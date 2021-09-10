Российскую СУБД на замену Oracle госрегулировщику воздушного движения продаст старинный поставщик «Эльбрусов»

Существующая с 1994 г. компания «Эльбрус-2000», поставщик вычислительной техники на российских процессорах «Эльбрус», обеспечит государственного регулировщика воздушного движения отечественной СУБД Postgres Pro за 19,8 млн руб. В 2021 г. у компании это первый контракт на поставку. В 2020 г. чистая прибыль «Эльбруса-2000» составила всего 1,2 млн руб.

«Эльбрус» поставляет Postgres Pro

Организация «Эльбрус-2000», ранее связанная с компанией МЦСТ, разрабатывающей линейку российских процессоров «Эльбрус», выиграла гостендер на поставку СУБД Postgres Pro российской компании Postgres Professional. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «Эльбрус-2000» за 19,8 млн руб. передаст «Государственной корпорации по организации воздушного движения России» («Госкорпорации по ОрВД») 38 бессрочных лицензий отечественной СУБД.

Соответствующий тендер был опубликован 18 августа 2021 г., заявки принимались до 3 сентября. Итоги аукциона были подведены 7 сентября. На торги была подана всего одна заявка. Снижения стартовой цены контракта не состоялось.

Как сообщили CNews представители МЦСТ, «Эльбрус-2000» — это на данный момент независимая от производителя процессоров компания. В то же время, организация продолжает поставлять технику на «Эльбрусах», например, по тендеру на передачу оборудования для Минцифры, опубликованному на сайте госзакупок в сентябре 2020 г.

«Наша компания связана с МЦСТ как компания-партнер, кстати, отнюдь не единственный и мы занимаемся поставкой и внедрением систем на базе серверов “Эльбрус”, — рассказал CNews гендиректор “Эльбрус-2000” Сергей Бычков. — Мы системный интегратор, работаем также с другими производителями, в том числе с зарубежными. Среди наших проектов много комплексных, где есть “Эльбрусы” и системы зарубежных вендоров».



Поставка российских решений

Подробнее о тендере госрегулировщика воздушного движения CNews писал в августе 2021 г. Ранее «Госкорпорация по ОрВД» уже использовала СУБД Oracle. Однако для сокращения зависимости от иностранных производителей, а также для снижения санкционных рисков госкорпорация в 2019 г. начала переход на российскую СУБД Postgres Pro. Представители госкорпорации рассказали CNews, что решение об окончательном переходе на Postgres Pro пока не принято. При этом в компании подчеркнули, что данное решение входит в пятерку лучших программных продуктов страны.

СУБД государственному регулировщику воздушного движения поставит «Эльбрус-2000»

CNews уже неоднократно писал о переходе российских компаний на отечественную СУБД. Например, в декабре 2020 г. «Росатом» выделил на приобретение лицензий СУБД Postgres Pro в различных модификациях. Это ПО будет передано в 28 структур заказчика и частично заменит Oracle Database и Microsoft SQL Server. В августе 2021 г. CNews писал о планах «Русгидро» перевести свой программный комплекс «Автоматизированная система управления ремонтами энергетического оборудования» (АСУРЭО) на российские ОС и СУБД. Речь идет об продуктах Astra Linux и Postgres Pro взамен Microsoft Windows Server и MS SQL.

Подробнее об «Эльбрус -2000»

Согласно информации на сайте компании, «Эльбрус-2000» работает с 1994 г. и предоставляет услуги в области ИТ по разработке и внедрению информационных систем, системной интеграции аппаратно-программных комплексов. Компания была создана на базе Московского центра SPARC-технологий, правопреемником которого выступает МЦСТ — разработчик отечественных микропроцессоров и вычислительных комплексов серии «Эльбрус».

Согласно «Контур.фокусу», «Эльбрус-2000» была зарегистрирована как ООО 16 февраля 2015 г. в Москве. Генеральным директором компании заявлен Сергей Бычков, которому принадлежит 80% «Эльбрус-2000», остальные 20% находятся у Александра Бокача. Выручка компании по итогам 2020 г. составила 208,3 млн руб., что на 29% ниже, чем за аналогичный период 2019 г. Чистая прибыль компании достигла 1,2 млн руб.

При этом одним из учредителей бывшего юрлица организации — ЗАО «Эльбрус-2000», прекратившего деятельность в связи с реорганизации в ООО, был заявлен Александр Ким — гендиректор МЦСТ. Среди учредителей также находится имя ведущего ученого-конструктора Бориса Бабаяна, экс-сотрудника компании-разработчика. В 2004 г. он перешел в Intel.



В базе «Контур.фокуса» содержится информация о 36 заключенных госконтрактах «Эльбрус-2000» за все время на общую сумму 624,9 млн руб. За 2019 г. компания заключила всего три контракта на общую сумму не более 75 млн руб. За 2020 г. компания также заключила всего три контракта, среди них — поставка СУБД Oracle для Департамента здравоохранения Москвы за 83,9 млн руб. и поставка серверов и ПАКов для Минцифры за 56,8 млн руб. В 2021 г. контракт с «Госкорпорацией по ОрВД», согласно базе «Контур.фокуса», для «Эльбрус-2000» первый.

