Арабы вложили $50 млн в российского разработчика мобильных игр

Фонды Mubadala и VPE Capital согласились вложить $50 млн в созданного россиянами разработчика мобильных игр Nexters. Сейчас Nexters находится в процессе обратного поглощения компании Kismet Acquisitions One, созданной Иваном Тавриным и имеющей листинг на бирже NASDAQ.

Новые инвестиции в Nexters

Разработчик мобильных игр Nexters получил инвестиции на общую сумму $50 млн от фондов Mubadala (суверенный фонд Объединенных Арабских Эмиратов) и VPE Capital (инвестирует в проекты на территории России и Казахстана). Согласно информации, раскрытой на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC), фонды приобретут 5 млн акций компании по цене $10 за одну акцию.

Компания Nexters зарегистрирована на Кипре и создана россиянами Андреем Фадеевым и Борисом Герцовским. Основной разработкой компании является мобильная RPG Hero Wars. Совладельцем Nexters является кипрский оффшор Everix Investments, созданный братьями Игорем и Дмитрием Бухманами – создателями разработчика игр Playrix.

Слияние Nexters с компанией Ивана Таврина

В начале 2021 г. Nexters договорился об обратном поглощении с зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Kismet Acquisition One (Kismet), созданной Иваном Тавриным. Объединенная компания была оценена в $1,9 млрд.

Разработчик мобильных игр Nexters получил инвестиции на $50 млн от фондов Mubadala из Абу-Даби и VPE Capital

Таврин – известный бизнесмен в российской телекоммуникационной и медиа-отрасли. Он был гендиректором принадлежащего Алишеру Усманову сотового оператора «Мегафон». Также Таврин вместе с Усмановым владели телевизионным холдингом ЮТВ (сейчас Таврин единолично владеет своими медиа-активами через холдинг «Медиа-1»).

Kismet не имеет собственных активов, но в конце 2020 г. компания провела первичное размещение акций (IPO) на американской бирже NASDAQ. Такого рода компании относятся к категории SPAC (Special-purpose acquisition company): они создаются с целью выхода на биржу и дальнейшего слияния с другой компанией, желающей стать публичной. Таврин через Kismet Sponsor владеет 21,3% акций Kismet.

Сколько средств получил объединенная компания

Средства в Nexters в ходе IPO вложили американские фонды Millenium Management и Sculptor Capital, а также канадские фонды RP Investment Advisors (RPIA), Polar Asset Management и HGG Investment Management. По результатам IPO компания Kismet привлекла $250 млн, данные средства находятся на депозите с возможностью тратить их только после осуществления будущего слияния. Таким слияние и будет сделка с Nexters.

В рамках данной сделки Таврин взял обязательство инвестировать в объединенную компанию $50 млн. После получения еще $50 млн от Mubadala и VPE Capital компания Nexters сможет завершить слияние с Kismet, так как будет выполнено условие сделки о минимально привлеченной сумме инвестиций. В сообщении, разменном на сайте SEC, утверждается, что у Ивана Таврина ранее были деловые взаимоотношения с Mubadala и VPE Capital.

Также Таврин передаст обоим фондов варранты (опционы с правом продажи на бирже) на покупку 1,6 млн акций Nexters (0,7% от общего числа). Всего в распоряжении Nexters и будет $350 млн. Из этой суммы $150 млн будет направлено на расчеты с акционерами Nexters.

После завершения слияния основатели и топ-менеджеры Nexters будут владеть 41% акций объединенной компании, у Everix Investments братьев Бухманов будет 38% акций. Таврин будет владеть 6% акций, фонды Mubadala и VPE Capital – 2%, остальные 12% будут распределены между другими акционерами Kismet.

Финансовые показатели Nexters

По итогам 2020 г. выручка Nexters от рекламы и внутриигровых продаж составила $443 млн. Данная сумма полностью приходится на игру Hero Wars. Ожидается, что по итогам 2023 г. выручка компании вырастет на 26% до $876 млн, из которых на Hero Wars придется $620 млн, на а остальные игры $256 млн. Количество платящих пользователей на конце II квартала 2021 г. составило 395 тыс, что на 43% выше, чем годом ранее. Средний ежемесячный счет на одного игрока составляет $125.