов ШПД, млн н/д 4,4 н/д - Россия Выручка, млрд руб. 488,5 274,48 н/д 546,9 Сервисная выручка, млрд руб. 396,6 247,2 н/д н/д OIBDA/EBITDA, млрд руб. 210,6 107,78 н/д 194 Рентабельность по OIBDA/EBITDA, % 43,1 39,3 н/д 35,5 Операционная прибыль, млрд руб. н/д н/д н/д 68,97 Рентабельность по операционной прибыли, % н/д н/д н/д 12,6 Чистая прибыль, млрд руб. 57,7 н/д н/д 25,35 Рентабельность по чистой прибыли, % 11,8 н/д н/д 4,6 Капитальные затраты, млрд руб. 95 98,45 н/д 107,14 Чистый долг, млрд руб. н/д н/д н/д 362,2 Выручка от мобильной связи, млрд руб. 334,5 209,5 н/д 177 Выручка от мобильной передачи данных, млрд руб. н/д 62,9 н/д н/д Выручка от продажи оборудования, млрд руб. 69,1 26,5 н/д н/д Число сотовых абонентов, млн 78,5 49,9 70,4 46,6 Число пользователей мобильного интернета, млн н/д 33 н/д н/д ARPU сотовых абонентов, руб. 372 353 н/д 341 MOU сотовых абонентов, мин. н/д 340 н/д н/д Уровень оттока сотовых абонентов (Churn), % н/д 11 8,1 MBOU (средний трафик пользователей мобильного интернета), ГБ н/д 10,87 н/д н/д Выручка от фиксированного бизнеса, млрд руб. 62,1 37,66 н/д 183 Число абонентов ШПД, млн н/д 2,8 н/д 12,4 ARPU абонентов ШПД, руб. н/д 350 н/д 350 Число абонентов платного ТВ, млн 6,6 н/д н/д 10,8 ARPU пользователей платного ТВ, руб. н/д н/д н/д 250

Финансовые и операционные итоги работы в 2020 г. группы Veon, МТС, «Мегафона» и «Ростелекома»

Значительное зарубежное присутствие сохраняет только группа Veon, которая, будучи созданной на основе российского «Вымпелкома», сама позиционирует себя как международная группа со штаб-квартирой в Амстердаме. Но и Veon за последнее время избавился от многих своих активов: были проданы принадлежащие группе сотовые операторы в Канаде, Италии, странах Юго-Восточной Азии и Черной Африки. Veon начал отступление и из стран СНГ: были проданы «дочки» группы в Таджикистане и Армении.

Показатели группы Veon

Тем не менее, за счет зарубежных активов Veon остается лидером по своим показателям среди всех обозначенных компаний. Выручка группы за 2020 г. составила $7,98 млрд, показатель OIBDA/IBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составил $3,45 млрд, операционная прибыль — $635 млн. Рентабельность по показателю EBITDA/OIBDA составляет 43,2%.

При этом группа получила чистый убыток за 2020 г. в размере $349 млн. Чистый долг группы составляет $6,1 млрд, капитальные затраты — $1,89 млрд. Число сотовых абонентов группы достигло 209 млн, число абонентов широкополосного доступа в интернет (ШПД) — 4,4 млн.

В России «дочка» Veon, «Вымпелком» теперь находится лишь на четвертом месте по своим финансовым показателям. Выручка компании составила 274,5 млрд руб., показатель OIBDA/IBITDA — 107,8 млрд руб., рентабельность по показателю OIBDA/EBITDA — 39%, капитальные затраты — 985 млрд руб.

Выручка «Вымпелкома» от мобильной связи составила 209,5 млрд руб., в том числе от мобильной передачи данных — 62,9 млрд руб. Выручка от продажи оборудования составила 26,5 млрд руб. Число сотовых абонентов составило 49,9 млн, в том числе число пользователей мобильного интернета — 33 млн. Показатель ARPU (средняя ежемесячная выручка с одного абонента) составил 353 руб., MOU (средний голосовой трафик на одного абонента в месяц) – 340 мин., уровень оттока сотовых абонентов (churn) — 11%, MBOU (средний трафик пользователей мобильного интернета) — 107,87 ГБ.

Выручка «Вымпелкома» от фиксированной связи бизнеса составила 37,66 млрд руб. Число абонентов ШПД составило 2,8 млн, их ARPU — 350 руб.

Показатели «Ростелекома» и Tele2

«Ростелеком» в тандеме с Tele2 является вторым (после Veon) по своим финансовым параметрам среди рассматриваемых компаний и первым по финансовым показателям в России. Выручка компании в 2020 г. составила 546,9 млрд руб., показатель OIBDA/EBITDA — 194 млрд руб., рентабельность по показателю OIBDA/EBITDA — 35,5%, операционная прибыль — 69 млрд руб., чистая прибыль — 25,35 млрд руб. капитальные затраты — 107,14 млрд руб. Чистый долг достиг 362,2 млрд руб.

Выручка компании от мобильной связи составила 177 млрд руб. Число сотовых абонентов достигло 46,6 млн (четвертый показатель в России после МТС , «Мегафона» и «Вымпелкома»), их ARPU — 341 руб. Уровень оттока сотовых абонентов (churn) составляет 8,1%.

Выручка «Ростелекома» от фиксированного бизнеса составила 183 млрд руб. Число абонентов ШПД достигло 12,4 млн, их ARPU составляет 350 руб. Число абонентов платного ТВ составило 10,8 млн, их ARPU — 250 руб.

Показатели МТС

МТС — третий по своим финансовым параметрам среди рассматриваемых компаний и второй после «Ростелекома» в России. Выручка группы компаний в 2020 г. составила 494,9 млрд руб., показатель OIBDA/EBITDA — 215,2 млрд руб., рентабельность по показателю OIBDA/EBITDA — 43,4%, операционная прибыль — 112,9 млрд руб., чистая прибыль — 61,4 млрд руб.

Капитальные затраты группы составила 96,9 млрд руб., чистый долг — 317,6 млрд руб. Число сотовых абонентов достигло 86,3 млн.

В России выручка МТС составила 488,5 млрд руб., показатель OIBDA/EBITDA — 210,6 млрд руб., рентабельность по показателю EBITDA/OIBDA — 43%, чист чистая прибыль — 57,7 млрд руб., капитальные затраты — 95 млрд руб.

Выручка компании от мобильной связи составила 334,5 млрд руб., выручка от продажи оборудования — 69,1 млрд руб. Число сотовых абонентов достигло 78,5 млн, их ARPU (по подсчетам CNews) составляет 372 руб. Выручка компании от фиксированного бизнеса составила 62,1 млрд руб.

Показатели «Мегафона»

«Мегафон», по своим финансовым параметрам, является четвертым среди рассматриваемых компаний и третьим в России. Выручка всей группы в 2020 г. составила 332,16 млрд руб., показатель EBITDA/OIBDA — 147,8 млрд руб., рентабельность по показателю EBITDA/OIBDA — 44,5%, операционная прибыль — 73,44 млрд руб., чистая прибыль — 25,3 млрд руб.

Выручка от продажи оборудования составила 29 млрд руб. Капитальные затраты компании — 54,72 млрд руб., чистый долг достиг 308,9 млрд руб. Число сотовых абонентов в России достигло 70,4 млн.