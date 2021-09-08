Власти придумали, как собрать с ИТ-компаний налоги на десятки миллиардов

Россия может стать одной из стран, в которой появится наднациональный «цифровой налог» для иностранных компаний. Он подразумевает обязанность таких компаний платить налоги именно в той стране, где она получает прибыль. Эта мера может приносить стране десятки миллиардов рублей каждый год.

Иностранные компании поделятся деньгами

Российское Министерство финансов подсчитало объемы ежегодных поступлений в казну после введения на территории страны так называемого «наднационального цифрового налога» для иностранных ИТ-компаний. Со слов замминистра финансов Алексея Сазанова, суммы будут 11-значные, то есть превышающие 10 млрд руб.

«По нашим скоромным прикидкам, это будут десятки миллиардов рублей, если нам повезет. Ежегодно, конечно», – отметил замминистра финансов.

Наднациональный «цифровой налог», способный столь масштабно пополнить бюджет страны – это международное явление. Как пишет ТАСС, в пользу его внедрения высказались главы 130 стран.

Модель этого налога прорабатывает международная Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В своем нынешнем виде данная модель предусматривает минимальную ставку налога на прибыль для глобальных ИТ-корпораций не ниже 15%.

Впервые о существовании вероятности появления наднационального «цифрового налога» и в России стало известно в первых числах сентября 2021 г. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщил замглавы Минцифры Михаил Паршин.

Паршин подчеркнул, что в настоящее время закон находится на стадии «проработки детальных механизмов». Он добавил, что подробное описание его модели может увидеть свет в ноябре 2021 г.

В России обсуждается внедрение еще и отечественной версии «цифрового налога»

Заместитель российского министра связи добавил также, что наднациональный «цифровой налог» заменит собой местные его аналоги. «После того как глобальное регулирование будет внедрено, локальные цифровые налоги, которые были ведены до этого в ряде стран, будут отменены», – заявил Паршин.

Для чего нужен транснациональный налог

Инициатива Организации экономического сотрудничества и развития преследует как минимум одну основную цель. Авторы наднационального «цифрового налога» хотят реализовать более справедливое распределение налогов между различными странами.

Затея с международным налогом, по задумке инициаторов проекта, позволит реализовать во всем мире новый налоговый порядок, обязывающий крупные ИТ-компании платить налоги именно в той стране, где они получают прибыль. К примеру, если компания получает прибыль во Вьетнаме, физически не присутствуя на территории этого государства, то ее налоговые отчисления все равно будут поступать в казну именно этой страны.

Российский «цифровой налог»

За полгода до возникновения вероятности внедрения в России международного «цифрового налога» отечественные власти рассматривали возможность запуска его «импортозамещенной» модификации. Как сообщал CNews, он тоже касался деятельности иностранных ИТ-компаний на территории страны.

Введение новых требований обсуждалось в конце февраля 2021 г. на совещании представителей отечественной ИТ-сферы с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. При этом о самом факте проведения такого обсуждения стало известно лишь спустя неделю.

Дополнительное налоговое бремя для иностранных компаний преподносилось участниками обсуждения как одна из мер поддержки отечественных корпораций, работающих в ИТ-сфере. В список участников вошли представители многих российских компаний, притом как напрямую связанных с информационными технологиями, так и не имеющих к ним отношения. Это были сотрудники «1С», Mail.ru Group, «Яндекса», «Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ», «1С», венчурного фонда Almaz Capital Partners, а также Альфа-банка, РЖД и др.

«Новый налог – это мероприятие, которое входит во второй пакет мер поддержки отрасли, его кодовое название – “Цифровой налог”. Предполагается взимать дополнительную плату с компании, которая пользуется данными россиян и формирует рекламную политику на территории России. Например, при анализе поведения пользователя в сети для запуска контекстной рекламы», – заявил один из участников обсуждения.

Решение по новому «цифровому налогу» для зарубежных ИТ-компаний планировалось принять до середины 2021 г.

Нужно больше налогов

Рассматривавшийся на совещании с Дмитрием Чернышенко «цифровой налог» мог стать дополнением к действующему с начала 2017 г. «налогу на Google». Это НДС на продажу западными компаниями своего софта и услуг через интернет. Первоначально он составлял 18%, но с 1 января 2019 г. власти повысили его до 20%.

В начале сентября 2021 г. прозвучало предложение заставить иностранные ИТ-компании, не построившие собственные центры обработки данных (ЦОД) на территории России, платить дополнительный налог в размере 1,2%. Такую идею высказал Александр Хинштейн, один из авторов закона «о приземлении», обязывающего иностранные интернет-компании открывать свои филиалы в России.

Хинштейн предложил направлять эти деньги в фонд борьбы с цифровым неравенством в стране. Эта мера может приносить российскому бюджету в пределах 7 млрд руб. ежегодно.

Предложение Хинштейна не является уникальным. Аналогичная идея незадолго до него, в августе 2021 г. посетила и Михаила Осеевского, главу оператора «Ростелеком».