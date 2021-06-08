Как силовики создали «сверхзащищенный» смартфон и мессенджер, чтобы ловить бандитов и наркоторговцев

Удар по международной преступности

Правоохранительные органы США, Австралии и Европы провели ряд обысков и арестовали несколько сотен преступников из разных стран в рамках совместной спецоперации. Собрать необходимую доказательную базу силовиком помогли «сверхзащищенные» смартфоны, которые были созданы ФБР и популяризованы в криминальной среде его же стараниями.

По данным BBC, под арест заключено более 800 человек из 18 стран. Среди них члены наркокартелей, банд байкеров, а также люди, связанные с мафиозными структурами.

В ходе операции были изъяты оружие, наркотики, автомобили премиум-класса и денежные средства. В частности, в распоряжении правоохранительных органов оказались 8 тонн кокаина, 250 единиц стрелкового оружия, в том числе несколько снайперских винтовок, и более $48 млн в различных национальных и криптовалютах.

ФБР в течение трех лет следило за преступниками через навязанную им чат-платформу

В операции приняло участие около 9 тыс. полицейских по всему миру. Заместитель исполнительного директора Европола Жан-Филипп Лекуф (Jean-Philippe Lecouffe) охарактеризовал ее итоги как «исключительный успех».

Операция «Троянский щит»

Разработкой An0m, как отмечает ZDNet, американские силовики озаботились после закрытия сети обмена зашифрованными сообщениями канадской Phantom Secure – компании, которая продавала «непрослушиваемые» смартфоны на базе Blackberry участникам наркокартелей – и ареста ее главы Винсента Рамоса (Vincent Ramos), впоследствии отправленного американским судом в тюрьму на девять лет.

Ликвидация Phantom Secure образовала на рынке нишу, которую ФБР решила занять, инициировав операцию «Троянский щит», названную по аналогии с троянским конем из древнегреческой мифологии. В 2018 г. бюро создало компанию An0m, которая наладила выпуск специальных смартфонов с предустановленным одноименным приложением для обмена зашифрованными сообщениями.

Устройства распространялись среди преступников через полицейских информаторов, которые оказались без дела после завершения дела Phantom Secure. Причем бандиты были совершенно уверены в защищенности гаджетов, поскольку те не имели ни камер, ни функции голосовых вызовов. Однако архитектура сервиса позволяла правоохранительным органам изучать переписку и сохранять сообщения на отдельном сервере. Как отмечает Reuters со ссылкой на представителей австралийской полиции, в определенный момент преступники настолько расслабились, что даже не пытались использовать в переписке образные выражении при планировании преступлений, прямо указывая места встреч и имена своих будущих жертв. Благодаря мониторингу переписки полицейским удалось предотвратить несколько серьезных преступлений, в частности, массовые перестрелки.

Образцы переписки преступников в мессенджере An0m

В общей сложности за время операции силовики раздали около 12 тыс. смартфонов An0m членам 300 преступных синдикатов в более чем 100 странах мира. Наибольшую популярность, по данным Министерства юстиции США, устройства приобрели в Австралии, Германии, Нидерландах, Испании и Сербии.