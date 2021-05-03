Мобильное приложение МВД научат бороться с телефонными мошенниками за 45 миллионов

«Антимошенник» заработает до конца года

Функция «Антимошенник», которая будет предупреждать пользователей о звонках аферистов, появится в мобильном приложении Министерства внутренних дел (МВД) России до 25 декабря 2021 г. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Как рассказали информагентству в министерстве, контракт с разработчиком, ответственным за доработку приложения, был заключен в конце марта 2021 г. Стоимость работ составит 44,9 млн руб.

МВД объявило конкурс на разработку и внедрение модуля «Антимошенник» в мобильное приложение 4 февраля 2021 г. На сайте госзакупок появился соответствующий тендер с начальной ценой контракта 62,9 млн руб.

Сервис «Антимошенник» будет запущен в эксплуатацию до 25 декабря 2021 г.

Согласно тендерной документации, ведомство в результате рассчитывает получить программный модуль, который позволяет блокировать входящие звонки, SMS и MMS с телефонных номеров, сведения о которых содержатся в подсистеме ИБД-Ф «Дистанционное мошенничество». Данный модуль должен быть встроен в официальное мобильное приложение МВД.

После запуска «Антимошенник» будет соединяться с информационной системой российской полиции через сервер-посредник. МВД сможет отслеживать все входящие вызовы и сравнивать звонки с неизвестных номеров со списком известных номеров мошенников. При обнаружении совпадений программа предупредит о подозрительном вызове или сообщении. Такой номер можно будет заблокировать, чтобы в дальнейшем звонки с него полностью игнорировались. Кроме того, в приложении предусмотрен «белый список», в который можно добавить доверенные номера.

Победитель конкурса

ТАСС не уточняет, кто именно назначен исполнителем по госконтракту на разработку «Антимошенника». По данным портала госзакупок, выиграла тендер МВД компания «АМГ бизнес решения», которая специализируется на внедрении систем управления предприятием и разработке ПО. Компания согласилась выполнить работы по разработке и внедрению модуля за 44,9 млн. Подведение итогов состоялось 10 марта 2021 г.

Вторым номером стала компания «Сайтсофт», позиционирующая себя в качестве разработчика интернет-решений для государственных организаций. «Сайтсофт» была готова снизить начальную цену до 18,5 млн, однако контракт получить не смогла.

Согласно информации, опубликованной на портале госзакупок, 22 марта 2021 г. «Сайтсофт» подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), касающуюся данной закупки. Жалоба была рассмотрена ведомством и 25 марта 2021 г. признана необоснованной.

Необоснованные опасения

Некоторые российские эксперты в области информационной безопасности выразили опасения по поводу того, что МВД при помощи нового сервиса сможет собирать данные из телефонных книжек пользователей.

Однако в МВД заверили, что приложение не получит доступ к списку контактов установивших его владельцев смартфонов. Более того, техническим заданием к проекту определено, что сервис не должен отслеживать и логировать информацию о входящих и исходящих вызовах пользователей.

Официальное приложение МВД

Собственное мобильное приложения у МВД России появилось в 2014 г. Версия для iOS была запущена в конце марта, а для Android – в середине мая.

Приложение, в частности, позволяет быстро вызвать полицию в экстренной ситуации, отправить обращение в министерство, а также получить доступ к новостям МВД и некоторой правовой информации.

Мобильное приложение МВД России не обновляется почти два года

На момент публикации данного материала число загрузок приложения в Google Play превысило 500 тыс. Его рейтинг снизился с 3,6 балла в феврале 2021 г. до 3,5 в мае 2021 г. из 5 максимальных.

В последний раз Android-версия программа обновлялась 11 июля 2019 г.