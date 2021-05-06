Минцифры объединило сотни вузов для подготовки кадров цифровой экономики

Минцифры и «Университет Иннополис» из Татарстана создали консорциум, в рамках которого преподаватели и студенты университетов и колледжей пройдут повышение квалификации в области ИТ — с прицелом на цифровую экономику.

Устранение цифровой безграмотности

Минцифры совместно с татарстанским «Университетом Иннополис» был создан консорциум учебных заведений по подготовке кадров для цифровой экономики. Об этом рассказал заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Консорциум станет площадкой, которая объединит образовательные организации в работе над актуализацией и стандартизацией образовательных программ с учетом потребностей современного рынка в условиях цифровой экономики. Будут созданы модули обучения для преподавателей, методистов и студентов, в разработке которых помогут эксперты ИТ-индустрии.

Сейчас в составе консорциума числится 185 организаций высшего и 101 организация среднего профессионального образования по всей России.

К консорциуму успели присоединиться не только продвинутые технологические вузы, среди которых Московский физико-технический институт (МФТИ), Станкин, МЭИ, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, Томский политехнический университет, Новосибирский государственный технический университет, Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, но также и множество аграрных, гуманитарных, педагогических и прочих непрофильных учебных заведений. В их числе вузы и организации среднего профессионального образования Чечни, Дагестана, Бурятии, Тувы и других субъектов России.

Минцифры формирует кузницу кадров для цифровой экономики

Для того чтобы стать частью консорциума, образовательная организация должна подать заявку и список фамилий тех, кто будет проходить повышение квалификации на базе «Университета Иннополис» — якорного вуза консорциума, который станет методической базой для учебных заведений. Эксперты университета проанализируют образовательные программы вузов и ссузов (средних специальных учебных заведений), после чего предложат механизмы и возможности внедрения цифровых компетенций.

Согласно дорожной карте, в которой план мероприятий по развитию проекта расписан до 2024 г., «Университет Иннополис» обучит цифровым компетенциям 80 тыс. российских преподавателей и методистов. В 2021 г. число слушателей достигнет 16 тыс. человек.

«На этом этапе основная задача — определить текущий уровень цифровых компетенций сотрудников учебных заведений и оценить уровень знаний самих студентов, — отметил Чернышенко. — По результатам аудита будут подобраны оптимальные инструменты для обучения педагогов, а затем и студентов цифровым компетенциям, востребованным на российском рынке. Обучение непосредственно студентов по обновленным программам начнется с сентября 2021 г.».

Диджитал-ликбез для преподавателей и методистов

Замглавы Минцифры Евгений Кисляков рассказал, что проект охватит все субъекты России, в результате в каждом регионе появятся преподаватели, работающие по новым образовательным программам, в которых будет внедрен компонент цифровых технологий.

«В основе методологии повышения квалификации лежит анализ текущего состояния цифровых компетенций преподавателей и методистов, — сообщил Кисляков. — В различных регионах уровень цифровой грамотности отличается; это видно по межрегиональным цифровым рейтингам. Некоторые преподаватели готовы осваивать большие данные и языки программирования, другим достаточно хорошо разбираться в стандартных компьютерных программах. Консорциум поможет зафиксировать эти различия и сформирует подходящую программу обучения для каждой группы».

В рамках одного потока профессорско-преподавательский состав и методисты образовательных организаций, вступивших в консорциум проекта, сначала сдадут входное тестирование на предмет знаний в сфере ИТ, а затем будут распределены учиться на разных программах, длительность которых составит 144 академических часа.

Адаптация для студентов

В ходе обучения преподаватели выберут свою предметную область из предложенных: здравоохранение, образование, обрабатывающая промышленность, добывающая промышленность, сельское хозяйство, энергетическая инфраструктура, строительство, финансовые услуги, городское хозяйство и транспортная инфраструктура.

После обучения методисты смогут обновить образовательные программы с учетом цифровизации, а преподаватели – адаптировать дисциплины, чтобы студенты получали актуальные знания в области ИТ и сквозных технологий. В результате обучающиеся должны будут приобрести компетенции, востребованные в реальном секторе цифровой экономики.

Элемент «Цифровой экономики»

В состав Национальной программы «Цифровая экономика России» входят семь федеральных проектов, среди которых «Кадры для цифровой экономики», на базе которого и будет осуществляться описываемое обучение преподавателей и методистов.

Общая цель этого федпроекта — обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров для цифровой экономики. Для россиян предусмотрены программы дополнительного образования для получения новых востребованных на рынке труда цифровых компетенций. Образовательные организации, реализующие программы начального, основного общего, среднего общего и профессионального образования будут обеспечены соответствующими онлайн-сервисами.

Государственные структуры также пройдут путь цифровой трансформации, чтобы оказывать населению услуги в формате онлайн.

Основные три вуза, которые реализуют федпроект «Кадры для цифровой экономики» — это Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте России РАНХиГС, университет НТИ «20.35» и «Университет Иннополис».