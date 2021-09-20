Борцы за права в интернете наказали ДИТ Москвы

Московский ДИТ оказался уличен в неправомерном размещении на сайте столичной мэрии mos.ru фотографии городского пейзажа в качестве иллюстрации к анонсу масленичных гуляний. Агентство защиты прав фотографов, которому удалось взыскать с чиновников 90 тыс. руб., ранее прославилось исками к шоумену Гарику Мартиросяну и региональному отделению «Единой России». Также среди уличенных ИКТ-организаций — МТС, структуры МИДа и РАН.

Штраф для ДИТа

Как выяснил CNews, Департаменту информационных технологий правительства Москвы (ДИТ) придется заплатить штраф за неправомерное размещение на сайте столичной мэрии mos.ru фотографии Замоскворечья без разрешения ее автора.

С суммой в 90 тыс. руб. чиновникам надлежит расстаться по решению Арбитражного суда Москвы, в который 6 июля 2021 г. обратилось ООО «Федеральное агентство по защите прав фотографов “Пейзаж”». В своем иске организация требовала компенсации для создателя снимка — фотографа Владимира Кезлинга, чьи права она представляет.

Изображение вида Замоскворечья с одной из городских крыш он разместил в своем блоге еще в феврале 2012 г. Восемь лет спустя, 28 февраля 2020 на сайте мэрии вышла новость с анонсом масленичных гуляний «Сжечь чучело, посмотреть “Садко” и прогуляться по купеческому центру Москвы: как встретить весну». Для иллюстрации этого сообщения и была использована фотография Кезлинга.

В ходе разбирательства ДИТ не отрицал факт размещения проблемного фото, но настаивал на том, что не является ненадлежащим ответчиком. По всей видимости, чиновники департамента хотели переложить ответственность за нарушение закона на территориальный орган исполнительной власти Замоскворечья, который, как можно предположить из текста судебного заключения, и предоставил mos.ru готовый проиллюстрированный материал для публикации.

Фото Замоскворечья авторства Владимира Кезлинга, неправомерно оказавшееся на сайте мэрии Москвы

Доводы ДИТ служителями Фемиды были отклонены в силу того, что «ответчик непосредственно определяет порядок использования сайта, следовательно, является надлежащим ответчиком по настоящему делу».

В итоге ДИТу выписали по 45 тыс. руб. за каждое из двух формальных видов нарушения авторского права: воспроизведение и доведение до всеобщего сведения. Последняя формулировка появилась в российском юридическом поле в середине нулевых годов XXI века, когда возникла необходимость описать распространение чего-либо через интернет.

Отметим, что на исходном изображении в нижнем правом углу имелась подпись автора. Чтобы от нее избавиться, некий недобросовестный пользователь (прежде чем попасть к ДИТу, фото могло проделать в Сети длинный путь) отрезал всю нижнюю часть фотографии — достаточно существенный кусок. На основании этого истец теоретически мог потребовать возмещение и за факт искажения авторского произведения (изменения объемов, пропорций) и получить дополнительную сумму.

На момент публикации данного материала представители ДИТ не смогли сообщить CNews, согласны ли они с решением суда и собираются ли его оспаривать. Отметим, что редакция обращалась в ДИТ и через две недели после подачи иска — 22 июля 2021 г., но запрос CNews остался проигнорированным.

Что касается «Пейзаж», то сайт этого агентства с контактной информацией поисковики не находят. Попытки CNews связаться с ним через его подопечных фотографов, а также через дружественную ему организацию «Вебджастис» (подробнее о ней — ниже) зашли в тупик.

Чем знаменит «Пейзаж»

Впервые имя «Пейзажа» громко прозвучало в медийном пространстве в середине декабря 2020 г., когда агентство подало иск к известному шоумену Гарику Мартиросяну, художественному руководителю и участнику шоу Comedy Club на ТНТ.

С Мартиросяна истец затребовал 100 тыс. руб. за то что в 2018 г. артист разместил в своем Instagram фотографию Руслана Аптиева с видом на железнодорожный вокзал Воронежа и Благовещенский собор в этом же городе. Изображение использовалось для привлечения внимания к концертам Мартиросяна в Воронеже в 2018-2019 гг.

Фото воронежского вокзала авторства Руслана Аптиева, оказавшееся в соцсети Гарика Мартиросяна

Официальное разбирательство вскоре было прервано, 23 декабря 2020 г. иск был отозван.

Также «Пейзаж» попал в сообщения СМИ и в середине апреля 2021 г. после иска на 60 тыс. руб. к воронежскому региональному отделению партии «Единая Россия». По итогам разбирательства суд удовлетворил иск частично, взыскав 36 тыс. руб. за неправомерное использование некой фотографии.

Из числа организация, связанных с ИКТ, в прицел «Пейзажа» в разное время попали МТС, ФГУП «Научно-исследовательский центр информатики при МИДе» и ФГУ «Федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" РАН».

Представители МТС трижды проигнорировали запросы CNews на комментарии на этапе подачи иска. По итогам разбирательства стало известно, что на сайте mts.ru было неправомерно размещено изображение одного из санкт-петербургских соборов Ивана Смелова. МТС еще до завершения суда добровольно возместила агентству 30 тыс. руб. Служители Фемиды увеличивать эту сумму не стали.

Представители МИДа в ходе своего разбирательства заверили CNews, что собираются заключить с «Пейзажем» мировое соглашение. Позже это нашло подтверждение в судебных документах.

Структура РАН обожглась на том же фото, что и Гарик Мартиросян. Суд присудил истцу по этому делу 25 тыс. руб. В настоящее время рассматривается апелляция.

Подробности работы «Пейзажа»

ООО «Федеральное агентство по защите прав фотографов “Пейзаж”» было зарегистрировано 17 марта 2020 г. в Старом Осколе Белгородской области. Единственным учредителем и гендиректором выступает Виктор Тюхай.

По итогам 2020 г. выручка организации составила 1,6 млн руб., чистая прибыль — 1,2 млн руб.

Для юридической фиксации факта размещения тех или иных фото на конкретных интернет-странициах «Пейзаж» использует вышеупомянутый сервис Webjustice — «Вебджастис | интернет-правосудие». На его странице сообщается, что минимальная стоимость протокола осмотра сайта составляет 9950 руб. и включает заверение одной-трех ссылок (URL), но не более 20 печатных страниц скриншотов, нотариальный тариф, правовую и техническую работу, доставку курьером по Москве.

Во время шума вокруг истории с Гариком Мартиросяном владелец Webjustice Евгений Седых представлялся «Коммерсанту» как юрист, сопровождающий работу «Пейзажа». В документах как минимум одного из разбирательств агентства можно найти его фамилию при заключении мирового соглашения «Пейзажа» с ответчиком.

Принадлежащее Седых ООО «Интернет-правосудие» было зарегистрировано 17 мая 2004 г. в Воронеже. По итогам 2020 г. выручка организации составила 391 тыс. руб. с падением этого показателя на 52% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль оказалась на уровне 203 тыс. руб.

Судя по ЕГРЮЛ, Седых также может иметь отношение к нововоронежскому ЗАО «Олимп» (деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания), которое в 2020 г. принесло своим хозяевам 13 млн руб. убытка.