«Гознак» купил компанию для выхода на рынок финтеха

«Гознак» заплатил 380 млн руб за контрольный пакет Uniteller

«Гознак» потратил 380 млн руб. на приобретение 50% плюс одной акции АО «Процессинговый расчетный центр» (ПРЦ), работающего под торговой маркой Uniteller. Эта информация следует из годового отчета «Гознака».

По словам гендиректора «Гознак» Аркадия Трачука, благодаря данной сделке надежность и технологический потенциал «Гознака» будут объединены с современными решениями Uniteller.

«Uniteller – крупный, зарекомендовавший себя игрок на рынке эквайринга и платежных решений, - говорит Трачук. - Уверен, что решение по приобретению Гознаком доли в этой компании – стратегически верное для обеих сторон».

Потенциал для развития

С 2017 г. компании уже находятся в стратегическом партнерстве, составляя консорциум в сфере безналичных платежей на рынке процессинга, и имеют опыт успешных совместных проектов.

«Гознак» потратил 380 млн руб. на 50% плюс одной акции «Процессингового расчетного центра», работающего под брендом Uniteller

По мнению гендиректора ПРЦ Алексея Богаткина, поскольку стороны намерены совершенствоваться в сфере цифровых платежных сервисов и решений, вскоре появятся не только новые продукты для сферы финтеха, но также удастся масштабировать уже существующие и хорошо зарекомендовавшие себя продукты на российском и международном рынке:

«Мы видим большой потенциал развития для обеих сторон, участвующих в сделке, - говорит Богаткин. – «Гознак» – это надежная государственная структура, опыт и экспертиза которой очевидны. Uniteller же неоднократно подтверждал свой уровень профессионализма на рынке платежных решений как для множества коммерческих организаций, так и для крупных государственных проектов».

Продукция Гознака и цифровые решения Uniteller

АО «Гознак» доверено право производства основных видов защищенной печатной продукции, необходимой для денежного и документооборота на территории России. Единственный акционером компании является государство.

В ассортимент продукции «Гознака» входят банкноты, разменные и памятные монеты, медали и государственные награды, защищенные документы, в том числе с электронным носителем информации. На предприятии работает более 8 тыс. специалистов. В числе основных российских заказчиков компании – Банк России, министерства и ведомства.

ПРЦ - крупный игрок на финтех-рынке, предоставляющий комплексные сервисы процессинга безналичных платежей более 3 тыс. коммерческим и государственным организациям в различных сферах бизнеса. Компания интегрирована с государственными и коммерческими банками-эквайерами и ведет деятельность не только на российском рынке, но и на территории стран СНГ.