Intel перевербовала двух ценных сотрудников AMD, чтобы изгнать ее с рынка видеокарт

Штат Intel пополнился четырьмя специалистами в сфере ПО и видеоигр с многолетним стажем. Двух из них она забрала у AMD. Цель Intel – закрепиться на рынке игровых видеокарт, где господствуют AMD и Nvidia. Первые геймерские ускорители компании выйдут в начале 2022 г.

Intel устроила «войну кадров»

Компания Intel начала переманивать сотрудников компании AMD, проработавших в ней более 10 лет, пишет портал TechSpot. Она нанимает их в состав своего подразделения, занимающегося разработкой графических процессоров. В настоящее время компания, постепенно теряя долю на рынке центральных процессоров и уступая ее той же AMD, пытается вернуться на рынок дискретных видеокарт, с которого ушла еще в начале XXI века.

В общей сложности штат Intel пополнился четырьмя специалистами с многолетним опытом, и каждый из них так или иначе имеет отношение к индустрии видеоигр. В их числе оказался Риче Корпус (Ritche Corpus), ставший вице-президентом и генеральным директором Intel по развитию бизнеса игровой экосистемы и отношениям с разработчиками.

До этого Корпус 15 лет проработал в AMD. В этой компании он был главой подразделения игрового и профессионального ПО. Также он успел поработать в компаниях PC Gaming Alliance и Logitech.

Каждый представитель этого квартета отдал годы жизни развитию видеоигр

Intel также наняла Стива Белла (Steve Bell). По информации портала Tom’s Hardware, его стаж работы в AMD перевалил за 13 лет. В последние годы Белл занимал в компании пост старшего директора по связям с разработчиками видеоигр. Intel переманила его, предложив аналогичную должность в своем штате.

Ветераны игровой индустрии на службе у Intel

Оставшиеся двое новичков в команде Intel с компанией AMD не связаны. Однако каждый из них посвятил десятки лет своей жизни индустрии видеоигр.

Компанию Стиву Беллу и Риче Корпусу составил Андре Бремер (Andre Bremer), ветеран игровой индустрии с более чем 20-летним стажем. В резюме Бремера есть строчка, посвященная компании Amazon. В ней он поначалу был менеджером в Amazon Web Services Game Tech, а в дальнейшем смог дослужиться до должности руководителя отдела разработки в Amazon Prime Gaming.

Также Бремер долгое время руководил разработкой программного обеспечения игровых компаниях Zynga, LucasArts и Electronic Arts – одном из крупнейших игровых издателей в мире. В Intel он назначен вице-президентом подразделения Gaming and Graphics Workload Engineering.

Коллегой Андре Бремера стал Майкл Хейлеманн (Michael Heilemann), бывший директор по технологиям в Electronic Arts. Также он был менеджером в Sony Computer Entertainment America. До этого с 1990-х годов Хейлеман занимался разработкой игр, работая в компаниях EA Games, Vivendi, Dreamworks Interactive и Malibu Interactive. В Intel он получил должность старшего директора по инструментам и технологиям для разработки игр.

Что задумала Intel

Intel не скрывает своего стремления освоиться на мировом рынке дискретных видеокарт, который на протяжении многих лет делят между собой AMD и Nvidia. По данным Statista.com за II квартал 2021 г., Nvidia является абсолютным лидером с 83-процентной (рост 3% год к году), а AMD довольствуется оставшимися 17% (20% в II квартале 2020 г.)

Кто в итоге отдаст часть своей доли Intel, Nvidia или AMD, пока неизвестно

В конце XX века Intel уже предпринимала попытки занять рынок дискретной графики. Свой первый GPU она создала еще в 1998 г., назвав его i740. В 1999 г. Intel выпустила карты i752 и i754 с интерфейсами AGP 4X и AGP 2X соответственно. Однако в начале XXI века все ее внимание захватили интегрированные решения, и постепенно компания покинула рынок дискретных видеоускорителей.

В декабре 2018 г., спустя почти 20 лет со дня выхода карт i752 и i754, Intel объявила о своем решении вновь приступить к выпуску GPU под собственным брендом, не раскрыв никаких подробностей.

Премьера первой дискретной видеокарты Intel состоялась в январе 2021 г. Вот только назвать ее игровой было никак нельзя – на поверку карта оказалась максимально базовой и неспособной «тянуть» ни современные видеоигры, ни даже актуальные графические редакторы.

И без того минимальный интерес к новинке Intel окончательно добил тот факт, что она оказалась несовместимой с процессорами AMD и даже с большинством чипов самой Intel. К тому же, она работала далеко не на всех материнских платах – ей требовалось наличие конкретных чипсетов, плюс нужно было еще и перепрошивать BIOS, чтобы эта карта в принципе заработала.

Несовместимая почти ни с чем видеокарта Intel

В середине августа 2021 г. Intel сообщила о планах по выходу на рынок топовых видеокарт под новым брендом Arc. Она запланировала выпустить их в I квартале 2022 г., но не раскрыла ни единой подробности об их техническом оснащении. Вся презентации возможностей новинок ограничилась публикацией ролика с нарезками геймплея весьма «прожорливых» видеоигр, требующих немалых системных ресурсов.

Однако данный ролик объективно нельзя считать информативным. В нем Intel не предоставила ровным счетом никакой информации ни о настройках графики в играх, ни о модели видеокарты. Также не раскрываются и параметры производительности – даже частоту кадров Intel оставила, так сказать, «за кадром».

Зачем Intel специалисты в гейм-индустрии

Какие цели преследует Intel, нанимая специалистов с многолетним опытом в игровой индустрии и переманивая сотрудников AMD, на 20 сентября 2021 г. оставалось неизвестным. Эксперты портала TechSpot высказали предположение, что Intel хочет конкурировать с Nvidia и AMD как по аппаратным, так и по программным возможностям своих будущих видеокарт.

Nvidia и AMD нередко сравнивают по качеству их драйверов. Обе компании работают в тесном сотрудничестве с разработчиками игр, чтобы обеспечить оптимальную производительность своего оборудования в их творениях. Также компании часто спонсируют разработку крупных проектов, в которых используются их технологии, в том числе Nvidia Deep Learning Super Sampling и AMD FidelityFX Super Resolution.

Новые сотрудники Intel, считают в TechSpot, вероятно, попытаются обеспечить аналогичный уровень сотрудничества с разработчиками наряду с внедрением своей игровой технологии XeSS.