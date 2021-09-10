Ветеран армии США украл миллионы долларов, создав гигантскую мошенническую ИТ-схему

Бывший американский солдат переквалифицировался в интернет-мошенника и украл почти $2 млн. Он обманывал пожилых людей, вымогая у них деньги, и рассылал поддельные письма организациям с требованием оплаты счетов. В помощники он взял еще одного бывшего военного. Наказанием для него стали многомиллионный штраф и тюрьма на три с половиной года.

Как вояка преступником стал

Бывший американский военный Джозеф Асан-младший (Joseph Asan Jr.) после увольнения из армии развернул крупномасштабную схему по обману населения и отъему у них денег при помощи информационных технологий, пишет портал ZDnet. Его жертвами становились компании, молодые люди, а также пожилые пары, не говоря уже о госучреждениях, в том числе военных.

По данным Минюста США, 24-летний Асан-младший проворачивал своих схемы приблизительно в период с февраля 2018 г. по октябрь 2019 г. За эти полтора года он смог украсть около $1,8 млрд. Значительную часть этих средств невозможно отследить, так как мошенник снимал их со своих счетов в банкоматах.

Как сообщили в Минюсте США, Асан-младший действовал не один. У него было несколько сообщников, в том числе и Чарльз Огози (Charles Ogozy). Вдвоем они обманули десятки жертв на всей территории США, в том числе и банки, а также помогали отмывать деньги своим сообщникам из Нигерии.

Не всем американским военным следует осваивать компьютер

В сентябре 2021 г. Асана-младшего обвинили в мошенничестве. Теперь он проведет в тюрьме 46 месяцев (почти три с половиной года).

Схемы обмана

Асан-младший и Огози обворовывали в первую очередь пожилых одиноких людей, ищущих знакомств в интернете, в том числе и с целью возможных отношений. Бывшие военные создавали поддельные профили в социальных сетях, вступали в диалог с потенциальными жертвами и, усыпив их бдительность и войдя в доверие, начинали под самыми разными предлогами просить у них деньги.

Бывшие военные также не гнушались рассылками поддельных электронных писем от различных ведомств (ВЕС-атаки, Business Email Compromise). В этой схеме жертвами были различные организации, которым Асан-младший и Огози присылали письма с требованием об оплате различных счетов.

Точное число людей и компаний, которых удалось обмануть бывшим военным, Минюст США не раскрывает. Однако доподлинно известно, что среди них есть и организация ветеранов морской пехоты США (US Marine Corps veteran's organization).

Запутанный вывод денег

Мошенники, еще не так давно защищавшие свою страну в рядах вооруженных сил, разработали масштабную схему по выводу денег, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Для этого они открыли, по меньшей мере, 10 счетов в восьми различных банках. Не исключено, что на деле счетов окажется еще больше – пока известны не все материалы этого дела.

Асан-младший и Огози с самого начала решили не использовать при открытии банковских счетов свои реальные имена. Вместо них они использовали названия различных компаний, в том числе Uxbridge Capital LLC и Renegade Logistics LLC.

Ни Uxbridge Capital LLC, ни Renegade Logistics LLC на самом деле не существуют. Мошенники специально придумывали названия компаний, нигде не зарегистрированных, чтобы дополнительно запутать следы.

Два года расследований

Следствие вышло на Асана-младшего более двух лет назад, однако на момент публикации материала не было известно, где именно он просчитался, и что конкретно выдало его. Он был арестован 31 октября 2019 г.

Спустя еще около года, в конце декабря 2020 г. Асан-младший признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и мошенничества с использованием электронных средств связи. Приговор ему вынесли в сентябре 2021 г. После трех лет заключения он сможет выйти по УДО.

В дополнение к переезду в тюремную камеру Асан-младший получил еще и штраф. Суд обязал его выплатить $184,7 тыс. в пользу государства. Еще $1,792 млн он будет должен заплатить своим жертвам в качестве компенсации.

«Преступления Асана-младшего привели к тому, что его судьба полностью изменилась. Этот бывший защитник своей страны теперь становится федеральным заключенным», – прокомментировала приговор прокурор США Одри Штраус (Audrey Strauss).

Судьба подельника Асана-младшего, Чарльза Огози, на момент публикации материала оставалась неизвестной.

Весьма прибыльный, но опасный бизнес

Обман людей, ищущих свою вторую половинку в интернете, может приносить мошенникам миллионы долларов прибыли. Это доказал не только Асан-младший, но и житель Техаса (США) Ахабуэ Эхис Оноимилин (Akhabue Ehis Onoimoimilin). Он являлся своего рода конкурентом Асана-младшего, используя для заработка идентичные схемы обмана простых людей.

Оноимоимилин заработал более $2,2 млн, обманывая своих жертв. По данным ZDnet, в июле 2021 г. он был приговорен к тюремному заключению на срок более семи лет. Также его обязали выплатить штраф в размере более $865 тыс.

По оценкам Федеральной торговой комиссии США (FTC), в 2020 г. «романтические» аферы мошенников обходились жертвам обмана в среднем в $2500. При этом общие потери только по зарегистрированным случаям в 2020 г. достигли порядка $304 млн, и это только в США. Мировую статистику FTC не приводит.