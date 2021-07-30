Руководителем НИИ «Восход» назначили выходца из «Росатома»

Временное назначение

Подведомственное Минцифры России ФГАУ НИИ «Восход» сообщило CNews о назначении Павла Грязнова исполняющим обязанности директора организации. Назначение утверждено приказом главы Минцифры Максута Шадаева от 29 июля 2021 г.

Как сообщил CNews в начале июля 2021 г., прежний директор НИИ «Восход» Андрей Бадалов покинул свой пост по собственной инициативе. Он руководил предприятием с 15 июля 2019 г., до этого проработав несколько недель в статусе исполняющего обязанности главы института.

До Бадалова обязанности директора исполнял Макар Герман, который в мае 2019 г. был перемещен на позицию первого заместителя. Бадалов же в результате июльского назначения два года назад стал первым за шесть лет директором «Восхода» без приставки «и. о.». О новом месте работы Бадалов предпочел не рассказывать. В январе 2020 г. после смены главы Минцифры CNews стало известно о возможном переходе Бадалова в «Почту России».

«Восход – надежный партнер государства с многолетней историей реализации масштабных ИТ-проектов и профессиональным коллективом, нацеленным на результат, – отметил исполняющий обязанности директора НИИ «Восход» Павел Грязнов. – Я рассматриваю свое назначение как большую ответственность и новый вызов. Сегодня мы отвечаем за ряд стратегических проектов, участвуем в развитии отечественной цифровой экономики. Среди моих первоочередных задач – наращивание мощностей и компетенций для текущих и новых проектов, создание лучших условий для эффективной работы и развития сотрудников».

Выдержки из биографии Павла Грязнова

До назначения на пост временно исполняющего обязанности руководителя НИИ «Восход» Павел Грязнов начиная с октября 2020 г. занимал кресло замдиректора организации. В список его обязанностей входили вопросы взаимодействия со стратегическими заказчиками, а также управление проектной деятельностью предприятия.

Павел Грязнов назначен исполняющим обязанности директора ГАУ НИИ «Восход»

Павел Грязнов является выпускником Тульского государственного университета по направлениям «Экономика», «Финансы и кредит». До прихода в НИИ «Восход» Павел занимал руководящие должности в АО «Газпромбанк», ГК «Росатом», ПАО «Сбербанк» и других компаниях. В круг его обязанностей входили вопросы организационной и финансово-экономической деятельности.

Чем занимается НИИ «Восход»

НИИ «Восход» – многофункциональный партнер государства в области информационных технологий. С момента основания в 1972 г. институт фокусируется на разработке, внедрении и сопровождении автоматизированных информационных систем.

Андрей Бадалов покинул НИИ «Восход»

В настоящее время НИИ «Восход» создает инновационные ИТ-решения для органов власти, внедряет и развивает новые форматы эффективного взаимодействия между государством и гражданами.

Основными направлениями научно-практической деятельности института являются разработка и внедрение государственных автоматизированных информационных систем; разработка функциональных задач пользователей автоматизированных информационных систем; работы по защите информации, проведению аттестации объектов информатизации; экспертиза проектов и предложений в области информатизации, а также участие в разработке проектов государственных стандартов в области информатизации.

НИИ «Восход» участвует в реализации масштабных государственных проектов в области ИТ: развитии государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы», ГАС «Правосудие», системы изготовления паспортно-визовых документов нового типа (биопаспортов), системы «Независимый регистратор» (регулирует проведение электронных торгов), информационной системы головного удостоверяющего центра электронной подписи, федерального ситуационного центра электронного правительства, единой системы нормативно-справочной информации (ЕНСИ) и др.

Также «Восход» активно участвует в реализации ряда мероприятий федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». В частности, Минкомсвязи (ныне Минцифры) заключило с предприятием контракты на реализацию проектов создания автоматизированного рабочего места госслужащего и создания Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей.

В марте 2021 г. CNews также сообщил о трансформации НИИ «Восход» из ФГБУ во ФГАУ, что позволило ему получить некоторую долю автономии по отношению к Минцифры, и за счет этого получить право участвовать в недоступных ранее рыночных проектах.