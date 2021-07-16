EPAM потратил $10 млн на покупку мальтийской ИТ-компании

EPAM заплатил $10 млн за мальтийскую ИТ-компанию Ricston, предлагающую решения в области корпоративной интеграции на основе платформы Mulesoft Anytime. В EPAM утверждают, что в условиях пандемии короновируса клиенты компании ищут надежные решения в области цифровой трансформации бизнеса.

EPAM купил компании на $40 млн

Американский оффшорный разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM System в 2020 г. совершил две сделки на общую сумму $41,1 млн. Непосредственно стоимость приобретения двух компаний составляет $22,5 млн, включая отложенный платеж на сумму $5,3 млн. Дополнительные платежи на общую сумму до $18,6 млн будут совершены в первую и вторую годовщину соответствующих сделок в зависимости от показателей приобретенных компаний.

Названия приобретаемых компаний в годовом отчете EPAM отсутствуют. Но ранее EPAM сообщал, что в начале 2020 г. им была приобретена американская финтех-компания Deltix. За компанию было заплачено $14,6 млн, включая отложенный платеж на сумму $4 млн, дополнительно в первую и вторую годовщину могли бы совершены платежи на общую сумму $16,5 млн. То есть общая сумма сделки может достигнуть $31,1 млн.

Покупка мальтийской компании Ricston

Из материалов EPAM следует, что вторая сделка была осуществлена в III квартале 2020 г . Как раз в сентябре 2020 г. EPAM сообщил о приобретении мальтийской ИТ-компании Ricston. Соответственно, стоимость приобретения данной компании составила $7,9 млн, включая отложенный платеж на сумму $1,3 млн.

EPAM заплатил $10 млн за мальтийскую ИТ-компанию Ricston

Дополнительно в зависимости от показателей Ricston ее владельцам в первую и вторую годовщины могут быть сделаны выплаты на общую сумму $2,1 млн. То есть общая сумма приобретения Ricston может составить до $10 млн.

Ricston, помимо Мальты, имеет офисы в Испании и Великобритании. Компания специализируется на решениях в области корпоративной интеграции, базирующейся на платформе Anytime американской компании MuleSoft. Это решение на основе API (интерфейс прикладного программирования) обеспечивает интеграцию приложений, данных и устройств.

Короновирус подстегнул спрос на цифровую трансформацию

Ricston обеспечивает сервисы для полного цикла цифровой трансформации компаний. Решения компании используются в различных сферах, включая медицину, государственное управление, электронную коммерцию, финтех, масс-медиа и розницу. «В условиях постковида мы чувствуем большую потребность в инструментах на основе API и микросервисах, так как наши клиенты в сферах финансов, страхования и хайтека ищут пути интеграции современных архитектур и проверенных интеграционных ноу-хау в их новые бизнес-стратегии», - говорил старший вице-президент EPAM Виктор Дворкин.

Наиболее крупные приобретения EPAM

Компания EPAM в 2012 г. провела IPO (первичное размещение акций) на Нью-Йоркской фондовой бирже. С тех EPAM активно приобретает ИТ-компании по всеми миру. Самая крупная сделка в истории EPAM была осуществлена в 2021 г. За сумму, которая может составить до $157 млн, была приобретена американская ИТ-компания PolSource, внедряющая CRM-систему Salesforce.

До этого самое крупное приобретение EPAM было сделано в 2018 г., когда была куплена американская компания Continium, занимающаяся инновационным дизайном ПО. Сумма сделки составила $52,5 млн. Ранее, в 2015 г., за $51,3 млн EPAM приобрел американо-индийского разработчика ПО для тестирования программных продуктов Alliance Global Service.