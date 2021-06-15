Правительство выделило миллионы на модернизацию системы управления госданными

Минцифры потратит на оборудование и услуги для обеспечения безопасности государственной системы НСУД за 48,3 млн руб. До этого на создание системы из федерального бюджета было выделено более 342,4 млн руб. Согласно постановлению Правительства, система должна заработать в 2021 г.

Модернизация НСУД

Минцифры объявило тендер на модернизацию федеральной государственной информационной системы «Единая информационная платформа национальной системы управления данными» (ФГИС «ЕИП НСУД») на 48,3 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте zakupki.gov.ru. Поставщик будет обязан доставить заказчику программные и технические средства, модернизирующие систему безопасности НСУД в течение 60 дней с момента подписания госконтракта.

Согласно информации об объекте закупки, 37,2 млн руб. будет выделено на закупку средств защиты информации, а также информационные и телекоммуникационные системы, 11,1 млн руб. — на оплату услуг по проектированию, установке, монтажу, наладке, испытаниям и ремонту средств защиты информации.

Модернизируемая система защиты НСУД входит в состав инфраструктуры НСУД, созданной в рамках двух госконтрактов. На первый контракт в ноябре 2019 г. Правительством было выделено 143,1 млн руб. на поставку программных и технических средств для создания стенда главного конструктора информационно-технологических элементов НСУД. В рамках тендера была подана только — компанией «Компьюлинк интеграция». Второй госконтракт на поставку программных и технических средств для создания продуктивного контура НСУД и дооснащения стенда главного конструктора системы было выделено еще 199,4 млн руб. Исполнителем стала «Рубитех», также единственная компания, которая подала заявку на участие. Обе заявки были поданы без снижения стартовых цен.

Требования к оборудованию

Закупаемое Минцифры оборудование и техника должна включать в себя средство защиты от DDOS атак, средство зеркалирования трафика, два комплекта масштабирования, средство управления привилегированным доступом, средство сбора консолидированной отчетности по уязвимостям, а также комплект расширения средства защиты от несанкционированного доступа. Конкретный вендор техники и программного обеспечения в ТЗ к закупке не указан. Однако оборудование должно быть совместимо с решениями «Позитив текнолоджиз» и «Лаборатории Касперского».

На оборудование и услуги для обеспечения безопасности государственной системы НСУД будет потрачено 48,3 млн рублей

Среди решений «Позитив текнолоджиз», с которыми должно быть совместимо оборудование поставщика: программы для ЭВМ PT Platform 187 — программно-аппаратный комплекс для реализации основных функций безопасности значимых объектов КИИ и взаимодействия с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА); программа для ЭВМ Positive Technologies Application Inspector, которая позволяет специалистам по информационной безопасности выявлять и подтверждать уязвимости и признаки недокументированных возможностей, например закладок, оставленных в исходном коде разработчиками или хакерами, а разработчикам — ускорить исправление кода на ранних стадиях разработки. Также среди требований по совместимости Positive Technologies Application Firewall — инновационная система защиты, которая точно обнаруживает и блокирует атаки, включая атаки из списка OWASP TOP 10 и классификации WASC, L7 DDoS и атаки нулевого дня.

Также, согласно техзаданию, в системе используются продукты «Лаборатории Касперского», на которые в рамках закупки будут обновлены лицензии. Серди них — Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред, которая помогает эффективно защищать виртуальные и облачные среды, позволяет управлять ИТ-инфраструктурой и обеспечивает ее прозрачность, не влияя на производительность системы и не мешая работе пользователей. Также должна быть обеспечена совместность с Kaspersky Total Security и Kaspersky Endpoint Security — комплексные защиты от киберугроз.

Когда НСУД заработает и для чего

Согласно постановлению Правительства от 14 мая 2021 г., до конца 2021 г. в России заработает ФГИС «ЕИП НСУД». Основная задача системы, как сказано на официальном сайте, состоит в улучшении качества и доступности государственных и муниципальных услуг для граждан. Речь идёт о платформе, которая систематизирует множество государственных систем, реестров и баз данных, включая описания данных реестра юрлиц, реестра недвижимости, реестра транспортных средств, пенсионного фонда и др. Это позволит более оперативно перевести услуги в цифровой вид и онлайн.

Сейчас гражданам для того, чтобы получить выписку, справку, разрешение или пособие необходимо потратить немало времени и сил, так как сведения о гражданах и их детях, льготах, а также их имуществе на данный момент рассредоточены по разным ведомственным базам данных. Запуск ФГИС «ЕИП НСУД» ускорит обмен информацией между госструктурами и сам процесс оказания гражданам тех или иных услуг.

В перспективе платформа позволит всем госсистемам работать с данными ведомств как с единым актуальным и достоверным массивом информации, обеспечит перевод госуслуг в онлайн режим и даст возможность Правительству более оперативно принимать взвешенные решения, основанные на этих данных, сказано на официальном сайте платформы.

Создание НСУД

Как писал CNews в мае 2021 г. затраты на НСУД урезали в полтора раза. Согласно федеральному проекту «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика», на создание НСУД до 2024 г. должно быть выделено 13,7 млрд руб. из федерального бюджета. Однако в пресс-службе Минцифры сообщили, что это старая версия документа. Согласно актуальной версии федерального проекта, размер затрат на создание НСУД составит 8 млрд руб. за период до 2024 г.

Кураторами НСУД выступают Минцифры и Минэкономразвития. Согласно утвержденному Правительством положению о НСУД, Миницфры является оператором платформы, а также отвечает за нормативно-правовое регулирование в части совершенствования процессов управления государственными данными. Минэкономразвития, со своей стороны, определяет требования к порядку формирования и расчета показателей, собираемых и предоставляемых с использованием подсистемы информационно-аналитического обеспечения платформы.

НСУД состоит из четырех элементов: ведомственных витрин, в которых размещаются данные, используемые при межведомственных обменах, единой информплатформы, в которой хранятся все описания данных и правила работы с ними, среды обмена, в которой маршрутизируются и обрабатываются запросы от ведомства к ведомству, а также аналитического хранилища, где формируются и поддерживаются в актуальном состоянии данные для решения тех или иных задачи государственного уровня (например, ситуация с короновирусом, анализ состояния экономики и т. д.). Об этом CNews рассказывал Константин Гурзов, директор департамента проектов по информатизации Минцифры.