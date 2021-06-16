Онлайн-конференция CNews «Системы хранения данных 2021» состоится 6 июля
6 июля 2021 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Системы хранения данных 2021».
6 июля 2021 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Системы хранения данных 2021».
Подать заявку на участие:
Основные вопросы конференции:
Рынок систем хранения данных
- Каким был 2020 г. для мирового рынка СХД?
- Как развивался российский рынок СХД в 2020 г.?
- Как на развитии рынка СХД сказывается пандемия?
- Кто формирует спрос на СХД в мире и в России?
- Каковы прогнозы развития рынка СХД на 2021 г.?
Ключевые технологии
- Средства анализа больших данных, искусственный интеллект и интернет вещей как стимулы для развития рынка СХД;
- Почему традиционные жесткие диски сохраняют популярность;
- Преимущества твердотельных накопителей;
- Перспективы облачных файл-сервисов;
- Какие данные удобнее разместить в облачных хранилищах;
- Новые технологии: диски большой емкости, системы all-flash, решения на постоянной памяти;
- Какие технологии записи существуют на рынке.
Драйверы развития
- Какими характеристиками должна обладать идеальная СХД?
- Как автоматизировать хранение с использованием искусственного интеллекта?
- Программно-определяемые СХД и гиперконвергентные системы?
- Защита данных выходит на первый план?
К выступлению приглашены:
Алексей Карапузов, заместитель директора Департамента развития архитектуры и координации информатизации, Министерство цифрового развития;
Светлана Бова, управляющий директор, вице-президент Департамента трансформации, банк ВТБ;
Евгений Абакумов, директор по ИТ, госкорпорация «Росатом»;
Иван Черницын, руководитель Центра аналитических решений Дирекции региональных продаж, «Газпром нефть»;
Игорь Бардинцев, директор по управлению данными, «Билайн»;
Кирилл Иванов, директор Data офиса, «М.Видео-Эльдорадо»;
Андрей Ревяшко, ИТ-директор, Wildberries;
Александр Мольский, ИТ-директор, «Ренессанс Жизнь»;
Тимур Колёскин, CIO, «Ак Барс Банк»;
Никита Матвеев, директор по управлению данными, группа компаний «S7»;
Евгений Гаранин, директор департамента информационных технологий, ТВЭЛ;
Андрей Фаерштейн, ИТ-директор, «Русал»;
Данила Наумов, директор по данным компании, «Утконос Онлайн»;
Николай Галкин, директор службы ИТ, Itella;
Валерий Дьяченко, директор Управления ИТ, «Мечел»;
Владимир Парфенов, руководитель по развитию клиентского сервиса, «Тинькофф»;
Сергей Гоппов, начальник управления развития архитектуры, банк «Хоум Кредит»;
Наталья Погорелова-Триппель, начальник управления развития ИТ процессов блока ИТ, банк «Зенит»;
Представитель компании OZON;
Представитель компании «Мегафон»;
Представитель компании «Дом.РФ»;
Представитель компании «Черкизово».