«Ростех» и «Ростелеком» нашли партнера для телемедицины

Холдинг «Фармстандарт» приобретает 49% совместного предприятия «Ростелекома» и «Ростеха» под названием «Цифромед», оператора реализации проектов в рамках Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Эксперты предупреждают об угрозе монополизации рынка.

«Фармстандарт» будет совладельцем «Цифромеда»

Холдинг «Фармстандарт» получил одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на приобретение 49% совместного предприятия (СП) «Ростелекома» и «Ростеха» «Цифровые медицинские сервисы» («Цифромед»). Об этом ФАС сообщила в своем Telegram-канале.

Сделка будет осуществляться через компанию «Национальная цифровая система здравоохранения», которой «Фармстандарт» владеет через структуру «Миг диджитал». Другие параметры сделки не раскрываются.

Единую цифровую платформу (ЕЦП) «Цифромед» с 2019 г. совместно развивают «Ростелеком» и «Ростех». Сейчас «Ростелеком» через компанию «РТ лабс», владеет 51% «Цифромеда», а 49% принадлежат «Национальному центру информатизации» (НЦИ), который входит в госкорпорацию «Ростех».

«Ростех» и «Ростелеком» продают почти половину своего телемедицинского СП

ЕЦП «Цифромед» позволяет автоматизировать оказание медицинской помощи, обеспечивая экспертную и методологическую поддержку. «Цифромед» должен повысить доступность и качество медуслуг, включая электронные медкарты и онлайн-запись к врачам. На начало 2021 г. 80 млн. человек в 52 регионах России обслуживаются с помощью продуктов «Цифромеда». Выручка «Цифромеда» за 2020 г. составила 5,7 млрд руб., чистая прибыль — 178,7 млн руб.

Оценка суммы сделки

Аналитик инвестиционной компании «Финам» Леонид Делицын оценил стоимость данной сделки в 16,8 млрд руб. «Возникновение монополии в отдельных направлениях вполне возможно, поэтому ФАС эту сделку и проверял — в интернет-бизнесе уже 30 лет в каждой нише существует победитель, который забирает все, и этот принцип постепенно расползается на все информационно-коммуникационные технологии», — сообщил CNews Делицын. По его мнению, особенно в секторах, связанных с документооборотом, будет наблюдаться активное внедрение информационных систем.

Эксперты предупреждают об угрозе монополизации

Тема цифровой трансформации здравоохранения была названа флагманской, и получила отражение в послании президента Федеральному собранию 21 апреля 2021 г. Генеральный директор группы компаний «Хост», занимавшейся разработкой информационных систем для здравоохранения и телемедицинского сервиса «Медведь.телемед» (Telemed.chat) Константин Суслов, комментируя ситуацию CNews, добавил, что на рынке информатизации здравоохранения продолжается монополизация путем объединения активов основных игроков: сначала «Ростелеком» и «Ростех» создали общий актив для исключения взаимной конкуренции, и теперь этим рынком заинтересовались фармацевтические компании, решив присоединиться к ранее созданному союзу.

«Монополизация никогда не способствовала развитию рынка и повышению качества услуг для потребителей, — заключил Суслов. — Я уже не говорю об усложнении ситуации для независимых профессиональных игроков рынка, каким является “Хост”. Привлечение финансовых и интеллектуальных ресурсов крупных корпораций создает предпосылки для инвестиций в разработку качественных продуктов, но при таком подходе нет мотивации для повышения качества продуктов в условиях отсутствия конкурентов».

Председатель комитета Торгово-промышленной палаты Ростовской области по развитию малого и среднего предпринимательства Игорь Симаков предположил, что фармацевтический холдинг желает таким образом получить доступ к данным о состоянии здоровья граждан, чтобы более эффективно и адресно продавать свои лекарства и лекарства сторонних фарм-предприятий.

«Сейчас большинство телемедицинских консультаций плохо вяжутся с требованиями их документального оформления. Это дорого и сложно. Видимо “Фармстандарт” имеет идеи как это упростить и развить», — сказал Симаков CNews.

Ключевые партнеры «Цифромеда»

Партнеры «Цифромеда» — ведущие компании в области автоматизации медицины «РТ медицинские информационные системы» («РТ МИС»), «РТК радиология», «РТ КИС», сервис онлайн-консультаций врачей и медицинского сопровождения пациентов «Доктис», дочерняя компания Национального центра информатизации «БАРС груп».

«Доктис» был запущен в 2016 г., в 2018 г. в проект вошли РФПИ и Российско-японский инвестиционный фонд (создан РФПИ, Japan Bank for International Cooperation и JBIC IG Partners).

В 2020 г. был создан «РТ-Доктис» — совместное предприятие «Цифромеда», «Доктиса» и РФПИ. В нем 49% владеет «Цифромед», 49% — «Доктис», еще 25% принадлежат РФПИ. «РТ-Доктис» запустило федеральную платформу телемедицины, интегрированную с порталом госуслуг, работающую на базе сети клиник «Мать и дитя». Онлайн-консультирование осуществляется в рамках программы ОМС и на коммерческой основе, в том числе на базе портала госуслуг. Платформа прошла испытания в Белгородской, Московской и Ростовской областях.

Суть телемедицины

Работа системы здравоохранения в формате телемедицины показала значительный прорыв еще в 2020 г., когда в условиях пандемии позволила снизить личные контакты между врачами и пациентами и была положительно оценена медработниками как вспомогательный метод, помогающий при диагностике и постановке диагноза.

Благодаря новым технологиям в медицине врачи могут отправлять данные различных анализов, включая результаты УЗИ и КТ-исследований своим коллегам и в онлайн-режиме коллегиально, созвав комиссию, ставить корректный диагноз при сложных клинических случаях. Цифровые решения применяются также и в операционных блоках, когда видеокамеру подводят к ране, и хирурги из центральных институтов могут дистанционно оценить ситуацию и прокомментировать. Практически каждое медицинское учреждение сейчас может консультировать пациентов в таком формате.