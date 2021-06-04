«Дочка» «Газпрома» внедрит «1С» в 50 нефтяных компаниях

«Газпром нефть» и «1С» создадут отраслевую многофункциональную платформу управления ресурсами предприятия класса ERP, задействовав ее в 50 нефтяных компаниях — для 6 тыс. пользователей.

«Шерпа» — для нефтяных компаний

Входящая в «Газпром» нефтяная компания «Газпром нефть» и фирма «1С» завершили разработку корпоративного шаблона для отраслевой многофункциональной ERP-платформы (Enterprise Resource Planning, управление ресурсами предприятия). Решение получило название «Шерпа» — образовано от «Шаблон ERP». Об этом стало известно в рамках проходящего в эти дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2021).

Представители «1С» рассказали CNews, что в настоящий момент в «Шерпе» уже работает порядка 1,5 тыс. сотрудников на 13 дочерних предприятиях «Газпром транснефти». Предполагается, что в перспективе система будет тиражирована на 50 «дочек» компании, и тогда ее пользователями станут около 6 тыс. человек.

В целом в структуру «Газпром нефти» входит свыше 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России, а также странах ближнего и дальнего зарубежья.

«Газпром нефть» и «1С» внедрят платформу управления ресурсами в 50 компаниях нефтяной отрасли

Стратегия компании в части использования ERP сейчас направлена на автоматизацию и унификацию бизнес-процессов, связанных с управлением проектами, стратегическим планированием, логистикой, электронным документооборотом, управлением персоналом.

«Функциональность “Шерпы” не ограничена учетными функциями, а позволяет автоматизировать все компоненты бизнеса», — заверяют в «Газпром нефти».

Некоторые подробности

Как отметили в разговоре с CNews представители «1С», старт рассматриваемому проекту был дан ровно три года назад. Стороны объявили о начале сотрудничества в данном направлении в конце мая 2018 г. — также на ПМЭФе. Правда, тогда подробности о планах развивать именно направление ERP не сообщались.

Заместитель гендиректора «Газпром нефти» по экономике и финансам Алексей Янкевич уверен, что в российской нефтяной отрасли такой масштабный по своей функциональности ERP-проект на базе отечественной платформы внедряется впервые. «Убежден, что внедрение позволит повысить эффективность планирования и управления финансовыми процессами и в дальнейшем создать отраслевое платформенное решение».

Представитель «Газпром нефти» в разговоре с CNews сообщил, что сейчас в уже охваченных проектом компаниях, а также тех, на которые систему предстоит тиражировать, используются некие локальные решения класса ERP. Названия этих решений на момент публикации данного материала он конкретизировать не смог.

Шерпу станет использовать не только «Газпром нефть»

О перспективах использования «Шерпы» другими организациями российского рынка уже можно судить по заявленному характеру готовящегося взаимодействия «Газпром нефти» с «Ростехом». Также в рамках ПМЭФа 2021 г. входящая в «Ростех» ИТ-компания «РТ-информ» и «Газпромнефть — цифровые решения» объявили о намерении объединить усилия в вопросах импортозамещения бизнес-приложений, автоматизирующих основные управленческие процессы, — с использованием платформы «1С».

«В рамках партнерства “РТ-информ” сможет перенять у “Газпромнефть — ЦР” навыки внедрения корпоративного шаблона 1С:ERP «Шерпа» и других систем класса ERP», — говорится в сообщении «Ростеха».

В свою очередь, центр ИТ-компетенций «Ростеха» поделится с партнером решениями для цифровизации ключевых бизнес-процессов с использованием автоматизированной системы управления финансовой и закупочной деятельностью (АС ФЗД), построенной на платформе «1С». Сейчас в системе работает более 23 тыс. пользователей. Продукт был внесен в реестр отечественного ПО при Минцифры.

Несколько фактов о «Газпром нефти»

«Газпром нефть» представляет собой вертикально-интегрированную нефтяную компанию. Ее основные виды деятельности: разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов. По объему добычи и переработки нефти она входит в тройку крупнейших компаний России.

География бизнеса «Газпром нефти» охватывает 110 стран мира. Ее сеть автоматических заправочных станций насчитывает свыше 2 тыс. объектов в России, странах СНГ и Европы. По итогам 2020 г. выручка компании составила 2 трлн руб., чистая прибыль — 117,7 млрд руб. Крупнейший акционер «Газпром нефти» с долей в 95,68 % — госкомпания «Газпром». Остальные акции находятся в свободном обращении.