Акционеры Mail.ru и «Авито» купили крупнейший в мире форум для программистов

Холдинг Naspers через свою «дочку» Prosus купил популярный среди ИТ-разработчиков форум Stack Overflow со 100-миллионной ежемесячной аудиторией. Сумма сделки составила $1,8 млрд. У Naspers также есть доля 28% в Mail.ru, а сайтом объявлений «Авито» он владеет почти полностью – у него 99,6-процентная доля в нем.

Stack Overflow сменил владельца

Компания Prosus приобрела портал Stack Overflow, считающийся крупнейшим форумом для разработчиков. По информации Wall Street Journal (WSJ), сумма сделки составила $1,8 млрд.

Prosus – это «дочка» южноафриканской медиагруппы Naspers и крупнейшая европейская интернет-компания. В настоящее время Naspers удерживает 28-процентную долю в отечественном ИТ-холдинге Mail.ru Group. Также в активе компании есть и российский сервис объявлений «Авито». Как сообщал CNews, Naspers владеет 99,6-процентной долей в нем с января 2019 г.

По данным WSJ, Prosus купила Stack Overflow, оглядываясь на растущую популярность онлайн-обучения среди технических специалистов различных направлений. Это стало одним из следствий пандемии коронавируса.

Для многих разработчиков помощь участников Stack Overflow - последняя надежда в решении их вопроса

Согласно статистике Stack Overflow, существующего с сентября 2008 г., в настоящее время его ежемесячная аудитория превышает 100 млн пользователей. Штаб-квартира сервиса расположена в Нью-Йорке (США).

Для Prosus покупка Stack Overflow стала первым прямым приобретением и крупнейшим на данный момент поглощением. Основанная в Голландии, она занимается инвестированием в различные онлайн-платформы и ИТ-компании по всему миру. Например, сейчас ей принадлежат 28,9% в китайском софтверном гиганте Tencent, владеющем, помимо прочего, популярнейшим в КНР мессенджером WeChat.

Stack Overflow доступен на многих языках мира, в том числе и на русском

Prosus собирается использовать ресурсы Stack Overflow для развития различных технологий удаленной работы и онлайн-обучения для разработчиков ПО. Как именно она хочет использовать форум для этих целей, она пока не говорит, однако в числе ее активов на данный момент есть доли в крупных образовательных платформах Skillsoft, Udemy и Codecademy.

Чего добился Stack Overflow за 13 лет

Stack Overflow был основан двумя ИТ-специалистами, Джоэлом Спольски (Joel Spolsky) и Джеффом Этвудом (Jeff Atwood). Спольски – это автор приложения Trello и один из разработчиков программы Microsoft Excel.

Форум пользуется очень большой популярностью среди пользователей всего мира. На момент публикации материала он находился на 47 позиции в рейтинге Alexa, самой высокой среди всех подобных ресурсов. Пользователи ресурса общаются на вопросы, касающиеся ИТ, чаще всего на темы программирования. Они делятся идеями, задают вопросы и пишут ответы на вопросы других участников сообщества.

Основатели форума Джоэл Спольски (слева) и Джефф Этвуд

Как пишет WSJ, основной источник доходов проекта Спольски и Этвуда – это реклама на ресурсе, для пользователей портал полностью бесплатен. Также разработчики реализовали возможность корпоративной подписки Teams, которой в настоящее время пользуются многие крупные компании, в том числе Microsoft и Siemens.

Ничего не изменится

Prosus ничего не сообщила о своих планах по изменению принципов работы Stack Overflow. Пока неясно, собирается ли она в принципе что-то менять на портале.

Пример запроса в российском сегменте форума

Приподнять завесу тайны решил Джоэл Спольски. В своем блоге он написал, что Stack Overflow продолжит работать независимо, и трудиться над ним будет прежняя команда разработчиков, следуя прежнему плану развития. «Не ждите серьезных изменений или неудобной «синергии». Бизнес Stack Overflow по-прежнему будет сосредоточен на охвате и релевантности. Вся компания остается прежней, просто у нас теперь разные собственники», – написал Спольски на своем сайте.

Затраты окупились заранее

Prosus намерена закрыть сделку по приобретению Stack Overflow до конца III квартала 2021 г. Сейчас компания ожидает одобрения со стороны регуляторов. Расходы на покупку форума почти не отразились на ее финансах, поскольку в начале апреля 2021 г. Она совершила очень выгодную сделку.

Prosus еще в 2001 г. купила 46,5-процентную долю в китайской Tencent, заплатив за нее $32 млн. За годы своего существования Tencent превратилась из небольшой компании в одного из мировых лидеров в своем сегменте. Как пишет TechCrunch, в апреле 2021 г. Prosus продала 2% в ней и выручила на этом около $14,7 млрд. Она и до этого распродавала акции компании, и оставшиеся у нее 28,9% в Tencent оцениваются в $221 млрд.