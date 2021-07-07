Власти отобрали у Microsoft колоссальный контракт и лишили ее миллиардов долларов

Минобороны США свернуло проект JEDI по развитию собственной облачной платформы. Контракт на его реализацию стоимостью $10 млрд получила Microsoft, обойдя в тендере компанию Amazon. Последняя посчитала решение несправедливым и обратилась в суд, и в итоге Минобороны решило закрыть проект и запустить вместо него аналогичный новый – JWCC. Amazon и Microsoft будут среди участников нового конкурса.

Microsoft осталась без JEDI

Министерство обороны США приняло решение отказаться от облачного контракта Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) стоимостью $10 млрд. На него претендовали корпорации Microsoft и Amazon, но в итоге битву за госзаказчика выиграла компания Билла Гейтса (Bill Gates).

«Сегодня министерство обороны отменило конкурс на JEDI и приступило к процедуре расторжения контракта», – говорится в официальном заявлении американского Минобороны. Как пишет New York Times, этот проект больше не соответствует требованиям Пентагона в связи с «достигнутым в сфере облачных технологий прогрессом и увеличением количества данных для хранения в облаке».

Пока неизвестно, как проект JEDI, контракт на реализацию которого был подписан с Microsoft осенью 2019 г., мог за неполные два года перестать удовлетворять требованиям Пентагона. Минобороны решило заменить его на новый проект под названием Joint Warfighter Cloud Capability (JWCC), подробности о котором пока не раскрывает.

Пентагон лишил Microsoft проекта JEDI, но дал возможность получить контракт JWCC

Примечателен тот факт, что Пентагон называет Amazon и Microsoft единственными компаниями, работающими в облачной сфере, чьи технические возможности могут соответствовать требованиям ведомства. Но на этот раз американские военные намерены рассматривать предложения и от других компаний, хотя от рассмотрения идей Microsoft и Google они отказываться не станут.

Суть проекта JEDI

Проект «Совместное предприятие оборонной инфраструктуры» (JEDI) не имеет никакого отношения к джедаям из «Звездных войн». Он подразумевает полное обеспечение Минобороны США всей необходимой ему облачной инфраструктурой.

JEDI рассчитан на 10 лет. Microsoft получила этот контракт в октябре 2019 г., и а нее плечи легла задача по разработке, запуску, поддержке и развитию облачной платформы для хранения и управления конфиденциальными данными армии и обороны. В Пентагоне были уверены, что их облако станет одним из крупнейших среди публичных облачных платформ.

Победа Microsoft в устроенном Пентагоном тендере настолько огорчила Amazon, что та незамедлительно подала на ведомство в суд в стремлении оспорить победу конкурента. Следует отметить, что облако Amazon Web Services (AWS) используют многие госведомства США, включая Центральное разведывательное управление (ЦРУ, CIA). По данным Wall Street Journal (WSJ), судебная тяжба значительно замедлила реализацию JEDI.

Немаловажен и тот факт, что в тендере на получение контракта JEDI участвовала компания Oracle. Однако она выбыла на одном из начальных этапов отбора претендентов.

Крупнейшие игроки на рынке

В своем заявлении о запуске проекта JWCC сразу после закрытия JEDI Пентагон не уточнил, чем так выделяются на фоне других Amazon и Microsoft, что всех остальных «облачных» игроков, включая Google, он называет «другими компаниями». Между тем, вдвоем они занимают больше половины мирового рынка облачных сервисов.

По данным аналитической компании Canalys, в I квартале 2021 г., завершившемся 31 марта 2021 г., Amazon удерживала 32% мирового облака, у Microsoft было 19%. Google довольствовался 7%, а все остальные компании, в том числе китайский холдинг Alibaba, поделили между собой оставшиеся 42%.

Серьезных конкурентов у Amazon и Microsoft на облачном рынке практически нет

Китайские облачные компании, вероятно, не будут соответствовать требованиям Пентагона. Власти США видят шпионов КНР даже в ИТ-компаниях, выпускающих телекоммуникационное оборудование.

«Покровительство» Трампа

Обратившись в суд в стремлении отобрать JEDI у Microsoft, Amazon заявила, что победу в тендере софтверной корпорации присудили нечестно. По ее утверждению, в процесс вмешался Дональд Трамп (Donald Trump), на тот момент занимавший пост Президента США. Трамп известен своей регулярной критикой Джефа Безоса (Jeff Bezos), основателя Amazon.

Трамп, предположительно, даже готовился сорвать конкурс по проекту JEDI, лишь бы победа не досталась Amazon. CNews писал об этом в конце июля 2019 г.

В ответ на заявления Amazon о предвзятости тех, кто проводил тендер, Microsoft ответила, что никаких доказательств у Amazon нет. Министерство обороны США со своей стороны заявило, что Трамп участия в принятии решения по проекту JEDI не принимал. Тем не менее, в апреле 2021 г. суд, рассматривающий иск Amazon, подчеркнул, что не может исключить вероятность вмешательства Дональда Трампа в процесс выбора победителя по проекту JEDI.

Что примечательно, что Пентагон свернул проект JEDI в тот же день, когда Джефф Безос ушел с поста генерального директора своей компании. Пока неизвестно, связаны ли между собой два этих события.

Microsoft отреагировала на решение Пентагона в своем блоге. «Министерство обороны столкнулось с трудным выбором: продолжить судебную тяжбу, которая может длиться годами, или найти другой путь движения вперед. Поскольку безопасность США посредством предоставления критически важных технологических обновлений более важна, чем любой отдельный контракт, мы уважаем и принимаем решение Минобороны США двигаться вперед по другому пути для обеспечения безопасности критически важных технологий», – говорится в сообщении компании. В нем также сказано, что Microsoft «готова поддержать Министерство обороны в процессе их следующих шагов и новых планов сбора заявок на облачные вычисления».

Представитель Amazon сообщил порталу The Verge, что компания «понимает и принимает» решение Пентагона. «К сожалению, присуждение контракта не было основано на существенности предложений, а было результатом внешнего влияния, которому нет места в государственных закупках. Наша приверженность поддержке вооруженных сил нашей страны и обеспечению того, чтобы наши воины и партнеры по обороне имели доступ к лучшим технологиям по самой выгодной цене, сильнее, чем когда-либо. Мы с нетерпением ждем продолжения поддержки усилий Министерства обороны по модернизации и созданию решений, которые помогут выполнить их критически важные задачи», – сказал он.