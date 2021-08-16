Китайцы купили крупнейшего в Британии производителя чипов и тут же вычеркнули США из числа клиентов

Гигантский британский чипмейкер Newport Wafer Fab перешел в собственность китайского контрактного производителя смартфонов Wingtech. Он купил его через свою голландскую «дочку». Сразу после завершения сделки Newport Wafer Fab без объяснения причин разорвала все контракты с американскими клиентами, в том числе и с компанией Ideal Semiconductor.

Китай оставил США без британских микросхем

Британский производитель полупроводников Newport Wafer Fab прекратил сотрудничество со своими клиентами из США, сообщает CNBC. Это решение было принято сразу после завершения сделки с китайской компанией Wingtech Technology, которая прибрала к рукам и саму Newport Wafer Fab, и все ее активы.

Крупные СМИ, в том числе CNBC и Nikkei Asian Review, называют Newport Wafer Fab крупнейшим в Великобритании производителем микросхем. В основном компания выпускает чипы для автомобильной промышленности. По данным Nikkei Asian Review, британские регуляторы полностью одобрили переход Newport Wafer Fab в собственность Wingtech Technology. Сумма сделки на момент публикации материала держалась в секрете. Компания приобрела 100-процентную долю в Newport Wafer Fab.

Среди клиентов британского чипмейкера была американская компания Ideal Semiconductor. После завершения сделки с китайской стороной Newport Wafer Fab уведомила ее о прекращении сотрудничества. Для Ideal Semiconductor это означает, что теперь ей придется искать нового производителя нужных ей микросхем, что будет не так-то просто сделать.

По итогу сделки Британия может лишиться крупной ИТ-компании и получить вместо нее китайский завод по производству микросхем на своей территории

Разрыв контракта между Ideal Semiconductor и Newport Wafer Fab пришелся на не самый лучший период для отрасли. В настоящее время весь мир переживает нехватку микросхем. Производители не справляются с заказами, и дефицит ударил как по автомобильной промышленности, так и по смартфонам с видеокартами, попутно зацепив ряд других сфер.

По информации CNBC, то, как Newport Wafer Fab поступила со своим американским клиентом, идет вразрез с ранее озвученными планами. Представители компании заявляли, что сделка с китайцами никоим образом не повлияет на имеющиеся договоренности с клиентами.

Что побудило руководство Newport Wafer Fab нарушить собственное слово, остается неизвестным. Не исключено, что это может быть связано с торговой войной между США и Китаем, развязанной бывшим Президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) еще в 2018 г.

Стороны сделки

Впервые о возможности покупки компанией из КНР британской Newport Wafer Fab стало известно в конце мая 2021 г. Об этом сообщило издание Sunday Times, добавив, что Правительство Великобритании не только осведомлено о такой вероятности – оно еще и принимало участие в переговорах.

Однако в итоге китайская сторона в сделке никак не участвовала. Newport Wafer Fab купила голландская компания Nexperia NV, основанная в 2017 г. Она откололась от голландского производителя полупроводников NXP Semiconductors, и в настоящее время она является «дочкой» китайской Wingtech Technology.

Что до самой Wingtech Technology, то это крупнейший в мире контрактных производителей смартфонов. Компания была основана в 2006 г. выходцами из STMicroelectronics, европейского производителя полупроводников. Wingtech могла бы быть лишь вторым по счету контрактным сборщиком смартфонов в КНР, пропустив вперед Foxconn (собирает Apple iPhone), но эта компания зарегистрирована в Тайване.

Фабрика Newport Wafer Fab

В настоящее время Wingtech осуществляет сборку мобильников для Xiaomi, Oppo, Huawei и ряда других компаний, в числе которых была и LG вплоть до закрытия своего мобильного подразделения весной 2021 г. Также в списке клиентов Wingtech, как сообщал CNews, могла оказаться и Samsung, осенью 2019 г. искавшая способ сократить издержки на производство мобильников.

В собственность Wingtech нидерландская Nexperia NV перешла в конце 2018 г. Сумма сделки составила 25,2 млрд юаней (около $3,89 млрд по курсу на 16 августа 2021 г.).

2020 г. компания Newport Wafer Fab завершила с чистым убытком в размере 18,61 миллиона фунтов стерлингов (около $25,8 млн). В список ее клиентов входят Samsung, Motorola и ряд других разработчиков микросхем.

Wingtech заявила, что убыточный британский завод по производству микросхем окажет незначительное влияние на ее финансовые показатели. Выручка Wingtech в 2020 г. составила 51,7 миллиарда юаней ($7,98 млрд), а чистая прибыль достигла 2,46 млрд юаней ($379,5 млн), что почти вдвое больше показателей 2019 г.

Цели китайцев

Завод по производству микросхем Newport Wafer Fab, по мнению экспертов Nikkei Asian Review, должен помочь Wingtech нарастить объемы производства автомобильных чипов, которых не хватало в течение последних нескольких месяцев из-за пандемии коронавируса и других факторов. Они также считают, что руководство Wingtech приняло решение о покупке британского чипмейкера через свою голландскую «дочку» из-за нынешней геополитики США. Они связывают это с тем, что крупнейший китайский производитель микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) в настоящее время находится в «черном списке» правительства США. Это закрыло ему доступ к американским технологиям производства микросхем.

Власти обеспокоены

Первоначально продажа Newport Wafer Fab компании Nexperia NV была одобрена британскими властями. В частности, об этом говорил министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг (Kwasi Kwarteng).

Однако британский премьер-министр Борис Джонсон (Boris Johnson) все еще сомневается в необходимости передавать компанию национального масштаба в руки китайцам. По данным CNBC, он приказал советнику по национальной безопасности Стивену Лавгроуву (Stephen Lovegrove) проанализировать все, что связано с этой сделкой. Свой вердикт Лавгроув вынесет в ближайшие недели. Существует вероятность, что власти Британии попросят обе стороны отменить сделку.

Власти Британии также сомневаются в необходимости сделки по покупке британской компании ARM, разработчика одноименной процессорной архитектурой, американской Nvidia. Как сообщал CNews, стороны пришли к соглашению в сентябре 2020 г., однако оно сразу вызвало недовольство основателя ARM Германа Хаузера (Hermann Hauser), который захотел сорвать сделку. Солидарность с ним выразил и Unite, крупнейший профсоюз Британии.