Российской таможне не дали купить серверы с импортными чипами из-за любви к зарубежному ПО

ФТС по предписанию ФАС не смогла отдать многомиллионный контракт на поставку серверов победителю своего тематического тендера — «дочке» «Аквариуса». В антимонопольный орган пожаловалась «Депо», указав, что заказчик не обосновал необходимость предустановки на «железо» зарубежного ПО.

Отмена результата тендера

Как выяснил CNews, Федеральной таможенной службе (ФТС) не дали подписать контракт на поставку «железа» с дочерней структурой «Аквариуса» — компанией «Технопрогресс». По предписанию ФАС, госзаказчику пришлось отменить результаты тематического тендера и переформатировать закупочную процедуру.

Упомянутый тендер касается поставки в ФТС программно-аппаратных комплексов информационно-программных средств регламентированных процедур (ПАК ИПС РП). Аппаратная часть закупаемых комплексов в количестве 140 штук представляет собой стоечные Rack-серверы.

Тендер был объявлен 14 апреля 2021 г. в формате электронного аукциона. Стартовая цена лота была выставлена на уровне 278,5 млн руб. По итогам торгов, состоявшихся 27 апреля, предложение «Технопрогресса» составило 236,8 млн руб., в то время проигравшие ему конкуренты — «123 солюшнс» и «Новый ай ти проект» (работает под маркой 3Logic) — остановились на отметках 238,1 млн руб. и 254,9 млн руб. соответственно.

Как следует из документов на сайте госзакупок, с жалобой в ФАС на ФТС в рамках этой закупки еще 22 апреля 2021 г. обратилась компания «Депо электроникс». Ряд обстоятельств указывает на то, что именно она не сумела стать четвертым участником торгов — ее заявка была отклонена из-за несоответствия технических параметров предложения требованиям закупочной документации.

ФТС пришлось перезапускать отыгранный уже было тендер на поставку серверов за 280 млн рублей

Жаловалось «Депо» не только на факт отклонения ее заявки (об этом ниже), и 29 апреля 2021 г. претензии компании частично были признаны обоснованными. В результате все тендерные протоколы ФТС официально отменила 19 мая. С изменениями в закупочной документации тендер снова был запущен 21 мая — с прежней ценой лота. Заявки от претендентов будут приниматься до 1 июня, торги намечены на 3 июня.

Что не устроило ФАС, и как поступила ФТС

Одним из главных поводов для жалобы в ФАС со стороны «Депо» стал тот факт, что ФТС в тендерных документах четко не прописала существующий для госорганов запрет на закупку иностранного ПО и, в то же время, неправомерно не разместила обоснование невозможности соблюдения такого запрета (право такого обоснования у чиновников по закону имеется).

Разбираясь с этим вопросом, ФАС установила, что приобретаемые ПАК ИПС РП предназначены для замены физически и морально устаревших комплексов, эксплуатируемых в таможенных органах в настоящее время. При этом на новые ПАКи должно быть предустановлено специализированное ПО защиты информации среды виртуализации (СЗИ), но лицензия на это ПО предоставляется исполнителю заказчиком.

«Вместе с тем на заседании комиссии ФАС представили заказчика пояснили, что поставляемый ПАК должен содержать свое ПО, которое необходимо для переноса информации с устаревшего ПАК на новый ПАК, — отмечается в заключении надзорного органа. — При этом заказчиком не устанавливались конкретные характеристики для ПО ПАК, что не ограничивает участие для поставщиков, которые готовы предложить к поставке ПО отечественного производства, а также не противоречит законодательству о контрактной системе. Кроме того, в едином реестре российских программ содержится программные продукты, которое могут функционировать с ПАК ИПС РП».

Последнее из утверждений ФАС таможенники в документах переформатированного тендера опровергли. Установив для поставщиков все требующиеся ограничения на поставку зарубежных решений, ФТС также разместила и документ с обоснованием невозможности соблюсти ограничения по линии ПО.

Из этого документа можно заключить, что на новых ПАКах для вышеописанных целей требуются ОС, совместимые со старыми комплексами под Windows. Кроме того, ПАКи должны иметь бесплатное ПО виртуализации, совместимое с работающим сейчас ПО VMware. Ничего полностью соответствующего заданным параметрам в Реестре отечественного ПО при Минцифры специалисты ФТС не нашли. «В связи с этим считаем обоснованной возможность закупки иного программного обеспечения, не включенного в указанный реестр», — заключают в ФТС.

Процессоры в серверах будут зарубежными

Несмотря на значительное смещение даты определения поставщика, срок исполнения будущего контракта заказчик оставил прежним — 1 октября 2021 г. Это значит, что все сделанные CNews при запуске тендера выводы в отношении перспектив использования в серверах российских процессоров сохраняют свою актуальность.

Напомним, в конце апреля CNews писал, что ФТС формально оказалась не против применения в серверах отечественных центральных процессоров. По крайней мере, в требованиях к чипам ведомство отмечает: «базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты) — не менее 2,2 Гигагерц (для процессоров российской разработки — не менее 1,4 Гигагерц)».

Однако, как отмечала редакция, удовлетворяющих полному набору заданных параметров (числу ядер и пр.) и готовых к массовому использованию чипов в Россий сейчас просто нет, и к октябрю не появится.

В ФТС пояснили CNews, что в некотором смысле рассчитывали на потенциально возможное применение новых 16-ядерных процессоров «Эльбрус-16С» компании МЦСТ. Однако они сейчас существуют только на уровне инженерных образцов. Выпуск серийной их партии состоится только в конце 2021 г., и ожидать появления на них серийной техники стоит лишь в 2022 г.