Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня

Прошло больше 5 лет с тех пор, как на CNews был опубликован первый обзор российского офисного пакета «МойОфис». Отечественное решение за эти годы окрепло и нашло своих пользователей. В апреле 2021 г. стартовала программа предустановки российского софта, в которую вошли в том числе и отечественные редакторы документов. CNews решил изучить актуальную версию продукта, чтобы понять, что же представляет собой «МойОфис» сегодня.

Как развивался российский «офис»

С момента первого релиза в 2015 г. «МойОфис» прошел путь от достаточно сырого решения до развитой экосистемы офисного ПО со своей концепцией совместной работы и уникальными «фичами». Изначальная ориентация на госструктуры и крупных корпоративных игроков приросла версиями продуктов для физических лиц.

Для частных пользователей выпускается несколько продуктов. Первый — «МойОфис Документы» — доступен пользователям мобильных платформ, его можно скачать из официальных магазинов приложений Google Play Store, App Store, Huawei AppGallery и Xiaomi GetApps. Второй же, «МойОфис Стандартный. Домашняя версия», появился совсем недавно — с вступлением в силу «закона о предустановке» 1 апреля 2021 г. Он также распространяется бесплатно, его можно получить как при покупке нового компьютера или ноутбука, так и скачать с сайта компании или из магазинов операционных систем Windows Store и Mac App Store. Для частных пользователей также доступны мобильный почтовый клиент «МойОфис Почта» и веб-редакторы.

Для частных пользователей разработано мобильное приложение «МойОфис Документы» и настольные редакторы «МойОфис Стандартный. Домашняя версия». Оба решения представлены в магазинах приложений, распространяются бесплатно и не содержат рекламы

Корпоративным заказчикам «МойОфис» предлагает решения для настольных, облачных и мобильных систем. Производитель выпускает как обычные, так и сертифицированные регуляторами версии. Спрос на такие решения на российском B2G-рынке обусловлен инициативами правительства страны, которое стремится снизить зависимость отечественной экономики и объектов критической информационной инфраструктуры от иностранных продуктов.

Разработчик уделяет особое внимание соответствию требованиям регуляторов к информационной безопасности. Продукты «МойОфис» регулярно проходят сертификационные испытания. Так, например, в июне 2021 г. был получен свежий сертификат ФСТЭК России №4119, подтверждающий, что «МойОфис Защищенное облако» соответствует требованиям по безопасности информации по 4 уровню доверия и может использоваться в значимых объектах КИИ 1 категории, в ГИС 1 класса защищенности, в АСУТП 1 класса защищенности и в ИСПДн при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных.

По заявлению производителя, «МойОфис» является единственным российским офисным ПО, безопасность которого подтверждена сертификатами ФСТЭК России, ФСБ и Министерства обороны. Решение можно применять на объектах критической инфраструктуры и в информационных системах с повышенными требованиями к информационной безопасности, включая структуры, которые работают со сведениями уровня от «конфиденциально» до «совершенно секретно». Поэтому неудивительно, что госкорпорация «Росатом» закупила 20 тыс. лицензий российского офисного ПО для 87 своих предприятий. Там на отечественный софт хотят полностью перейти к 2022 г. Сертифицированные версии также приобрел НИИИС им. Седакова — институт, который создает технологии приема и передачи информации, средства радиосвязи и вычислительную технику.

Понятно, что российские разработчики пока не сломили гегемонию продуктов Microsoft на отечественном рынке. Тем не менее, на протяжении последних 5 лет отечественный разработчик развивался, ликвидировал «детские болезни» и добавил ряд интересных дополнительных функций. CNews пристально изучил продукт.

Решения «МойОфис» доступны на разных процессорах и платформах, включая российские

Что протестировано?

Протестировать защищенность продукта — а это ключевое отличие «МойОфис» от конкурентов, его «killer feature» — силами редакции по понятным причинам невозможно, но тут можно верить документам от регуляторов. CNews изучил возможности коммерческих продуктов — редакторов документов разных типов на основе актуальных дистрибутивов для Windows и Linux (точнее, «Альт Рабочая станция», 64 bit), также мы ознакомились с веб- и с Android-версией редакторов. В предоставленных вендором дистрибутивах было по три приложения: «МойОфис Текст», «МойОфис Таблица» и «МойОфис Презентация». Одновременно с установкой этих продуктов также устанавливается и пакет фирменных шрифтов, которые распространяются бесплатно. «МойОфис Шрифты» являются метрическими аналогами популярных проприетарных шрифтов и нужны для корректного отображения ранее созданных документов в редакторах других производителей.

«МойОфис Шрифты» — бесплатно доступный всем пользователям набор метрических аналогов популярных проприетарных шрифтов

В этой статье мы рассматриваем основные элементы платформы «МойОфис» — редакторы текстовых и табличных документов. Редакторы доступны в трех видах: настольные приложения под популярные операционные системы, веб-версии и мобильные приложения.

Помимо перечисленных компонентов, в состав платформы входят и другие продукты. Различные комбинации компонентов платформы «МойОфис» формируют несколько коммерческих продуктов.

Итак, основной продукт — «МойОфис Стандартный» — содержит настольные версии редакторов и клиент электронной почты для Windows и Linux, а также приложение для персональной аналитики данных.

Следом в иерархии продуктов располагается продукт «МойОфис Частное Облако», который предназначен для создания среды совместной работы с документами и коммуникациями на базе собственной инфраструктуры заказчика или доверенного партнера. В составе этого продукта предлагаются веб- и мобильные версии редакторов «МойОфис», средства совместной работы, система хранения данных, а также серверные компоненты почтовой системы и веб-клиент электронной почты.

Наиболее полный состав «МойОфис» образуется в редакции «МойОфис Профессиональный» — по сути, этот продукт расширяет возможности предыдущих двух. Пользователям доступны и настольные приложения, веб- и мобильные версии, средства совместной работы, хранилище и полноценная почтовая система с двумя клиентами электронной почты (веб- и настольные версии).

«МойОфис Почта» — корпоративная почтовая система, состоящая из e-mail-сервера и набора приложений для работы с письмами, событиями календаря и контактами. Клиентские приложения «Почты» предлагаются также в трех вариантах: облачные, настольные и мобильные. «МойОфис Почта» экономически эффективна при использовании в небольших структурах и средних по объему организациях, где требуется обслуживать не более 30 тыс. почтовых аккаунтов. Она является примером классического решения на монолитном ядре, какие традиционно размещают на своей инфраструктуре. Среди недостатков такого подхода стоит выделить имеющиеся пределы в масштабировании, что делает поддержку почтовых систем очень дорогой.

Mailion — другая корпоративная почтовая система от «МойОфис». Продукт пока еще официально не представлен, производитель получил грант РФРИТ на его разработку и вывод на рынок. Со слов разработчика, это будет принципиально новая распределенная отказоустойчивая почтовая система, которую можно будет отнести к классу тиражируемых on-premise решений для крупных и очень крупных компаний. Система создается на российских технологиях. Заявлено, что она обеспечит отказоустойчивую совместную работу сотен тысяч пользователей и бесшовный переход с популярных иностранных почтовых решений. В основе новой почтовой системы будет микросервисная архитектура и принципы Cloud Native. Это должно обеспечить геораспределенную работу системы, высокую отказоустойчивость и позволит использовать службы электронной почты в развернутых средах любых масштабов.

Продукт «МойОфис Образование» представляет собой комплект «Текст», «Таблица» и «Презентация», доступный учебным заведениям на специальных условиях: начальные и средние учебные заведения, а также детские сады могут получить лицензии бесплатно. Эта версия продукта отличается интегрированной функциональной панелью для обеспечения доступа к специальным образовательным ресурсам.

«МойОфис Защищенное облако», по сути, то же самое, что и «МойОфис Частное Облако», только приложения в нем сертифицированы для безопасного хранения и обработки конфиденциальной информации. В связи с этим они могут применяться в системах, работающих с персональными данными, документами с разными грифами секретности, что подтверждается сертификатами ФСТЭК России, а также лицензиями ФСБ России и других ведомств.

Наконец, «МойОфис Комплект средств разработки SDK» объединяет средства для интеграции решений «МойОфис» в прикладные системы различных классов: СЭД, СУБД, CRM/ERP-системы и т.п. В состав «МойОфис Комплект средств разработки SDK» также входит «Автономный модуль редактирования» (АМР) — специальная веб-версия редакторов «МойОфис», которые могут быть встроены в сторонние корпоративные решения. Проверить работу АМР можно с помощью специального сайта, на котором представлены общедоступные веб-версии редакторов документов, созданные на базе АМР.

Продукты «МойОфис»

Также российский разработчик офисного ПО предлагает решения для работы с документами в частных защищенных облаках, продукты для сферы образования, технологии межпрограммного взаимодействия для встраивания компонентов платформы в ERP/CRM, в системы документооборота и т.д., которые не тестировались в рамках данного обзора.

Напомним, что корпоративные заказчики, помимо классической платформы x86/x86-64, могут использовать «МойОфис» на микроархитектурах MIPS и ARM (обе актуальны для процессоров «Байкал Электроникс»). Также решение совместимо с платформой «Эльбрус» производства МЦСТ.

Первые впечатления

CNews проанализировал возможности продуктов, оценил их применимость для решения повседневных задач работы с документами и проверил совместимость с файлами разных форматов, которые ранее были подготовлены в других офисных редакторах.

В состав пакета «МойОфис Стандартный» входят продукты для работы с текстовыми и табличными документами, а также с презентациями

Интерфейс пакета стандартный, эмоций не вызывает — такими нейтральными и должны быть инструменты на каждый день — устроен логично и традиционно, поэтому запутаться в нем практически невозможно. Привыкания не понадобилось: начинаешь работать и создается ощущение, что знаком с программами много лет.

Интерфейсы программ пакета просты, логичны и выглядят давно знакомыми

Приложения пакета быстро загружаются и уверенно работают даже на довольно старых машинах, а не только на системе «из последней коллекции этого года», что радует. На достаточно возрастном редакционном компьютере с процессором Intel Core i5-6500T/2,5 ГГц и 4 Гб «оперативки» запуск Microsoft Word занимает 8,48 секунд, отечественный текстовый редактор стартовал за 2,7 секунды. С табличными редакторами мы получили схожие результаты. На запуск Microsoft Excel ушло 9,36 секунд, в то время как российский продукт стартовал всего за 2,21 секунды.

Проблем с совместимостью замечено не было. «МойОфис» без проблем открывал документы, созданные в Microsoft Office, LibreOffice и Open Office, причем как DOCX/DOC, так и ODF, RFT и другие, при этом ничего не слетало. Особенно стоит отметить, что приложение легко открыло старые Word-документы, сформированные около 10 лет назад. Документы, которые были сохранены в устаревших бинарных форматах DOC и XLS корректно отображались в отечественных редакторах. Кроме того, файлы из «МойОфис» без проблем открывались и другими офисными приложениями.

Также «МойОфис» хорошо показал себя при работе с крупными файлами, например, в ходе тестирования мы работали с 939 страничным документом и измерили время на выполнение этой операции. На открытие файла — считывание, разбивку на страницы и т.д. — «МойОфис Текст» потратил 3 минуты 17 секунд, что почти вдвое быстрее, чем Word, которому понадобилось 6 минут 22 секунды.

Функциональные особенности

Интерфейс у приложений классический. По сравнению с прежними релизами немного изменилась структура элементов управления, а от системы вкладок решено было отказаться. Производитель заявляет, что изменение дизайна привело к ускорению действий пользователей в 2,3 раза — эту оценку удалось получить в ходе исследования в специальной лаборатории при ИТМО. Исследователи с помощью прибора для отслеживания движения глаз фиксировали реакцию пользователей фокус-группы на действия в разных версиях редакторов. CNews считает, что изменения в дизайне действительно пошли на пользу — работать в отечественном офисе стало проще.

Все функции можно обнаружить быстро, без обращений к справочной системе. Из особенностей «МойОфис» — по нажатию [Ctrl]+[/] доступно меню быстрых команд с возможностью поиска по названию.

Еще раз отметим мультиплатформенность продукта: российский офис существует как для Windows, так и для Linux, причем, функциональность приложений не зависит от типа ОС.

Расширенный буфер обмена емкостью до десяти текстовых блоков, куда их можно отправлять традиционным способом — нажатием [Ctrl]+[C] или [Ctrl]+[X]. При нажатии [Ctrl]+[V] в позицию курсора будет вставлен последний блок, но если нажать [Shift]+[Ctrl]+[Z], то будет открыто расширенное меню буфера обмена и будет доступен выбор нужного фрагмента из десяти последних копированных/вырезанных.

Расширенный буфер обмена хранит десять последних фрагментов, которые доступны для вставки

«История кисточки», по сути, такой же расширенный буфер, только хранящий параметры форматирования фрагмента текста. Доступные варианты оформления, ранее скопированные «в кисточку», можно выбрать мышкой из выпадающего списка. Это также очень удобный инструмент, особенно при оформлении сложных документов большого объема.

Постоянно доступная «История кисточки» упрощает оформление текстов

При форматировании документов пользователь может видеть изменение параметров отступов и интервалов в реальном времени.

Изменение параметров отступов и интервалов

«Обновляемое оглавление» по аналогии с рассмотренной выше функцией можно было бы назвать «живое оглавление». Создать оглавление документа можно в два клика: в меню [Вставка] кликните [Оглавление], после этого можно смело продолжать редактирование документа — редактор будет автоматически менять имена заголовков и номера страниц в списке.

Создать оглавление документа можно в два клика

Аудиокомментарии — фирменная «фишка» продукта. Далеко не всегда «комменты» к документу удобно делать текстом, иногда проще и быстрее сделать это голосом. Работает эта функция так — откройте документ в мобильном приложении на своем смартфоне, выделите фрагмент и нажмите на «+». В списке выберите «Аудиокомментарии» и создайте свою голосовую заметку. Программа запишет аудиофайл и добавит его внутрь самого документа. Затем, когда вы или другой пользователь откроете этот документ в настольном или мобильном редакторе, то сможете прослушать этот комментарий — достаточно будет лишь нажать на символ воспроизведения. Надо отметить, что в отличие от привычного голосового ввода с клавиатуры, когда запись голоса отправляется на расшифровку третьим сервисам, аудиокомментарии в «МойОфис» не покидают пределы документа. По заверениям разработчика, они создаются в приложении, хранятся и воспроизводятся только на пользовательских устройствах, и не передаются кому-либо для преобразования в текст.

Аудиокомментарии — фирменная «фишка» продукта

Поддержка формата ODF также хороша для совместной работы с Open Office, Libre Office и другими редакторами, отличными от Microsoft Word. Напомним, что в России данный формат принят в качестве ГОСТ Р-ИСО/МЭК 26300-2010.

Решение поддерживает формат ODF

Теперь перейдем к табличному редактору. Первое, что замечаешь сразу — часть ячеек активна, другая — как бы выключена. Это называется «Рабочая область» — возможность установить величину активного диапазона таблицы с заданным количеством строк и столбцов. Это позволяет более эффективно использовать память устройства и, как следствие, положительно отражается на скорости работы приложения в реальных условиях.

«Плавающая ячейка», по сути, должна была бы называться «зафиксированной» — это режим, который активируется при редактировании ячейки, чтобы она всегда оставалась на экране (обратите внимание на рисунок: редактируемой ячейки B37 на экране нет, но мы видим информацию о ней). При работе с большими таблицами это очень удобно!

«Плавающая ячейка» — режим, который активируется при редактировании ячейки, чтобы она всегда оставалась на экране

«Плавающее окно ввода формул» — аналог рассмотренной выше «плавающей ячейки» в редакторе таблиц, только для формул: клетка, в которую пользователь вводит формулу, всегда видна на листе.

Клетка, в которую пользователь вводит формулу, всегда видна на листе

«МойОфис Таблица» поддерживает отмену удаления листа! Функция пока редкая, мало у кого из конкурентов встречается, но при практическом использовании очень удобна.

Важно: разработчикам удалось придумать и реализовать инструменты, позволяющие работать с программами пакета явно проще и удобнее, чем в приложениях основных конкурентов.

Плавающее меню быстрого доступа по нажатию [Ctrl]+[/] можно вызвать во всех протестированных приложениях «МойОфис»

Корпоративным заказчикам также доступна работа с редакторами «МойОфис» в браузере. Такая функциональность появляется после установки «МойОфис Частное Облако» или «МойОфис Профессиональный» на серверных мощностях организации, а также при интеграции АМР в информационные системы заказчика. Веб-версии редакторов обладают практически такой же функциональностью, что и настольные версии, и лишь немного различаются в дизайне интерфейса.

Веб-версии редакторов обладают практически такой же функциональностью, что и настольные версии

Вердикт: в настоящее время «МойОфис» по своим возможностям и по эргономике заслуживает оценки «очень хорошо». Реализованные функции позволяют комфортно работать с любыми документами. Интерфейс развивают, наборы функций расширяют и совершенствуют.

Ценовое сравнение

Сравнивать цены с аналогичными решениями достаточно проблематично. Как минимум возникает ряд условий и пометок на полях. Во-первых, «МойОфис» действительно обладает уникальными параметрами, к числу которых можно отнести набор лицензий от ФСТЭК России, ФСБ России и Министерства обороны России. Это может быть серьезным преимуществом для клиентов, работающих с данными разного уровня секретности, и тут отечественный офис сравнивать просто не с чем, поэтому вопросы ценового сравнения теряют смысл. Хотя, конечно, есть большое количество корпоративных пользователей — как из частного бизнеса, так и из госструктур — для которых нет жестких ограничений по уровню секретности.

Во-вторых, «МойОфис» не является коробочным продуктом, компания сфокусирована на B2G и B2B-сегментах и только выходит на массовый рынок. Попадание в программу предустановки ПО, с одной стороны, расширяет аудиторию продукта, но с другой стороны, и «МойОфис Стандартный. Домашняя версия» и «МойОфис Документы» доступны бесплатно для частных пользователей.

В-третьих, облачные решения разработчика предназначены для использования на серверных мощностях заказчика. То есть, компания не предоставляет услуг по SaaS-модели, не является сервис-провайдером и призывает своих клиентов строить частные облака на уже имеющейся инфраструктуре. Это важно для государственных организаций, так как позволяет выполнить требования по хранению данных внутри страны и обеспечить необходимый уровень защиты данных.

Соотнести стоимость продуктов затруднительно еще и из-за сложностей с определением объектов сравнения. В «МойОфис» считают, что для сравнения за основу стоит брать корпоративные продукты «МойОфис Стандартный», «МойОфис Частное Облако» и «МойОфис Профессиональный», взяв информацию из открытых источников, а именно из каталогов дистрибуторов ПО (Softline.ru, MSBuy.ru). В качестве альтернативы у западного вендора российский разработчик называет, соответственно, Microsoft Office Standard 2019, Microsoft Office Standard 2019 с добавлением Microsoft Exchange Server CAL Enterprise и SharePoint Server Standard CAL, а также Microsoft Office Standard 2019 с добавлением Microsoft Exchange Server CAL Enterprise, SharePoint Server Standard CAL и Skype for Business.

«МойОфис» заявляет, что возможное ценовое сравнение продуктов для организаций с Microsoft Office выглядит следующим образом.

Ценовое сравнение продуктов «МойОфис» и Microsoft Office Российский продукт Цена, руб. Иностранный аналог Цена, руб. Разница «МойОфис Стандартный» 6690 Microsoft Office 2019 27763 +314,9% «МойОфис Частное облако» 5020 Microsoft Office 2019 Standard

+ Microsoft Exchange Server CAL Enterprise

+ SharePoint Server Standard CAL 40899

(27763 + 3996 + 9140) +714,7% «МойОфис Профессиональный» 10300 Microsoft Office 2019 Standard

+ Microsoft Exchange Server CAL Enterprise

+ SharePoint Server Standard CAL

+ Skype for Business 43949

(40899 + 3050) +326,7% Источник: «МойОфис», 2021

Тем не менее, такая позиция не находит поддержки в самом Microsoft:

«Важно отметить, что большинство организаций, приобретающих офисные системы Microsoft, в частности Microsoft Office Standard 2019, как правило, используют модель лицензирования, при которой осуществляется единоразовый платеж, а клиент получает бессрочную корпоративную лицензию в собственность, особенно это характерно для государственных организаций. В этой связи было бы правильно сравнивать «МойОфис Стандартный» в виде бессрочной лицензии с Microsoft Office Standard 2019 в виде бессрочной лицензии для одного языка, — отмечают в российском представительстве Microsoft. — Если говорить о «МойОфис Профессиональный», то с точки зрения возможностей его корректнее сравнивать с Office 365 E1, где доступны приложения офиса в веб-версии, хранилище и корпоративная почта или Office 365 E3 с дополнительными встроенными функциями корпоративной безопасности. Это также относится и к «МойОфис Частное облако»: его также корректнее сравнивать с Office 365 E1, где доступны приложения офиса в веб-версии, хранилище и корпоративная почта или Office 365 E3 с дополнительными встроенными функциями корпоративной безопасности».

Важно отметить, что чаще всего корпоративные лицензии закупаются не штучно, а в необходимом объеме. Как и во всякой оптовой продаже, цена за единицу товара является лишь стартовой для начала переговоров о скидках за количество, а дисконт сильно зависит от характеристик набора приобретаемых лицензий и ряда других факторов.

Кроме того, у Microsoft весьма непростая система лицензирования — лицензии на софт для локальных машин и лицензии для серверного программного обеспечения придется приобретать отдельно, а, например, лицензии клиентского доступа (лицензии для доступа к серверу) уже входят в такие пакеты сервисов, как Microsoft Office 365.

При этом новые ценовые предложения Microsoft становятся более комплексными, но сохраняется возможность покупки компонентов отдельно. Для государственных организаций и образовательных учреждений во всем мире существуют специальные цены.

«МойОфис»: в России, в мире и в будущем

Якорным рынком для отечественного офиса, разумеется, является российский. При выходе на рынок пять лет назад разработчик озвучил планы занять пятую часть национального рынка офисных приложений. В настоящее время, по данным разработчика, реализовано более 300 тыс. коммерческих лицензий, еще 1 млн передан бесплатно структурам образования, также стоит отметить 2,5 млн скачиваний мобильных приложений «МойОфис».

Отечественную продукцию уже использует ряд крупнейших госструктур и коммерческих заказчиков. Важно, что существование «МойОфис» придает практический смысл ряду проектов по созданию российского компьютера. Например, пакет поддерживает все российские сборки дистрибутивов Linux, может работать на компьютерах с процессорами МЦСТ «Эльбрус», АО «Байкал Электроникс» и другими импортозамещающими продуктами. Сейчас доступно 13 вариантов локализации интерфейса на иностранные языки: кроме русского и английского «МойОфис» также поддерживает испанский, французский, португальский, немецкий, итальянский, татарский, башкирский и т.д.

Африка — быстрорастущий рынок, выход на него получился весьма эффектным. Еще в 2019 г. поставки «МойОфис» начаты за пределами России — в Бурунди и Конго. К ним в 2020 г. добавился Камерун, который получит 1 млн лицензий для начальных и средних школ в течение 10 лет — столько же, сколько на данный момент передано российским образовательным учреждениям. В 2021 г. заключен коммерческий контракт с бурундийским ИТ-интегратором на сумму $3 млн, а также подписаны соглашения о поставках образовательных продуктов в Гвинею (300 тыс. лицензий) и Джибути (100 тыс. лицензий).

Наряду с расширением рынков, в планах — дальнейшее развитие продуктов и всей экосистемы. Например, развитие центра организации обучения по продуктам «МойОфис» «Хаб Знаний», который занимается организацией обучения пользователей, партнеров и сотрудников. В 2021 г. «Хаб Знаний МойОфис» представил первое в России пособие по отечественному офисному ПО для начальной школы «Азбука МойОфис». Идет интенсивная работа с партнерами по интеграции в инфраструктурные решения для органов госвласти и коммерческих компаний.

«МойОфис» прошел длительный путь развития со времени первых релизов. Разработчики последовательно, версия за версией, совершенствовали каждое приложение и формировали из них экосистему с полной функциональностью, нужной клиентам из B2C-/B2G-сегментов. Компания сделала большой шаг вперед и из набора разрозненных приложений сформировала полноценную экосистему. Подчеркнем, что протестированные нами продукты представляют собой развитые современные инструменты, которые вполне подходят для ежедневной работы, выступая альтернативой присутствующим на рынке конкурентам, причем как для B2С-, так и для enterprise-пользователей.