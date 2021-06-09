«Ситроникс» начала выпуск серверов на Intel Xeon и хочет «разогнаться» до 30 тыс. штук в год

Первые серверы «Ситроникс»

«Ситроникс» (Sitronics Group), входящая в структуру АФК «Система», выпустила опытную партию стоечных серверов под собственным брендом Sitronics. Об этом CNews сообщила представитель компании.

Первая модель представляет собой двухпроцессорную систему на базе чипов Intel Xeon Scalable. Материнская плата устройства поддерживает установку до 24 модулей оперативной памяти DDR4-2666, а также имеет 10 слотов расширения.

Серверы Sitronics оптимизированы для хранения больших объемов данных – конфигурация предусматривает установку 20 локальных жестких дисков форм-фактора 3,5 дюйма или 31 2,5-дюймового диска SATA. Кроме того, имеется поддержка NVMe-накопителей, заявили в «Ситроникс».

Первые стоечные x86-серверы «Ситроникс»

Для обеспечения надежности сервер поддерживает интеллектуальные функции эксплуатации и техобслуживания на протяжении всего жизненного цикла, функции диагностики и устранения неисправностей, сообщили CNews в компании, не уточнив детали.

По словам президента Sitronics Group Николая Пожидаева, серверное оборудование компании подходит для поддержки работы баз данных и облачных приложений, реализации решений виртуализации, аналитики больших данных и высокопроизводительных вычислений.

В «Ситроникс» заявляют о готовности обеспечить выпуск до 30 тыс. серверов данного типа в год. Для реализации оборудования компания начала развивать партнерскую программу и готова оказывать поддержку и обучение в рамках сотрудничества.

В настоящее время оборудование «Ситроникс» проходит сертификацию на соответствие требованиям разработчиков ПО, таких как Vmware, Oracle, Microsoft, Canonical (Ubuntu), в том числе и российских – Astra Linux, «Ред софт», Raidix, «Баум», рассказали CNews в компании.

Стартовали по плану

Впервые о планах «Ситроникс» по запуску производства серверов на процессорах Intel CNews написал в конце января 2021 г. В рамках данного проекта компания была готова инвестировать 200 млн руб.

«Ситроникс» рассчитывала выпустить первую партию продукции в первой половине 2021 г, затем оборудование должно было пойти в серию. Серверы компания планировала поставлять российским операторам связи и учреждениям госсектора.

В апреле 2021 г. стало известно о том, что «Ситроникс» вложит еще 500 млн руб. в производство серверов – теперь уже на базе российских процессоров. В частности, как ранее сообщил CNews, планировалось использовать проверенный временем «Эльбрус-8С1», разработанный МЦСТ, а в перспективе – «Эльбрус-16С», серийное производство которого еще не началось.

Средства хотели направить на приобретение высокотехнологичного оборудования, создание новых рабочих мест для организации производства, а также на проведение НИОКР.

Разработку оборудования с «Эльбрусами», как пояснили CNews в компании, «Ситроникс» запустила «в связи с запросом рынка на сервера с высокой степенью российской локализации производства».

Применение отечественных процессоров позволит серверам «Ситроникс» претендовать на включение в реестр российской продукции Минпромторга. Именно на него обязаны ориентироваться госорганизации и компании с госучастием при осуществлении закупок.

В середине апреля 2021 г. в «Ситроникс» заявили о готовности к приему заказов на поставку x86-серверов и начале переговоров относительно продукции на основе «Эльбрусов».

В конце апреля 2021 г. также стало известно, что Huawei с мая 2021 г. займется локализованным производством серверов в России совместно с «Ситроникс». Китайский гигант рассчитывал на то, что договоренности с «Ситроникс» помогут ей получить статус эксклюзивного поставщика оборудования для мобильного оператора МТС, принадлежащего АФК «Система».

«Яндекс» готовится ворваться на местный серверный рынок

В начале июня 2021 г. «Яндекс», «Ланит», ВТБ и Gigabyte объявили о планах по созданию совместного предприятия, которое займется разработкой и выпуском серверов и систем хранения данных на территории России.

По задумке партнеров роли участников в проекте распределятся примерно следующим образом: «Яндекс» и Gigabyte обеспечат реализацию его технической стороны – предоставят патенты и собственные наработки в данной сфере, «Ланит» будет отвечать за дистрибуцию готовой продукции, а ВТБ вложится финансово.

Согласно заявлению участников СП, первые плоды, то есть готовые серверы, сотрудничество должно принести в 2022 г.

Отечественный рынок серверов на подъеме

По данным IDC, российский серверный рынок продолжает демонстрировать уверенный рост. Так, по итогам 2020 г. объем поставок продукции данного типа увеличился на 18,2% год к году, до $1,319 млрд. В заключительной четверти 2020 г. было поставлено 48237 серверов всех типов суммарно на $411,85 млн. Доля поставок RISC-систем в денежном выражении составила 11,2%, x86-серверов – 88,8%.

Ключевой вклад в рост отечественного рынка традиционно принадлежит крупному корпоративному сегменту. Расходы госорганизаций и инвестиции крупных компаний, особенно в финансовом и телекоммуникационном секторах, наиболее активно стимулировали рост рынка серверных x86-систем.

В RISC-сегменте отечественного рынка серверного оборудования по итогам IV квартала 2020 г. лидировала компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг») с долей 78,6%. В III квартале 2020 г. Yadro возглавила этот сегмент с долей 78%, а также лидировала во II и I четвертях 2020 г. Впервые в лидеры российского рынка RISC-систем компания Yadro вышла в 2018 г.

Сегмент х86-серверов возглавила Dell Technologies, лидируя по продажам как в штуках, так и в деньгах. Hewlett Packard Enterprise (HPE) и Huawei заняли вторую и третью позиции по объемам в денежном выражении соответственно.