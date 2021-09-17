Конференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» состоится 26 октября 2021 года

Конференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» состоится 26 октября 2021 годаКонференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» состоится 26 октября 2021 года
CNews приглашает 26 октября 2021 г. принять участие в конференции «Современный цифровой офис: технологии и решения».
Основные вопросы конференции:
Современный офис
- Что такое цифровое рабочее пространство;
- Какие технологии применяют крупнейшие технологические компании;
- Как меняются привычные бизнес-процессы под влиянием технологий;
- Как организовать взаимодействие офисных и удаленных сотрудников;
- Как управлять удаленными командами из цифрового офиса;
- Как цифровой офис помогает оптимизировать затраты.
Технологии цифрового офиса
- Технологии цифрового взаимодействия и коллективной работы;
- Электронный документооборот как часть цифрового офиса;
- Цифровизация управления персоналом;
- Роботы как средство автоматизации рутинных операций;
- Цифровые технологии для топ-менеджеров;
- Новые средства обеспечения информационной безопасности.
Основные риски
- Цифровое рабочее пространство как источник дополнительных ИБ-угроз;
- Как контролировать работу удаленных сотрудников;
- Как сформировать новую культуру взаимодействия в цифровом офисе;
- Проблема мотивации удаленных сотрудников;
- Что ждет от работодателя поколение Z.
Приглашены к выступлению:
Антон Думин, начальник департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций, «Газпром нефть»;
Сергей Поляков, директор по информационным технологиям, Альфа-банк;
Оксана Смирнова-Крелль, вице-президент, руководитель информационно-технологического блока, МТС-банк;
Вячеслав Цыганов, директор по информационным технологиям, вице-Президент, заместитель председателя правления, «Тинькофф Банк»;
Дмитрий Холкин, вице-президент по цифровой трансформации и ИТ, НЛМК;
Владимир Савкин, директор по информационным технологиям, «Вымпелком» ;
Ирина Петровская, вице-президент, заместитель руководителя департамента управления и координации технологических изменений, ВТБ;
Дмитрий Якоб, директор по информационным технологиям, ТМК;
Владимир Лебединский, директор Департамента ИТ, «Росинжиниринг»;
Марианна Данилина, заместитель директора группы повышения операционной эффективности, КПМГ;
Александр Шаталов, технический эксперт Управления средств защиты ИТ-инфраструктуры, ПАО ТМК;
Виталий Клишин, директор московского филиала, «ЭР-Телеком»;
Ольга Морозова, директор по работе с финансовыми организациями, ABBYY Россия;
Денис Липский, архитектор ИТ-инфраструктуры, FBK Grant Thornton;
Геннадий Береговский, директор по информационным технологиям, HeadHunter;
Дмитрий Завьялов, руководитель службы ИТ, «РЖД-Здоровье»;
Мария Войтик, руководитель проекта «Удаленный офис», Х5 Retail Group;
Данила Целиканов, руководитель цифрового офиса, ММК;
Владимир Пуляев, ИТ-директор, «Силовые машины»;
Павел Самохин, инженер направления инфраструктурных решений, «Системный софт»;
Михалев Евгений, корпоративный ИКТ-директор, компании «Май»;
Дмитрий Адушев, директор макрорегиона Москва, «Почта России».