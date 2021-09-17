МТС купила у собственных хозяев инвестиционную компанию за 3,5 миллиарда

МТС приобретает у своего акционера АФК «Система» 70% долю в компании «Система Капитал», управляющей коллективными инвестициями. Сумма сделки составит 3,5 млрд руб.

МТС консолидирует «Система Капитал»

Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщил о консолидации 100% в компании «Система Капитал», управляющей коллективными инвестициями. Для этого МТС договорилась со своим контролирующим акционером АФК «Система» о приобретении у него 70% в «Система Капитал».

Продавцами выступят «дочки» АФК «Система» «Система Финанс» и «Система Телеком Активы». Сумма сделки составит 3,5 млрд руб. До этого в 2017 г. МТС уже приобрела 30% в «Система Капитал» за 356 млн руб.

Как МТС доверяла свои миллиарды «Система Капитал»

За последние пять лет общий объем средств, находящихся под управлением «Система Капитал», вырос в восемь раз до 184 млрд руб. В рэнкинге «Эксперт РА» управляющих компаний в России по объему средств в управлении «Система Капитал» поднялась с 33 места в 2016 г. до на 12 места в 2020 г.

МТС уже доверяла «Система Капитал» свои средства. В 2016 и 2017 гг. МТС заключила два соглашения с «Система Капитал» о доверительном управлении ее денежными средствами. На конец 2018 г. в рамках данных договоров, «Система Капитал» управляла 11,6 млрд руб. В 2019 г. МТС вложила 9,34 млрд руб. в два паевых инвестиционных фонда (ПИФ), находящихся по управлением «Система Капитал» – «Резервный» и «Резервный.Валютный».

МТС приобретает у своего акционера АФК «Система» 70% долю в компании «Система Капитал», управляющей коллективными инвестициями

Консолидация «Система Капитал» необходима МТС для вывода новых продуктов для розничных инвесторов и состоятельных клиентов (HNWI), расширения экосистемы финансовых сервисов МТС, а также для увеличения доли МТС на быстрорастущем рынке инвестиционных услуг.

Как МТС покупала у своего акционера банк имени себя

МТС имеет богатый опыт выкупа активов у своего основного акционера. В 2013 г. МТС приобрела у АФК «Система» 25,1% МТС-банка (ранее назывался «Московский банк реконструкции и развития», МББР) за 5,09 млрд руб.

В 2014-2016 гг. МТС в ходе нескольких допэмиссиий вложила в МТС-банк 7,71 млрд руб. Затем в 2018 г. МТС выкупила 28,6% акций банка за 8,27 млрд руб. А в 2019 г. МТС приобрела еще 39,5% акций банка за 11,4 млрд руб., увеличив таким образом свою долю в нем до 94,7%. Всего за указанные годы МТС вложила в банк имени самой себя 33,28 млрд руб.