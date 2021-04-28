Выручка облаков «Крок» выросла за год на треть

По итогам 2020 г. «Крок Облачные сервисы» увеличили годовую выручку на 37% по сравнению с аналогичным показателем 2020 г. Основной рост произошел за счет расширения клиентской базы, а также благодаря выводу на рынок новых продуктов и сервисов.

Облака в эпоху пандемии

Выручка самостоятельного подразделения ИТ-компании «Крок» – «Крок Облачные сервисы» – увеличилась на 37%, превысив 3,2 млрд рублей, а размер их клиентской базы перешагнул рубеж в 550 компаний, что на 32% больше, чем в 2020 г.

Результативность облачного направления в первую очередь связана с курсом провайдера на управляемые услуги, популярность которых увеличилась на фоне пандемии.

«Мы предполагали, что компании могут начать возвращаться в оффлайн, в результате чего потребность в облаках снизится. Однако практика показывает, что это не так: люди привыкли покупать продукты и услуги онлайн, а компании продолжили реализовывать программу цифровизации. На этом фоне нагрузка на облачные сервисы не только не уменьшилась, но и продолжила расти», - сказал CNews директор по развитию бизнеса «Крок Облачные сервисы» Максим Березин.

Точки роста облачного рынка

Максим Березин сообщил CNews, что на основе анализа базы данных новых клиентов за 2020 г., были отмечены три основные точки роста выручки – это сфера торговли, финансов и госсектора.

Сейчас «Крок Облачные сервисы» работает с Enterprise-сегментом и отраслями ритейла, финансов, FMCG, пищевой промышленности, логистики, образования и онлайн-сервисов. В частности, среди новых клиентов компании – «Достависта», Ecco, Stockmann, «Фармстандарт», Высшая школа экономики и интернет-магазин «Кораблик».

Расширенное портфолио услуг «Крок Облачные сервисы»

«Крок Облачные сервисы» – это самостоятельное подразделение компании «Крок», предлагающее рынку облачные услуги, управляемые В2В-сервисы и тиражные продукты. Облачный-провайдер специализируется на размещении и поддержке бизнес-критичных сервисов заказчиков.

По итогам 2020 г. «Крок Облачные сервисы» увеличили годовую выручку на 37%

В 2020 году «Крок Облачные сервисы» озадачились расширением портфолио поверх базовой услуги – инфраструктуры как сервис (IaaS), запустив около десяти новых продуктов и услуг.

Эти сервисы касаются следующих направлений: повышения безопасности инфраструктуры (Web Appliance Firewall (WAF) и Anti DDoS из облака, резервное копирование по подписке), управляемости, гибкости (Kubernetes as a Service), а также усиление управляемых сервисов, поддержки бизнес-процессов (Big Data из облака).

Провайдер также сфокусировался на развитии экспертизы в области консалтинга и управляемых сервисов. В связи с тем, что облачные проекты становятся технически все более сложными, у заказчиков не всегда хватает внутренних компетенций и ресурсов, чтобы правильно выбирать актуальную архитектуру решения, проводить миграцию без даунтаймов.

Для удобства пользователей облака «Крок» в 2020 г. в платформу было внесено 79 изменений. В их числе возможность подключения виртуальных машин к нескольким подсетям, теггирование, создание образа диска без остановки виртуальной машины, автоматическое восстановление мастер-узла кластера Kubernetes в случае сбоя, расширение возможностей Terraform, улучшение веб-интерфейса консоли.

В штате работает 115 человек, среди которых разработчики, инженеры по эксплуатации инфраструктуры и поддержки сервисов, менеджеры по работе с клиентами и продажам.

Апгрейд инфраструктуры

В 2020 г. провайдер завершил масштабный апгрейд аппаратной инфраструктуры, перейдя на 90% на системы Dell Technologies, на 10% - HGST и закупив более 50 коммутаторов Mellanox для переезда в Ethernet.

Работа требовательных к производительности приложений и систем, размещенных в облаке, таких как «1С» была ускорена на десятки процентов, благодаря тому, что специалисты «Крок Облачные сервисы» протестировали линейку процессоров Intel, выбрали из них наиболее подходящее решение и провели ряд дополнительных донастроек.

«Масштабное применение облачных технологий – один из основных трендов развития ИТ-рынка. Они обеспечивают новый уровень эффективности и масштабируемости бизнеса, предъявляя все более высокие требования к возможностям облачных сервисов и ИТ-инфраструктуры», — добавил директор по развитию корпоративного бизнеса Intel в России Сергей Жуков.

«Крок» в рейтингах CNews

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал в 2021 г. первый в России рейтинг провайдеров DRaaS 2021. «Крок Облачные сервисы» вошла в топ-5 поставщиков DRaaS – облачного сервиса аварийного восстановления ИТ-инфраструктуры, заняв четвертое место.

В октябре 2020 г. редакция CNews опубликовала рейтинг облачных провайдеров по качеству услуг, где «Крок Облачные сервисы» в результате многофакторной оценки занял первое место, потеснив семь других участников – компаний с ежегодной выручкой более 1,5 млрд руб.