Основателя НКК выпустили на свободу после года домашнего ареста

Задержанного год назад по подозрению в ограничении конкуренции Александра Калинина выпустили из-под домашнего ареста. Отстраненный от должности своими партнерами президент НКК теперь сможет ходить на работу. В начале июня 2021 г. новым главой НКК стал совладелец холдинга AstraLinux Денис Фролов.

Президент НКК возвращается

Тверской районный суд Москвы изменил меру пресечения основателю Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александру Калинину с домашнего ареста на запрет на определенные действия — в частности, пользование интернетом и телефоном. Это следует из постановления Тверского районного суда, копия которого есть в распоряжении CNews.



Теперь владелец трети долей НКК, который порядка года провел под арестом по подозрению в ограничении конкуренции, сможет вернуться на работу. «Он продолжит выполнять функции президента НКК, а также вместе с Алексеем Калининым (своим сыном; — прим. CNews) управлять и развивать группу “Аквариус”», — сообщил в разговоре с CNews представитель Александра Калинина.



В то же время, официально в начале июня 2021 г. Александр Калинин был смещен с должности президента НКК, и новым главой корпорации избран совладелец холдинга AstraLinux Денис Фролов. Такое решение приняло собрание учредителей НКК с участием двух других совладельцев НКК — Леонида Гольденберга и Евгения Лачкова.

Александр Калинин освобожден из-под домашнего ареста

Из разговора CNews с представителем Александра Калинина можно было заключить, что, в представлении бизнесмена, де-факто он остается президентом НКК. Гольденберг и Лачков для комментариев оказались недоступны.



Смещение президента НКК

Напомним, в начале апреля 2021 г. стало известно, что Гольденберг и Лачков начали переговоры с Денисом Фроловым о продаже ему принадлежащих им 64% НКК. Однако семья Калининых выступила против этой сделки, так как сама хотела консолидировать 100% долей в НКК. Это стало причиной внеочередного собрания участников НКК, инициированного Гольденбергом и Лачковым.

Появившееся после этого решение о прекращении его полномочий в должности президента Калинин называл «незаконным, недружественным и заранее спланированным шагом, направленным на захват созданной им компании». Компетентность президента Фролова «вызывает для профессиональных участников рынка сомнения», заявил Калинин.

Решение о смене президента НКК будет обжаловано в судебном порядке, в начале июня 2021 г. заявил CNews представитель семьи Калининых. Также он добавил, что после назначения Фролова сотрудники компании начали подавать заявления об увольнении. При этом Леонид Гольденберг тогда же рассказал CNews, что об уходе сотрудников корпорации ему ничего не известно.

Некоторые подробности

Отметим, что Фролову принадлежит не только 80% доли в компании «Русбитех-Астра» — разработчике российской ОС Astra Linux, но и 80% доли в группе компаний «Вартон», которая, как в октябре 2020 г. рассказал CNews, вела переговоры о передаче под ее контроль 60% акций «Байкал электроникс» — разработчика линейки российских процессоров «Байкал».

Таким образом, Фролов в случае приобретения 64% доли в НКК, сможет стать совладельцем крупнейших ИТ-активов в России и выстроить на их основе крупнейший отечественный холдинг на рынке радиоэлектроники. Однако у Александра Калинина имеется преимущественное право выкупа акций НКК. В случае попытки продажи их третьей стороне это право может быть использовано, заявлял Алексей Калинин.

Позже, в мае 2021 г., предприниматели Лачков и Гольденберг подали иск в Арбитражный суд Москвы к Александру Калинину. Причиной послужили итоги собрания участников «Аквариуса» в апреле 2021 г., на котором был изменен устав компании, согласно которому для принятия ключевых решений учредителями компании, а также для продажи долей в компании требуется согласие владельцев не менее 99% долей.

До апреля 2021 г. НКК владела 99,97% «Аквариуса», 0,03% было у Александра Калинина. После собрания учредителей президент «Аквариуса» Владимир Степанов получил долю размером 1% в «Аквариусе», в то время как доля НКК снизилась до 98,97%. Такое незначительное изменение среди учредителей привело к тому, что теперь НКК самостоятельно не сможет менять руководство «Аквариуса». Соответственно, сменив руководство НКК, Гольденберг и Лачков не смогут сменить руководство «Аквариуса» и компания остается под контролем Калининых. Лачков и Гольденберг обратились с иском в суд за признанием итогов данного собрания учредителей «Аквариуса» незаконным, утверждая, что они не были о нем проинформированы.

