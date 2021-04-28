Неизвестные сожгли дотла роскошный «кровавый» дворец создателя PornHub

Поджог и два неизвестных

Недостроенный особняк основателя PornHub Фераса Антуна (Feras Antoon), выстроенный вблизи от природного парка Буа-де-Сарагвай (Bois-de-Saraguay nature park) в окрестностях Монреаля, сгорел до основания в результате пожара. Об этом сообщило издание Vice со ссылкой на информацию канадской полиции. Незадолго до этого дворец был выставлен на продажу по цене около 19,8 млн канадских долларов (примерно 1,143 млрд руб. по курсу Центробанка на момент написания материала.

Причины, по которым недостроенный роскошный особняк Антуна был выставлен на продажу, неизвестны. Согласно плану строительства, в резиденции Антуна предполагалось наличие гаража на девять автомобилей, семи ванных комнат, восьми спален и нескольких лифтов.

Роскошный замок с восемью спальнями, строительство которого еще не было закончено, загорелся в ночь 24 апреля 2021 г. Пожарные выехали на вызов в 23:30 после звонка соседей, которые сообщили о возгорании и о том, что перед этим в дом ворвались двое незнакомцев. Тушение пожара на площади 1,4 акра (0,57 га) продолжалось три часа силами порядка 80 пожарных.

По словам наблюдавших за пожаром соседей, огонь смог перекинуться с главного здания на расположенное рядом строение, при этом пламя, по словам очевидцев, достигало «около 50 метров в высоту».

Пожарище, оставшееся на месте «дома мечты» Фераса Антуна

В полиции сообщили о том, что расценивают инцидент как поджог. В результате пожара никто не пострадал, однако аресты подозреваемых также пока не производились.

Как должен был выглядеть дворец Фераса Антуна

«Прибывшие на место полицейские установили, что пожар начался внутри дома, – заявила изданию Vice представитель полиции Жюльен Левеск (Julien Lévesque). – Расследованием инцидента занялась наша группа по поджогам из полиции Монреаля. Сегодня утром они провели анализ места события, встретились с некоторыми свидетелями, чтобы понять, что именно стало причиной и обстоятельствами начала этого пожара».

Кровавое прошлое дворца

Фераса Антуна, основателя одного из самых известных сайтов для взрослых PornHub, называют пионером в области онлайн порно-индустрии. Четыре года назад, пишет Vice, Антун купил два смежных участка земли за 2 млн фунтов стерлингов и начал строительство «дома своей мечты».

Участок земли, доставшийся Антуну, имеет кровавое прошлое: в 2010 г. единственным выстрелом через окно с двойным остеклением в доме, стоявшем на месте дворца Антуна, был убит «канадский крестный отец» Николо Риццуто (Nicolo Rizzuto).

Власти против Pornhub

В конце 2020 г. CNews рассказал о том, что из-за расследования властей на предмет публикации на Pornhub порно-роликов с несовершеннолетними платежные системы MasterCard, Visa и Discovery вслед за PayPal отказались сотрудничать с порталом, и теперь пользователи при покупке премиум-аккаунта могут расплатиться только криптовалютой.

Ферас Антун, основатель PornHub

Расследование против Pornhub было начато в итоге лоббирования антипорнографическими группами в канадском правительстве, которые требовали запретить распространение оскорбительного видео и изображений на Pornhub и на MindGeeks, материнской компании Pornhub.

В рамках расследования профессиональной проверке помимо Фераса Антуна также подвергся генеральный директор и ряд топ-менеджеров MindGeek, которые были опрошены представителями канадского парламента относительно их «неспособности запретить видео с изнасилованием и другим незаконным контентом».

Выступая в парламенте, Антун в частности заявил: «Наша система неидеальна, как и любая другая платформа для обмена видео – как для взрослых, так и не для взрослых... Мы всегда можем совершенствоваться и добиваться лучшего».

В ответ на расследование PorhHub удалил миллионы непроверенных видеороликов со своих серверов, в которых, предположительно, могли участвовать несовершеннолетние, присутствовать сцены с признаками изнасилования или жестокости. За день до «чистки, 13 декабря 2020 г., на портале числилось около 13,5 млн роликов, и уже утром 14 декабря 2020 г. их оставалось около 4,7 млн.

Тем не менее, решение платежных систем об отказе сотрудничества с PornHub это не изменило, вследствие чего портал перешел к приему оплаты исключительно криптовалютами.

PornHub в России

Власти России предпринимали попытку ограничить гражданам доступ к порносайтам – их блокировки начались в 2015 г., и первое такое решение было принято Апостовским районным судом Татарстана. Тогда под блокировку попало сразу 136 порно-ресурсов, включая русскоязычную версию известного сайта PornHub. В 2016 г. Бутурлиновский районный суд Воронежской области постановил заблокировать весь сайт PornHub. Также были заблокированы и другие ресурсы, например, Youport и порно-трекер Pornolab.

Позже блокировки «сайтов для взрослых» постепенно начали отменять. В начале 2017 г. было отменено соответствующее решение суда в отношении Youporn, а затем блокировка была снята и с Pornhub, но тогда для захода на сайт с территории России пользователю нужно было авторизоваться через социальную сеть «Вконтакте» для подтверждения своего возраста. На момент публикации материала ролики на PornHub были доступны и без авторизации.