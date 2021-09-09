Разработчики умных авто обошлись МТС в 320 миллионов
МТС потратила 320 млн руб. на приобретение двух разработчиков решений для умных (подключенных) автомобилей - «Стопол Авто» и «Коагент Рус». Мультимедийные системы в авто были одной из последних незанятых МТС цифровых ниш.
Сколько МТС заплатил за «Стопол Авто» и «Коагент Рус»
Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) раскрыл подробности сделок по приобретению компаний «Стопол Авто» и «Коагент Рус», занимающихся разработкой и поставкой мультимедийных устройств и бортовых информационных систем для автомобилей. Согласно документам МТС, сумма соответствующих сделок составила 320 млн руб. с учетом отложенных платежей.
МТС приобрела 100% доли в обоих компаниях. По данным базы «Контур.Фокус», до сделки с МТС компания «Стопол Авто» принадлежала Олегу Потапову. Сейчас «Стопол Авто» переименована в «МТС Авто».
Компания «Коагент Рус» ранее принадлежала ее гендиректору Денису Смирнову (он же является гендиректором «Стопол Авто»). На базе приобретенных компания МТС создала подразделение MTS Automotive, которое объединит в себе технологии и продукты в области connected cars (подключенные автомобили).
Одна из последних незанятых МТС цифровых ниш
«Мультимедийсная система в авто – одна из последних незанятых МТС цифровых витрин, позволяющих постоянно взаимодействовать с пользователем, - говорил ранее бывший вице-президент и нынешний президент МТС Вячеслав Николаев. - Приобретение поставщиков мультимедийных устройств позволит МТС получить экспертизу, необходимые ресурсы на рынке решений умных автомобилей и приступить к предоставлению комплексного решения, включающего в себя непосредственно головное мультимедийное устройство, высокоскоростной мобильный интернет и набор фирменных цифровых сервисов».
Как и за сколько МТС покупает доли в стартапах
МТС в последние активно инвестирует в стартапы. В 2017 г. МТС за 620 млн руб приобрела долю размером 50,8% в компании «Облачный ритейл» (торговая марка Litebox), разрабатывающей ПО для автоматизации торговли. В конце 2019 г. МТС приобрела 15% долю в компании Swipglobal, владельца российского поставщика платежных решений «Умный кошелек». Сумма сделки составила 75 млн руб.
Летом 2021 г. МТС приобрела 51% долю в компании «Факторин», владеющей одноименной блокчейн-платформ для торгового финансирования. Сумма сделки составила 867 млн руб. Также венчурный фонд МТС возглавил раунд по привлечению инвестиций в финтех-компанию Talkbank, разрабатывающего продукт для предоставления банковских продуктов через мессенджеры. Общая сумма привлеченных Talkbank инвестиций составила 218 млн руб.