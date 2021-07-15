Mail.ru заплатила больше миллиарда за разработчика мобильных игр

Как Mail.ru Group покупала BeIngame

Mail.ru Group раскрыла подробности приобретения разработчика мобильных игр BeIngame (торговая марка Ingame). В 2020 г. Mail.ru Group увеличила свою долю в этой компании с 25% до 100%.

За 75% BeIngame было выплачено 309 млн руб. Кроме того, стороны урегулировали вопрос задолженности, которая у BeIngame была перед Mail.ru Group. Величина этой задолженности составляла 858 млн руб. Таким образом, общая сумма сделки составила 1,17 млрд руб.

Компания BeIngame зарегистрирована на Кипре и разрабатывает онлайн-симулятор Zero City. По легенде игры, в мире после катастрофы осталось некоторые количество выживших людей. Игроку предстоит создавать базы выживших, соревнуясь в этом с другими игроками и защищаясь от мутантов.

Каких разработчиков мобильных игр и за сколько покупала Mail.ru Group

Mail.ru Group активно скупает разработчиков мобильных игр. В 2020 г. была приобретена доля размером 51,2% базирующейся в Новосибирске компании Dcgamepub (торговая марка Deus Craft) за 1,63 млрд руб. Компания разрабатывает игру Grand Hotel Mania.

Mail.ru Group заплатила 1,17 млрд за BeIngame, создателя Zero City

В 2019 г. было приобретено два разработчика мобильных игр. За 626 млн руб. была приобретена 40% доля в финской компании Panzerdog, созданной калининградским программистом Алексеем Сазоновым. Компания разрабатывает мобильный шутер Tactcool. Доля Mail.ru Group составляет 60%.

Другая совершенная в 2019 г. сделка – это покупка белорусской компании Swag Masha. За 16% ее акций Mail.ru Group заплатила 79 млн руб., увеличив свою долю в компании до 51%. Офисы Swag Masha находятся в Минске и Иннополисе (Республика Татарстан), компания разрабатывает мобильную игру в жанре интерактивной истории Love Stick: Interactive Stories.

В 2018 г. Mail.ru Group приобрела 51% в российской компании Bit.Games, разрабатывающей игры в формате RPG «Гильдия героев» и «Домовята». Еще раньше, в 2016 г., Mail.ru Group за $30 млн приобрела российскую компанию Pixonic, разрабатывающую многопользовательскую игру War Robnots.

Игровое подразделение Mail.ru Group

В 2019 г. Mail.ru Group выделила все свои игровые проекты, как в России, так и за рубежом, под бренд My.Games. По итогам 2020 г. игровое направление принесло Mail.ru Group доход в размере 32,8 млрд руб – 32% от общей выручки компании.