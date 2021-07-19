Сооснователь Ethereum выходит из бизнеса: «Я боюсь за свою жизнь и годами не выхожу из дома без охраны»

Создатель Ethereum Энтони Ди Иорио стремится полностью уйти из мира криптовалюты. Из-за нее он не чувствует себя в безопасности и на протяжении четырех лет выходит на улицу только в сопровождении телохранителей. Также Ди Иорио спешно избавляется от своего криптостартапа Decentral, который хочет продать только за фиатные деньги.

Побег из криптомира

Бизнесмен Энтони Ди Иорио (Anthony Di Iorio), один из сооснователей криптовалюты Ethereum, решил покинуть мир виртуальных денег. По данным Bloomberg, он хочет разнообразить свою жизнь и быть связанным не только с криптовалютой. К тому же он очень боится за свою жизнь.

Bloomberg пишет, что Ди Иорио с 2017 г. выходит из дома исключительно при сопровождении охраны. Создатель второй по популярности криптовалюты в мире (после биткоина) опасается чего-то (или кого-то), но отказывается говорить, что побудило его нанять телохранителей.

«Я не чувствую себя в безопасности в этом пространстве. Если бы я был сосредоточен на более серьезных проблемах, думаю, я был бы в большей безопасности», – заявил он изданию.

Энтони Ди Иорио сильно переживает за свою безопасность

Ди Иорио – один из восьми сооснователей Ethereum. Помимо него, за криптовалютой стоят российско-канадский программист Виталик (Виталий) Бутерин, а также Гевин Вуд (Gavin Wood), Чарльз Хоскинсон (Charles Hoskinson), Михей Алиси (Mihai Alisie), Амир Четрит (Amir Chetrit), Джозеф Лубин (Joseph Lubin) и Джеффри Уилк (Jeffrey Wilcke). Сам Ди Иорио финансировал проект на первых этапах его разработки.

Криптовалюта Ethereum существует с 2013 г. На момент публикации материала ее курс составлял около $1910 (141,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 19 июля 2021 г.). В последние месяцы токен активно дешевеет. В середине мая он достиг пика своей цены, преодолев отметку в $4130 (306,3 тыс. руб.). На 19 июля 2021 г. рыночная стоимость криптовалюты находилась в пределах $222,6 млрд.

Ди Иорио избавляется от криптобизнеса

Энтони Ди Иорио связан не только с Ethereum, он также является основателем криптовалютного стартапа Decentral. Компания зарегистрирована в Канаде и существует с 2014 г.

Ди Иорио намерен продать свой бизнес. Он сообщил Bloomberg, что ведет переговоры сразу с несколькими потенциальными покупателями, но точное их количество он раскрывать не стал. По информации издания, семилетний криптостартап могут оценить в несколько сотен миллионов долларов.

Лучшие дни Ethereum остались позади

Что примечательно, Ди Иорио не собирается отдавать свою компанию в обмен на несколько токенов в виртуальном кошельке. Виртуальные деньги ему не нужны, и Decentral он подаст только за реальные (фиатные) деньги. Также он рассматривает возможность обмена стартапа на долю в другой компании.

«Мне хочется диверсифицировать свою деятельность, чтобы не быть криптовалютчиком, а быть человеком, решающим сложные проблемы. Я использую криптовалюту, когда это необходимо, но во многих случаях этого не происходит», – заявил изданию сооснователь Ethereum.

Электромобили вместо криптовалюты

Одно из нынешних направлений деятельности Энтони Ди Иорио – это разработка автомобиля с нулевым уровнем выбросов. Другими словами, он работает над машиной без двигателя внутреннего сгорания, передвигающегося за счет электротяги.

Проект носит название Project Arrrow, его создает канадская компания Automotive Parts Manufacturer’s Association (APMA). Какая роль в этом проекте досталась Ди Иорио, остается неизвестным. Не исключено, что он, как и в случае с Ethereum, финансирует его разработку.

Размер своего счета Ди Иорио не раскрывает. Однако международный успех его криптовалюты положительно сказался на его благосостоянии. Спустя пять лет после создания Ethereum Ди Иорио купил самый дорогой пентхаус в Канаде, заплатив за него $22 млн.

Часть этой суммы он выплатил виртуальными деньгами. К моменту покупки пентхауса Ди Иорио уже год выходил на улицу исключительно в сопровождении охраны.

Виталик Бутерин ничего не боится

Виталик Бутерин, более известный сооснователь Ethereum, пока не торопится уходить из мира криптовалюты. Его детище сделало его сперва миллионером (долларовым), а затем и миллиардером.

Виталик Бутерин

Миллиардером 27-летний (на момент публикации материала) уроженец Коломны (Подмосковье, Россия) стал в начале мая 2021 г. К таковым его отнесло издание Forbes – по его данным, на счету Бутерина на тот момент находилось 333,52 тыс. токенов Ethereum. С учетом актуального на тот момент курса, состояние Бутерина составило тогда $1,09 млрд. Бутерин стал самым молодым криптомиллионером в мире, по версии Forbes.

Всплеск популярности (и рост курса) Ethereum продолжались до 12 мая 2021 г., как и рост состояния Виталия Бутерина. Достигнув $1,4 млрд, оно начало сокращаться, и 19 мая 2021 г. Бутерин перестал быть миллиардером.