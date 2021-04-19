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НИИ Минцифры просит госсубсидию, чтобы превратить немецкий SAP в российский

Бизнес Инвестиции и M&A Интеграция Бизнес-приложения ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур
Государственный НИИ «Восход», курируемый Минцифры, обратился к властям за субсидией на локализацию ПО немецкой компании SAP. Эксперты не исключают такую возможность в случае создания совместного российского центра разработки, однако отечественных разработчиков софта такая перспектива не радует.

Лазейка в госструктуры для импортного ПО

Государственный научно-исследовательский институт (НИИ) «Восход» обратился к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с официальным запросом на выделение субсидии Минцифры на локализацию в России программного обеспечения (ПО) немецкой компании SAP, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в учреждении.

Разработчики НИИ «Восход» намерены вместе с SAP разработать отечественную систему управления предприятием (ERP), ориентированную на использование крупнейшими российскими госкорпорациями – такими как «Ростех», «Росатом» и ОАО РЖД, отмечается в письме. Размер запрашиваемой госсубсидии не уточняется, пишет издание.

НИИ «Восход» известен участием в реализации крупных государственных ИТ-проектов, включая государственную автоматизированную системe (ГАС) «Выборы», ГАС «Правосудие», создание автоматизированного рабочего места госслужащего и Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и других федеральных проектов.

«Для развития отечественных ERP-продуктов и создания новых необходимо анализировать и учитывать опыт ведущих производителей», – заявили «Коммерсанту» в НИИ «Восход». В SAP письмо комментировать не стали, но выразили готовность «общаться на всех уровнях о возможности локализации, так как Россия – важный рынок для компании».

В Минцифры подтвердили получение письма. В аппарате Чернышенко изданию заявили, что решения SAP используются многими госкомпаниями, с существенными затратами на поддержку. «Вопрос импортозамещения — в приоритетной проработке, но базовая площадка по локализации ПО или иные решения в этой связи пока не приняты», – отметили в аппарате премьер-министра.

Эксперты: есть нюансы, но почему бы и нет

Директор технологической практики КПМГ в России и СНГ Сергей Вихарев полагает, что в случае создания специального центра доработки отдельных версий продуктов SAP и передаче прав на на них, результаты интеллектуальной деятельности такой структуры потенциально могли бы быть признаны российским софтом с соответствующими претензиями проекта на государственное субсидирование.

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НИИ «Восход» рассчитывает на госсубсидии для локализации ПО немецкой SAP

Российский рынок ERP-систем по итогам 2019 г. составил 56,76 млрд руб., увеличившись на 9,13% год к году, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Discovery Research Group. По данным Accenture, доля SAP на российском рынке составляет около 50%.

Директор АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» Илья Массух напомнил об указе Президента России Владимира Путина от 2018 г., согласно которому доля отечественного ПО в госкомпаниях и госучреждениях должна составить 80% к 2030 г. По мнению Массуха, SAP таким образом пытается обойти вопрос импортозамещения, не желая терять российский рынок, но в таком случае локализацию должен оплачивать производитель, а не государство. «Здесь же получается, что "Восход" запрашивает государственные деньги, чтобы локализовать немецкого производителя», – сказал он.

По мнению партнера «Делойт» в СНГ Александра Ильина, создание аналога, близкого к решению SAP, потребовало бы колоссальных инвестиций «в десятки миллиардов долларов и многие годы разработки», то есть, «практически невозможно», однако в тесной интеграции с «1С» есть возможности подготовки версии для крупного бизнеса.

Исполнительный директор ассоциации «Отечественный софт» Ренат Лашин не считает инициативу НИИ «Восход» приемлемой для того, чтобы превратить зарубежный софт в российский. Тем более, что в условиях санкций это сохранит для иностранных вендоров возможность влияния на экономику и безопасность страны, убежден он.

По мнению президента НП «Руссофт» Валентина Макарова, партнерские отношения НИИ «Восход» и SAP, скорее всего, являются «политическим выбором», поскольку для России очень важно «развитие сотрудничества с Европой, и особенно с Германией».

Реорганизация НИИ «Восход»

В конце марта 2021 г. CNews сообщил о смене подведомственного Минцифры НИИ «Восход» организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта. Из федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) учреждение было преобразовано в федеральное государственное автономное учреждение (ФГАУ).

По действующему законодательству ФГБУ не может входить в состав учредителей других юридических лиц; ФГАУ это позволено. Трансформация позволит институту создавать совместные предприятия и консорциумы со сторонними организациями.

В итоге НИИ «Восход» получил большую автономию от Минцифры, и теперь часть управленческих решений он может принимать самостоятельно, и только часть должен согласовывать с министерством по упрощенной ускоренной схеме. В дополнение, ему теперь позволено заниматься новыми видами деятельности.

Предыдущая реорганизация в институте произошла 21 марта 2016 г. по постановлению Правительства от 4 сентября 2015 г. Тогда «Восход» преобразовался во ФГБУ из ФГУПа (Федерального государственного унитарного предприятия).

Чем занимается НИИ «Восход»

НИИ «Восход» было организовано в 1972 г. В 1973 г. бывшее подразделение Минрадиопрома СССР было выведено на самостоятельный баланс, получило нынешнее название и занялось созданием и поддержкой системы «Контур» для народного хозяйства страны в мирное время и в режимах ЧС. В 1970-1990 гг. институт занимался разработкой АСУ техобеспечения ПВО «Алмаз», АСУ главнокомандующего сухопутными войсками «Звезда-Ц», головным вычислительным центром КГБ СССР «Фианит» и другими общегосударственными проектами.

НИИ «Восход» участвует в реализации масштабных государственных проектов в области ИТ: развитии государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы», ГАС «Правосудие», системы изготовления паспортно-визовых документов нового типа (биопаспортов), системы «Независимый регистратор» (регулирует проведение электронных торгов), информационной системы головного удостоверяющего центра электронной подписи, федерального ситуационного центра электронного правительства, единой системы нормативно-справочной информации (ЕНСИ) и др.

В последнее время «Восход» также стал активно участвовать в реализации ряда мероприятий федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». В частности, Минкомсвязи заключило с предприятием контракты на реализацию проектов создания автоматизированного рабочего места госслужащего и создания Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей.

НИИ «Восход» также является одним из трех назначенных Правительством в конце 2013 г. единых исполнителей по предоставлению для единой ГИС в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) серверных мощностей и поддержанию ее ключевых подсистем. Институт сдает в аренду Минздраву так называемую основную площадку федерального ЦОДа для ЕГИСЗ.

Согласно данным CNews Analytics: Крупнейшие ИТ-разработчики России 2019, НИИ «Восход» заняло седьмую строчку рейтинга с совокупной годовой выручкой 7,34 млрд. руб. По данным CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2019, НИИ «Восход» по итогам 2019 г. заняла 29 место среди крупнейших ИТ-компаний России, поднявшись с 58 места в 2018 г.

В НИИ «Восход» работают свыше 690 сотрудников, 40 из которых имеют ученые степени. На базе института созданы базовые кафедры ведущих вузов в области подготовки квалифицированных кадров для ИТ-отрасли — МИРЭА и МЭСИ.

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