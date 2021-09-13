Российский разработчик «железа» выпускает чип собственной архитектуры. Не ARM

Российский производитель вычислительной техники Yadro собирается выпустить линейку процессоров собственной архитектуры, в которую будет вложено около 6 млрд руб. средств компании. Одним из элементов линейки станет чип для планшетов. Появление новинки ожидается во второй половине 2022 г.

Планшетный чип Yadro

Как стало известно CNews, в линейке процессоров, которую создает российский разработчик вычислительной техники под маркой Yadro (ООО «КНС групп», входит в «ИКС холдинг») один из чипов будет рассчитан на использование в мобильной технике, в том числе в планшетах. Об этом редакции рассказали директор по технологиям Yadro Артем Икоев и управляющий директор Yadro Алексей Шелобков. В «КНС групп» им принадлежат доли в 7,6% и 20,1% соответственно.

При разработке собственной процессорной архитектуры Yadro станет использовать набирающую популярность во всем мире открытую архитектуру RISC-V. От очень распространенной на мобильном рынке ARM она принципиально отличается отсутствием жесткого лицензирования.

Класс конечного оборудования на рассматриваемых чипах в компании склонны именовать тонкими клиентами. В общеупотребительной терминологии они представляют собой связанные с сервером терминальные устройства, не имеющие собственных вычислительных мощностей и серьезного ПО. Работать с веб-приложениями планшеты смогут через веб-браузер.

Yadro выпустит собственный процессор для планшетов

Процессор для тонких клиентов станет относиться к линейке Yadro ELConstruct. Его разработка ведется с января 2021 г. Доступность первых образцов планируется во второй половине 2022 г., а выпуск серийных экземпляров намечен на 2023 г.

«На этапе дизайна первого поколения процессоров EL Construct функциональные требования для смартфонов не рассматривались, процессор рассчитан на применение в планшетах и иных тонких клиентах», — подчеркивают в компании.

При этом в компании пока не готовы назвать существующие на рынке известные модели планшетов, для которых проектируемый процессор подошел бы по своим характеристикам.

Планшетный чип создается по технологии 12 нм. Он станет содержать восемь энергоэффективных вычислительных ядер RISC-V, работающих на частоте 1,5-2,0 ГГц. Предполагается оснастка высокоскоростными подсистемами памяти, сопроцессорами обработки изображений, графики и видео. Планируется реализовать в чипе поддержку стандарта USB-С для подключения внешних устройств.

В некотором смысле можно считать, что своими корнями данный проект уходит в 2015 г. В основе процессоров Yadro EL Construct будут задействованы 64-битные ядра прикладного класса санкт-петербургской компании Syntacore, разработка которых ведется ею с 2015 г. Контроль над ООО «Синтакор» был получен «КНС групп» в октябре 2019 г.



Какие еще процессоры разрабатывает Yadro

В линейке процессоров для клиентских устройств Yadro EL Construct на данный момент также разрабатывается 12-нанометровый чип для платформ разработки (компактного одноплатного компьютера) с четырьмя ядрами RISC-V, с тактовой частотой порядка 1,5 ГГц. Он будет оснащен набором высокоскоростной периферии и стандартных интерфейсов, необходимых для такого класса применений.

Второе планируемое к разработке семейство процессоров компании получило наименование Yadro EL Suprema. Оно относится к промышленному классу (enterprise) и проектируются в нескольких модификациях. Первые продукты в линейке создаются на технологии 12 нм, в дальнейшем планируется переход на технологии 7/6 нм, на которой будут производиться чипы для серверов общего назначения.

Разработка первого представителя этого семейства для систем хранения данных (СХД) также была запущена в 2021 г. Спецификация чипа включает до 48 ядер RISC-V c тактовой частотой до 2,5 ГГц. Основное внимание разработчиков будет обращено на оптимизацию архитектуры и поддержку высокоскоростных обменов с внешними устройствами через развитую подсистему PCIe.

Первые образцы процессоров EL Suprema для СХД компания рассчитывает получить к середине 2023 г.

Следующей в этой линейке будет разрабатываться модификация для серверов общего назначения с возможностью поддержки до 64 ядер RISC-V с тактовой частотой 2,5-3 ГГц. Она будет отличаться развитой высокоскоростной периферией последних поколений (включая PCIe 5.0, DDR 5), обеспечивающей скорость вычислений и обменов с конкурентными характеристиками «на уровне современных мировых аналогов». В этом процессоре планируется аппаратная поддержка виртуализации и векторных операций.

Не просто создание чипа, а разработка архитектуры

Отдельно в Yadro подчеркивают, что появление на свет новых процессоров представляет собой процесс, который можно разделить на два этапа: разработка архитектуры (даже если в основе лежит уже существующая архитектура — открытая, либо коммерческая) и создание собственно чипа.

В Yadro полагают, что разработкой архитектур на RISC-V в России сейчас на коммерческом уровне занимаются только две команды (других в Yadro не знают) — это вышеупомянутый подконтрольный ей Syntacore и CloudBear — также из Санкт-Петербурга. На некоммерческом уровне интерес к RISC-Vпроявляют некоторые вузы.

Из других ярких представителей отрасли разработки микроархитектур в России невозможно не вспомнить МЦСТ с их платформой «Эльбрус».

Следующий уровень создания чипов — это разработка непосредственно самих процессоров уже на готовой архитектуре. Этим, в частности, в России занимается немало дизайн-центров, в том числе такие известные организации как НПЦ «Элвис» и компания «Байкал электроникс», работающие по лицензии ARM.

Инвестиции, организация процесса, заказчики

По словам Артема Икоева, общие инвестиции Yadro в разработку упомянутых процессоров составят примерно 6 млрд руб. Привлечение бюджетных средств не панируется.

По данным ЕГРЮЛ, в 22 января 2021 г. в Москве было зарегистрировано ООО ООО «Ядро микропроцессоры». В нем 51% долей принадлежит ООО «Группа компаний Ядро», 24,5% — Олегу Сютину и еще 24,5% — Александру Редькину. Гендиректором организации заявлен Артем Икоев.

В Yadro подтверждают, что разработка новых процессоров будет сосредоточена именно в этой компании.

Готовые чипы изначально станут применяться в собственной вычислительной технике Yadro, у которой уже есть линейки собственных серверов, СХД и пр. По словам Икоева, новая техника может быть включена в утверждаемые сейчас властями так называемые сквозные проекты, поддерживаемые государством. В частности, клиентские устройства могут стать частью проекта, в котором якорным заказчиком выступит «Ростех». Серверы — проектов «Росатома», банка ВТБ и «Ростелекома».

История и основные показатели Yadro

Компания «КНС групп» со своей торговой маркой Yadro была основана в 2014 г. В 2017 г. она объявила о коммерческой доступности первых поколений собственных продуктов — сервера Vesnin и системы хранения данных Tatlin, на данный момент эксплуатирующихся в инфраструктуре ряда крупных российских компаний.

Появившись как дочерняя структура «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), в начале 2019 г. компания перешла под управление «ИКС холдинга» предпринимателя Антона Черепенникова. В сентябре 2020 г., по данным ЕГРЮЛ, он избавился от своей доли в компании. Теперь она почти на 100% принадлежит ООО «Юэсэм телеком», крупнейшая доля в котором (39,2%) числится за Алишером Усмановым.

По данным «Контур.фокус», по итогам 2020 г. ООО «КНС групп» продемонстрировало выручку в 22,1 млрд руб. с приростом этого показателя на 46% по сравнению с предыдущим годом. При этом чистая прибыль компании составила 1,8 млрд руб.

Выручка всей группы Yadro, по данным организации, по итогам 2020 г. превысила 26 млрд руб. Практика CNews по мониторингу госзакупок показывает, что в 2021 г. продукцию под брендом Yadro весьма часто закупают крупные госкомпании (например, структуры «Росатома») на сотни миллионов рублей.