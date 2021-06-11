В российском офисе Microsoft число работников сократилось в разы

В российском представительстве Microsoft сейчас работает около 300 человек. В 2016 г. их было 500, в 2014 г. – 1000, и дальнейших сокращений не избежать. Компания постоянно закрывает свои региональные российские офисы, а ее выручка в России год от года падает. Информация о сокращении персонала отражена даже в бухгалтерской отчетности Microsoft, но ее представители упорно утверждают, что компания сохраняет объем присутствия в российских офисах.

Microsoft «бежит» из России

Штат российского представительства компании Microsoft (ООО «Майкрософт рус») всего за несколько лет сократился почти вдвое. По данным РБК, в 2016 г. в нем работало 500 человек, то теперь их осталось всего 300.

Как сообщает неназванный источник РБК, процесс по сокращению числа работников российского офиса Microsoft продолжился. По его оценкам, в самом ближайшем будущем их станет меньше еще на 10-15%, то есть на 30-45 человек.

Сокращения в российском представительстве американского софтверного гиганта начались еще раньше. Для примера, если в 2016 г. в его штате было 500 человек, то двумя годами ранее, в 2014 г. – 1000 человек. Таким образом, за семь лет в офисе стало на 700 человек меньше.

Трансформация бизнеса

По словам источника РБК, основная причина сокращения персонала кроется в «серьезной трансформации» бизнеса Microsoft. Первые сокращения прошли в компании в 2013-2017 гг., когда она начала менять свою стратегию.

Сокращения в российском офисе Microsoft продолжатся

Эти волны спровоцировала оптимизация бизнес-модели Microsoft, в ходе которой часть функций работников российского офиса была распределена между сотрудниками представительств компании в европейских странах. Для примера, это коснулось поддержки продуктов малого и среднего бизнеса, которая теперь осуществляется офисом Microsoft в Ирландии.

Тогда же компания переориентировалась на облачные решения, что повлекло за собой оптимизацию канала продаж и сервиса. В результате этих изменений под сокращение попало 10-15% сотрудников российского представительства Microsoft.

По данным «Ведомостей», в этот же период Microsoft расформировала российскую команду по разработке мессенджера Skype, который она купила в 2011 г. Ее работа была остановлена в конце 2014 г., и некоторые ее сотрудники получили предложение по переезду в офис Microsoft в Праге (Чехия).

По информации издания, в команде на момент прекращения ее деятельности трудилось около 100 человек. Треть из них приняли предложение переехать в Прагу, остальные получили выходное пособие.

Виновато импортозамещение

Новый этап сокращений в российском офисе Microsoft пришелся на 2017-2019 гг. Тогда его штат сократился еще на 15%, по оценке источника РБК. CNews писал, что в конце 2018 г. в «Майкрософт рус» проходила реструктуризация штата. Сотрудникам предлагали перевестись в офисы корпорации в других странах, в том числе с возможностью удаленной работы, с оплатой в долларах вместо рублей.

Основной причиной стала оптимизация бизнес-структуры, притом в первую очередь вспомогательных подразделений. Под ними источник РБК подразумевает сферы продаж, сервиса и маркетинга. Также было упомянуто, что люди лишались работы из-за падения продаж Microsoft в России, вызванной, в том числе, и политикой импортозамещения. «Изменилась региональная политика компании, были закрыты или урезаны ряд региональных офисов», – добавил источник издания.

Политика импортозамещения заключается в необходимости российским госструктурам и компаниям с госучастием отдавать предпочтение разработкам отечественных ИТ-компаний по части софта и «железа». Эта политика действует с 2016 г., хотя некоторые госведомства научились легально обходить ее требования. В декабре 2020 г. Правительство России сформировало квоты на импортозамещение, вступившие в силу 1 января 2021 г.

Согласно этим квотам, в 2021 г. доля российских компьютеров и ноутбуков в закупках должна составлять не менее 50%. Притом 50-процентная квота – это лишь первый этап ограничений, который завершится 31 декабря 2021 г. С самого начала 2022 г. из 100% закупаемых госзаказчиками ПК российскими должны будут быть 60%, а с 2023 г. – и вовсе 70%.

В финансовом плане у «Майкрософт рус» в последние годы тоже не все гладко. По информации СПАРК, по итогам 2020 г. выручка компании достигла 6,5 млрд руб., хотя в 2016 г. она равнялась 9,9 млрд руб. Однако компания сумела увеличить чистую прибыль –с 537,6 млн руб. в 2016 г. до 542,3 млн руб. в 2020 г.

Представители Microsoft все отрицают

По информации СПАРК, среднесписочная численность ООО «Майкрософт рус» в 2016 г. все еще варьировалась в пределах 501-1000 человек. Спустя год этот показатель упал до 588 человек, а в 2018 г. – до 500 человек. К концу 2019 г. в компании работало 438 человек, а по итогам 2020 г. осталось 392 сотрудника.

Как пишет РБК, в бухгалтерской отчетности Microsoft приведены немного другие цифры. В ней говорится, что на конец 2020 г. в «Майкрософт рус» трудилось 399 человек, годом ранее – 403 человека, по итогам 2018 г. – 469 человек.

РБК пишет, что за последние несколько лет Microsoft закрыла несколько региональных российских филиалов. Ее офисы перестали работать в Волгоградской, Калининградской и Саратовской областях, а также в Уфе и Челябинске.

В других российских «дочках» Microsoft тоже наблюдается падение числа работников. Например, по итогам 2020 г. в штатах компаний «Майкрософт девелопмент центр рус», «Майкрософт мобайл рус» и «Майкрософт пейментс рус» трудилось менее 100 человек.

Между тем, представители Microsoft в России заявили CNews, что отрицают факт сокращения российского штата компании. Напомним, что он отображен даже в бухгалтерской отчетности. «Сейчас в компании в России работает около 500 человек, Компания сохраняет объем присутствия в российских офисах», – сообщили они CNews.

Глобальное положение дел

Пока число сотрудников российских «дочек» Microsoft все быстрее приближается к нулю, суммарное количество работников компании растет год от года. Согласно статистике Statista.com, в 2005 г. на нее трудилось 95 тыс. человек, а по итогам 2014 г. штат увеличился до 128 тыс.

В 2016 г. число работников компании по тем или иным причинам упало до 114 тыс. После этого их количество вновь начало расти и в 2020 г. достигло отметки 163 тыс. человек.

Кадровые потери российского офиса Microsoft никак не влияют на рост ее глобального штата

Крупнейшее сокращение глобального штата в своей истории, как сообщал CNews, Microsoft инициировала в июле 2014 г. Она запланировала лишить работы до 18 тыс. человек в течение одного года. Завершить задуманное руководство компании намеревалось к 30 июня 2015 г.

Завершив этот цикл сокращений, Microsoft сразу же объявила о следующем. На этот раз она не стала уточнять масштабы сокращений, но сообщила, что они затронут, главным образом, подразделение по разработке аппаратных средств и подразделение выпуску смартфонов, приобретенное у Nokia в 2014 г. Позже из заявления гендиректора Microsoft Сатьи Наделлы (Satya Nadella) стало известно о 7800 уволенных за этот период.

В 2017 г. Microsoft решила сократить еще 700 сотрудников по всему миру, о чем стало известно в январе 2017 г. В компании объяснили это стремлением оптимизировать рабочие процессы. Добавим, что все мероприятия по массовым сокращениям, включая рекордное по числу сокращенных людей, прошли после того, как Microsoft возглавил Сатья Наделла. Как сообщал CNews, он сменил Стива Балмера (Steve Ballmer) на посту СЕО компании в феврале 2014 г.