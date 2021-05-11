«Ланит» отсудил у «Почты России» 220 миллионов. Стороны слово в слово говорят, что их сотрудничество продуктивно

«Ланит» второй раз за год отсуживает у «Почты России» свыше 200 млн руб. в счет погашения долгов по проектам, связанным с развитием и модификацией единой автоматизированной системы отделений почтовой связи. При этом стороны в один голос заверяют, что находятся в рабочих конструктивных отношениях, а сотрудничество оценивают как продуктивное.

Разбирательство «Ланита» и «Почты России»

Как выяснил CNews, компания «Ланит» через суд добилась оплаты выполненных ею для «Почты России» работ в размере 222,7 млн руб. Решение принял Арбитражный суд Москвы, в который интегратор обратился с соответствующим иском к «Почте» 29 декабря 2020 г.

Как следует из документов разбирательства, неоплаченные работы касались договора на модификацию единой автоматизированной системы отделений почтовой связи «Почты России». Договор был заключен сторонами 16 декабря 2019 г. со сроком исполнения до 29 февраля 2020 г. Госструктура отдала «Ланиту» подряд на эти работы как единственно возможному поставщику — полноценный тендер не проводился.

По данным сайта госзакупок, изначально цена договора составила 480,6 млн руб., однако 12 февраля 2020 г. в соответствии с дополнительным соглашением она была увеличена до 528,7 млн руб. Правда это была предельная, а не окончательная сумма — заказчик оставлял за собой право заказать в итоге работ на меньшие деньги.

Как отмечают судьи, на момент подачи иска «Ланит» уже выполнил, а «Почта России» приняла и оплатила работ на общую сумму 287,3 млн руб. С учетом размера исковой суммы, общая цена работ составила 510 млн руб.

«Ланит» отсудил у «Почты России» свыше 220 млн рублей

В судебных документах говорится, что в отношении спорных работ, ставших предметом разбирательства, доводы «Почты России» сводились к тому, что эти работы не были предусмотрены договором и не были согласованы между сторонами в установленном порядке.

Служители Фемиды посчитали, что эти утверждения противоречат документам, собранным в ходе рассмотрения дела — актам сдачи-приемки, протоколам испытаний и пр. На их основании судьи пришли к выводу, что «ответчик не просто не отрицает факт исполнения работ истцом, но и подтверждает их фактическое принятие и дальнейшую интеграцию в свои внутренние системы для непосредственного использования, а результат работ имеет потребительскую ценность для ответчика».

«Доводы ответчика, приведенные в отзыве на исковое заявление оценены судом, признаны необоснованными и несостоятельными и отклонены ввиду противоречия фактическим обстоятельствам дела и представленным в дело доказательствам», — гласит итоговый вердикт блюстителей закона.

Это не первое подобное разбирательство

Примечательно, что «Ланит» и «Почта России» уже участвовали в подобном разбирательстве — со сходным итогом. Напомним, как выяснил CNews в начале июля 2020 г., аналогичным образом, через суд «Ланит» добился оплаты выполненных для «Почты России» работ в размере 198,9 млн руб. Причем тогда интегратор также потребовал выплат неустоек, сумма которых на момент завершения разбирательства, по расчетам редакции, должна была превысить 30 млн руб.

В тот раз спорные суммы также касались проекта развития и сопровождения единой автоматизированной системы отделений почтовой связи «Почты России». Договор на эти услуги был подписан между госзаказчиком и компанией 29 июня 2017 г. При этом «Ланит» выступил лидером целого консорциума организаций, включающего также «Джи-эм-си-эс верэкс», НИП «Информзащита» и НСТ.

Анализ сайта госзакупок показывает, что договор достался «Ланиту» и сподвижникам на конкурентной основе — по итогам конкурса с начальной ценой договора в 1,035 млрд руб. На разных этапах в нем также участвовали IBS, обанкроченный впоследствии ЦНИИ ЭИСУ и МПО «Классика» — в составе консорциума, включающего ЦИЭКС и «Юзтех интеграцию». В определение поставщика вмешивалась ФАС. Договор с победителем был подписан без снижения стартовой цены лота. Его исполнение должно было завершиться 31 июля 2020 г. В процессе этого исполнения цена соглашения выросла до 1,14 млрд руб.

Возражения «Почты» на иск были аналогичны рассмотренным выше. В госкомпании сослались на то, что представленные истцом заявки на оказание услуг в спорном периоде ответчиком не были подписаны, следовательно, стоимость и объем услуг сторонами не согласованы. Кроме того, по мнению ответчика, истец в нарушение ст. 65 АПК РФ не доказал факт оказания услуг и принятия их ответчиком, а акты сдачи-приемки услуг были переданы истцом в адрес ответчика с нарушением установленных договором сроков.

Эти доводы «Почты» были признаны судом необоснованными и несостоятельными и отклонены — ввиду противоречия фактическим обстоятельствам дела, представленным доказательствам, а также неправильным применением норм материального права.

С предписанием рассчитаться с «Ланитом» в тот раз «Почта России» не согласилась, подав апелляцию. В начале октября 2020 г. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил прежнее решение в силе, а жалобу без удовлетворения.

Намеревается ли «Почта России» опротестовывать новое решение суда, представители организации в явном виде CNews сообщить не смогли.

Идентичные комментарии «Почты России» и «Ланита»

«Ланит» и «Почту России» связывали и связывают также и другие совместные ИТ-проекты. Например, в октябре 2019 г. они сообщили, что внедрили функцию самоконтроля в ГИС ЖКХ, а в феврале 2021 г. «Ланит» и «Техносерв» рассказали, что осуществляют переход «Почты России» на бюджетное планирование.

Полный круг совместных проектов, впрочем, по публичным источникам определить весьма затруднительно. У «Ланита» широкий список юрлиц, что затрудняет мониторинг, а «Почта России» по действующим правилам осуществления госзакупок больше не обязано публиковать в единой закупочной системе извещения «тендерах» с единственными поставщиками. Договоры по таким проектам публикуются с задержкой и мониторятся плохо — поиск по ним нормально не работает.

На вопрос CNews относительно других совместных проектов и возможных проблем с ними в «Почте России» и «Ланите» ответили полностью идентично — вплоть до формулировок отдельных предложений.

Стороны оценили свое сотрудничество как «многолетнее и продуктивное». «Многие ИТ-проекты, инициированные “Почтой России”, в силу специфики задач и масштаба уникальны для отечественной отрасли информационных технологий, — отметили обе организации. — “Ланит” — партнер “Почты России”, хорошо понимающий специфику заказчика. Стороны находятся в рабочих конструктивных отношениях. Разрешение споров хозяйствующих субъектов в суде является нормальной бизнес-практикой, цивилизованным способом устранения разногласий».