После вызова к властям Google и Apple удалили приложение «Навальный». Из iPhone в России исчезла функция, скрывающая IP-адрес пользователя
В ночь после вызова в Совет Федерации Apple и Google удалили из магазинов приложение «Навальный». В России на iPhone перестала работать функция «Частный узел», которая позволяет скрыть историю просмотра и настоящий IP-адрес пользователя.
Запрет на конфиденциальность
17 сентября 2021 г. в России на iPhone перестал работать «Частный узел» (iCloud Private Relay), сервис, который дает возможность конфиденциально просматривать веб‑страницы и обеспечивает шифрование трафика пользователя. Доступ к этому сервису, находящемуся в стадии бета-тестирования, имеют пользователи с подпиской на дополнительное пространство в облачном хранилище iCloud.
При попытке включить «Частный узел» в России появляется сообщение о его недоступности. Однако официально об отключении функции в России Apple не сообщала.
Таким образом, Россия пополнила собой список стран, в которых «Частный узел» был запрещен из-за особенностей местного законодательства: Белорусия, Египет, Казахстан, Китай, Колумбия, Саудовская Аравия, ЮАР, Уганда и Филиппины.
Функция «Частный узел» была представлена Apple в июне 2021 г. при анонсе операционных систем iOS 15 и macOS Monterey.
Схема действия «Частного узла» схожа с VPN, однако этот сервис перенаправляет трафик сразу через два сервера: сначала сервер Apple подменяет реальный IP-адрес пользователя собственным, а затем от этого имени передает на сервер стороннего оператора шифрованный запрос.
Apple подчеркивает, что, прежде всего, основной задачей «Частного узла» является защита пользователя от рекламного отслеживания.
В этот же день магазины приложений Apple и Google синхронно удалили приложение «Навальный», которое содержало отдельный блок «Умное голосование».
По решению Совфеда
За месяц до этого, 20 августа 2021 г. Роскомнадзор потребовал, чтобы Apple и Google удалили приложение из магазинов. Это было связано с требованием Генпрокуратуры ограничить доступ к ресурсам, связанным с ФБК («Фонд борьбы с коррупцией», признан в России иностранным агентом и экстремистской организацией). Однако приложение осталось и продолжало функционировать.
16 сентября состоялось заседание комитета Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России, на которое сенаторы пригласили представителей Apple и Google. Совещание прошло в закрытом редиме. ТАСС передает слова главы мониторинговой группы временной комиссии Совета Федерации Владимира Джабарова. По его мнению, компании ведут «подрывную противоправную деятельность».
«При участии Apple и Google совершаются конкретные преступления, масштаб которых в ближайшие дни может только увеличиться», — заявил Джабаров. Отказ удалять приложения мог быть расценен как вмешательство в процесс выборов в Госдуму, которые стартовали 17 сентября 2021 г.
Возможность уголовного преследования
Представители Совфеда заявили о возможности уголовного преследования сотрудников российских структур, которые связаны с Apple и Google: «Структуры и персоналии, связанные с Apple и Google, должны осознавать, что их заведомо противоправные действия и преступное бездействие после получения соответствующих предостережений со стороны официальных российских лиц неизбежно будут иметь для них правовые последствия - вплоть до уголовных», — сообщил глава мониторинговой группы. До этого времени власти применяли только штрафы и угрозы блокировки сайтов ИТ-компаний.
CNews сообщал в августе 2021 г. о совместном решении американских демократов и республиканцев по ограничению возможностей Google и Apple на рынке мобильных приложений. Сенаторы предложили законопроект, позволяющий разработчикам публиковать приложения для iOS и Android на альтернативных площадках.