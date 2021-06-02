Власти хотят навесить на российских геймеров «закон Яровой». Игровая индустрия резко против

Власти хотят распространить действие «Закона Яровой» на видеоигры и игровые сервисы. С такой инициативой выступил Главный радиочастотный центр (ведомство Роскомнадзора), увидевший в видеоиграх и окогоигровых сервисах угрозу терроризма и отмывания денег. Представители отрасли выступили против таких нововведений.

Геймеров возьмут на контроль

Российские геймеры могут попасть под действие «закона Яровой», обязывающего операторов связи и провайдеров хранить весь пользовательский трафик. С такой инициативой выступили представители Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ), подведомственного Роскомнадзору.

Как пишет «Коммерсант», о распространении «закона Яровой» на геймеров говорится в исследовании ГРЧЦ от 28 мая 2021 г. Документ посвящен киберспорту и в целом видеоиграм, и его авторы прямо указывают, что России необходимы механизмы регулирования сферы видеоигр, потому что сейчас «риски правовой неопределенности» в этом сегменте «остаются высокими».

ГРЧЦ предлагает обязать все игровые платформы, работающие к России выполнять те же требования, что распространяются на операторов связи. Другими словами, им нужно будет хранить всю переписку игроков, а также весь контент, которым они обмениваются, будь то фото или видео. Информация о самих геймерах тоже должна быть в базе данных.

Что такое «закон Яровой»

«Закон» или «пакет Яровой» представляет собой поправки к федеральному закону ФЗ-374 «О противодействии терроризму», предложенные депутатом Ириной Яровой. Согласно требованиям этих поправок, все операторы связи и интернет-провайдеры обязаны хранить все телефонные разговоры и переписку пользователей в течение шести месяцев, а сообщения, передаваемые через Глобальную сеть – в течение 30 дней. Закон также предусматривает обязанность операторов в течение пяти лет ежегодно увеличивать емкость хранилищ на 15%.

Геймерам придется следить за тем, что они пишут, и какими файлами делятся

Под действие «закона Яровой», как сообщал CNews, с 1 июля 2018 г. подпадают все операторы связи и интернет-провайдеры. Эти же требования распространяются и на организаторов распространения информации (ОРИ). К ним относятся сайты знакомств, соцсети, мессенджеры, форумы и др.

Игры как соцсети

Авторы исследования заявляют, что некоторые популярные видеоигры становятся полноценными социальными сетями. В качестве примера они привели две игрушки – Among us и Fortnite. Последняя в 2020 г. стала предметом ожесточенных судебных споров между Apple и Epic Games, которые продолжаются до сих пор.

Превращение игр в соцсети, по мнению авторов, «порождает возможное негативное влияние на развитие личности, а также риск использования игрового пространства в целях агитации и радикализации, распространения терроризма и экстремизма».

Между тем, видеоигры в России с каждым годом становятся все более популярными. Согласно статистике My.Games, игрового подразделении Mail.ru Group, в 2020 г. объем этого рынка составил 163,4 млрд руб, что на 35% больше показателей 2019 г. Что до российского рынка киберспорта, то в 2019 г. он достиг 1,85 млрд руб. (статистика консалтинговой компании PwC).

«Донатные» сервисы как «прачечная» для денег

В исследовании ГРЧЦ абсолютным злом, требующим срочного государственного регулирования, выставлены не только непосредственно видеоигры. Авторы рассматривают в этом ключе и отдельные их составляющие.

В частности, они считают, что в «контексте предотвращения угроз экономического характера» попросту необходимо установить правовой статус игровой валюты. То же нужно проделать со стриминговыми платформами и лутбоксами – виртуальными контейнерами, из которых выпадают различные игровые предметы. Как правило, лутбоксы игроки приобретают за реальные деньги.

Отдельно авторы исследования прошлись и по сервисам сбора «донатов» - вознаграждений или пожертвований от пользователей. Они считают, что такие проекты могут использоваться для отмывания денег. Упоминая о необходимости контроля за деятельностью таких сервисов, авторы упоминают аналогичные практики в Южной Корее и Китае.

Мнение отрасли

Российская отрасль видеоигр отнеслась к инициативе ГРЧЦ без воодушевления. Продюсер отечественной компании Pixonic Максим Фомичев рассказал «Коммерсанту», что сомневается, в том, что игровая индустрия и владельцы платформ с охотой ринутся исполнять новые требования властей, если те повлекут за собой существенные затраты. «Им будет проще начисто отрубить возможность общения, чем создать инфраструктуру для исполнения "закона Яровой"», – сказал он. Компания Pixonic основана в 2009 г. в Москве и занимается разработкой видеоигр.

Схожего мнения придерживается и основатель сервиса облачного гейминга Loudplay Виталий Стародубов. Он считает, что если соблюдение требований «закона Яровой» обернется для игровых компаний серьезными затратами, то те начнут противодействовать нововведениям. Как именно они станут это делать, Стародубов не уточнил.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян заявил изданию, что, по его мнению, хранение переписок геймеров в видеоиграх – бесполезная затея. «В отличие от мессенджера, где пользователя можно вычислить по метаданным или номеру телефона, средства идентификации автора и получателя сообщения в играх фактически отсутствуют», добавил он.

Затраты операторов на «закон Яровой»

По данным консалтинговой компании PwC, исполнение «закона Яровой» повышает рост капитальных затрат операторов на 10-20% в год. Cами операторы оценивают свои расходы на исполнение новых требований в миллиарды рублей.

Например, по подсчетам «Билайна», соблюдение закона обойдется ему в 45 млрд руб. в ближайшие пять лет, тогда как «Мегафон» за тот же срок потратит на это в пределах 40 млрд руб..Среди операторов «Большой тройки» самый высокий уровень расходов на «закон Яровой» был выявлен у МТС – в течение ближайших пяти лет компания может выделить на соблюдение новых норм около 50 млрд руб.

Комментарий Роскомнадзора

По информации «Коммерсанта», Роскомнадзор согласен с инициативой подведомственного ему ГРЧЦ, хотя и не полностью. Регулятор отмечает, что поднятые в исследовании Центра вопросы в настоящее время актуальны для России.

Между тем, по мнению представителей Роскомнадзора распространить действие «закона Яровой» на геймерские сервисы и видеоигры в целом так просто не получится. С их слов, это потребует «широкого обсуждения законодателей, правоприменителей и отрасли».