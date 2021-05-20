Миноритарии Ozon распродали акции на $300 млн

Окончание запрета на продажу акций Ozon

Интернет-магазин Ozon сообщил о получении уведомления от организаторов состоявшегося в конце 2020 г. первичного размещения акций компании (IPO) о раннем завершении периода, в течение которого нельзя было продавать акции компании.

Ozon провел IPO на американской бирже NASDAQ в ноябре 2020 г. Организаторами (андеррайтарами) размещения выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Renaissance Capital, «ВТБ Капитал» и Sber CIB.

По условиям IPO в течение 180 дней с момент его проведения акционеры и топ-менеджеры компании не должны были продавать свои акции без разрешения андеррайтеров (lock-up период).

Lock-up период заканчивается 24 мая 2021 г., но андеррайтеры разрешили миноритариям продать часть принадлежащих им пакетов акций раньше. В результате в ходе незарегистрированного вторичного размещения акций было продано 3% акций Ozon. Одновременно миноритарии, участвовавшие в данной продаже, договорились о введении lock-up периода на 45 дней в отношении остающихся у них 4% акций Ozon.

Миноритарии Ozon через полгода после IPO продали принадлежавшие им 3% акций за $300 млн

Кроме того, крупнейшие акционеры Ozon фонд Baring Vostok и АФК «Система», договорились о новом lock-up периоде на 90 дней отношении имеющихся у них 65% акций интернет-компании.

Миноритарии Ozon продали 3% акций

По данным агентства Bloomberg, организаторами упомянутого размещения выступили Morgan Stanley и Goldman Sachs, то есть двое из андеррайтеров IPO Ozon. Диапазон размещения составил $49-50 за одну ADR (американская депозитарная расписка, в виде которых акции зарубежных компаний котируются на американских биржах).

В ходе размещения было продано почти 6 млн ADR. Соответственно, объем размещения составляет $292 млн – 298 млн. Сейчас ADR Ozon торгуются на NASDAQ по цене $53 за одну ценную бумагу.

Итоги прошлогоднего IPO

В ходе прошлогоднего IPO компания Ozon привлекала $1,2 млрд. Покупателями акций выступали, в том числе, два основных акционера компании – АФК «Система» и Baring Vostok. По итогам размещения доля каждого из них сократилась до 33,1%.