Конференция CNews «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» состоится 7 октября

CNews приглашает принять участие в конференции «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» 7 октября 2021 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «Рынок E-commerce: как удержать покупателя», которая состоится 7 октября 2021 г.

Основные вопросы конференции

Российский рынок e-commerce

Как развивается российский рынок онлайн-торговли?

Какое влияние на него оказывают маркетплейсы?

Удается ли традиционному ритейлу противостоять онлайн-конкурентам?

Скорость доставки становится главным конкурентным преимуществом?

Технологии и сервисы

Как привлечь и удержать покупателей?

Как организовать быструю доставку?

Постаматы или курьеры: кто победит?

Будущее за многоканальной онлайн-торговлей?

Как чат-боты помогают покупателям?

Как сделать покупки удобными и безопасными?

Почему онлайн-ритейлерам необходимы облака?

Кейсы и тенденции

Готов ли рынок к онлайн-продаже лекарств и алкоголя?

Как продавать через интернет маркированные товары?

Что дает продавцу изучение Customer Journey?

Когда в онлайн-магазинах появится голосовой поиск?

Насколько удобны виртуальные примерочные?

На конференции выступят:

Александр Спиридонов, директор по e-commerce, Faberlic;

Александр Чухонцев, директор департамента клиентского опыта, «Пятерочка»;

Илья Николаев, директор по интернет продажам, «Ригла»;

Ирина Шанина, директор по маркетингу и рекламе, Zenden;

Иван Ишуткин, руководитель направления развития и продаж логистических сервисов, Ozon;

Александр Слуцкий, руководитель направления развития бизнеса, AliExpress Россия;

Елизавета Морэли, руководитель направления развития интернет продуктов, Связной;

Игорь Заиченко, руководитель группы маркетинговых проектов, СТД «Петрович»»;

Марат Закеров, руководитель отдела электронной коммерции, Cersanit;

Ирина Кайкова, ведущий юрисконсульт, Hermes Russia;

Надежда Виноградова, аналитик, Data Insight;

Представитель компании «ЮMoney».