CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции
|

Конференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» состоится 26 октября 2021 года

Конференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» состоится 26 октября 2021 года

CNews приглашает 26 октября 2021 г. принять участие в конференции «Современный цифровой офис: технологии и решения».

Основные вопросы конференции:

Современный офис

  • Что такое цифровое рабочее пространство;
  • Какие технологии применяют крупнейшие технологические компании;
  • Как меняются привычные бизнес-процессы под влиянием технологий;
  • Как организовать взаимодействие офисных и удаленных сотрудников;
  • Как управлять удаленными командами из цифрового офиса;
  • Как цифровой офис помогает оптимизировать затраты.

Технологии цифрового офиса

  • Технологии цифрового взаимодействия и коллективной работы;
  • Электронный документооборот как часть цифрового офиса;
  • Цифровизация управления персоналом;
  • Роботы как средство автоматизации рутинных операций;
  • Цифровые технологии для топ-менеджеров;
  • Новые средства обеспечения информационной безопасности.

Основные риски

  • Цифровое рабочее пространство как источник дополнительных ИБ-угроз;
  • Как контролировать работу удаленных сотрудников;
  • Как сформировать новую культуру взаимодействия в цифровом офисе;
  • Проблема мотивации удаленных сотрудников;
  • Что ждет от работодателя поколение Z.

Приглашены к выступлению:

Антон Думин, начальник департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций, «Газпром нефть»;
Сергей Поляков, директор по информационным технологиям, Альфа-банк;
Оксана Смирнова-Крелль, вице-президент, руководитель информационно-технологического блока, МТС-банк;
Вячеслав Цыганов, директор по информационным технологиям, вице-Президент, заместитель председателя правления, «Тинькофф Банк»;
Дмитрий Холкин, вице-президент по цифровой трансформации и ИТ, НЛМК;
Владимир Савкин, директор по информационным технологиям, «Вымпелком» ;
Ирина Петровская, вице-президент, заместитель руководителя департамента управления и координации технологических изменений, ВТБ;
Дмитрий Якоб, директор по информационным технологиям, ТМК;
Владимир Лебединский, директор Департамента ИТ, «Росинжиниринг»;
Марианна Данилина, заместитель директора группы повышения операционной эффективности, КПМГ;
Александр Шаталов, технический эксперт Управления средств защиты ИТ-инфраструктуры, ПАО ТМК;
Виталий Клишин, директор московского филиала, «ЭР-Телеком»;
Ольга Морозова, директор по работе с финансовыми организациями, ABBYY Россия;
Денис Липский, архитектор ИТ-инфраструктуры, FBK Grant Thornton;
Геннадий Береговский, директор по информационным технологиям, HeadHunter;
Дмитрий Завьялов, руководитель службы ИТ, «РЖД-Здоровье»;
Мария Войтик, руководитель проекта «Удаленный офис», Х5 Retail Group;
Данила Целиканов, руководитель цифрового офиса, ММК;
Владимир Пуляев, ИТ-директор, «Силовые машины»;
Павел Самохин, инженер направления инфраструктурных решений, «Системный софт»;
Михалев Евгений, корпоративный ИКТ-директор, компании «Май»;
Дмитрий Адушев, директор макрорегиона Москва, «Почта России».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Транснефть» начала закупать российскую «Ред ОС» вместо Windows

Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России

Арестован экс-глава крупнейшей в России криптобиржи. Его обвиняют в краже $450 миллионов

«Ростелеком» за микроскопические деньги купил двух ИТ-разработчиков

«Яндекс.маркет» будет продавать еду и электронику под собственным брендом

После вызова к властям Google и Apple удалили приложение «Навальный». Из iPhone в России исчезла функция, скрывающая IP-адрес пользователя

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как установить акустику в машине для лучшего звука: советы ZOOM

Обзор Dell P2722H: монитор для работы и развлечений

Лучшие планшеты 2021 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни

Четвертое состояние вещества в новой форме — путь к изучению квантовых странностей

Кристаллы времени — не научная фантастика, а прорыв в квантовых компьютерах
Показать еще
Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021