Госкураторы МФЦ не заметили переезда с Intel на «Эльбрусы»

Разработчики стека российских технологий для обеспечения деятельности МФЦ случайно смогли убедиться, что при «слепом» использовании решения на процессорах Intel и «Эльбрус» его госпользователи (операторы) разницы не замечают.

Незаметный переезд с Intel на «Эльбрусы»

Как выяснил CNews, знаковый для российского импортозамещения переход многофункциональных центров Орловской области на полностью российский стек «железа» и ПО ознаменовался примечательным недоразумением. Представители госзаказчика долгое время не замечали, что запланированная миграция с серверного решения на процессорах Intel на «железо», базирующееся на российских «Эльбрусах», уже состоялось. Не видя никаких перемен в производительности системы, они обратились к интегратору проекта с вопросом, когда же, наконец, им придется иметь дело с новыми чипами, что и обнаружило занятное недопонимание между сторонами.

Об этом на тематическом круглом столе, который организовали создатели отечественного пакета «Мой офис» на IX всероссийском форуме региональной информатизации «Проф-IT.2021» в Нижнем Новгороде, рассказал исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин. «Переход на российский сервер произошел без предупреждения пользователей; они об этом не знали, — сообщил он. — Им потом уже сказали, что они уже давно работают на другом оборудовании».

Осведомленность об этой истории в разговоре с CNews подтвердили участники проекта: представители компаний МЦСТ (разработчик «Эльбрусов»), ЭОС (известна созданием СЭД «Дело») и «Базальт СПО» (разработчик ОС Alt Linux).

О запуске рассматриваемого проекта CNews писал в июне 2021 г. Его конфигурацию напоминает новый коммерческий директор «Моего офиса» Елена Непочатова. В совместном решении для МФЦ (новое название — «Мои документы») были использованы технологии ее компании, вышеупомянутых трех организаций, а также «Байкал электроникс» — разработчика линейки процессоров «Байкал». В Орловской области чипы «Эльбрус-8С» в составе комплексов производства «Норси-транс» обеспечивают серверную часть системы, «Байкал-М» — клиентскую. В качестве СУБД используется отечественное решение компании Postgres Professional.

Операторы МФЦ Орловской области не заметили изменений в работе ИТ-системы после миграции с Intel на «Эльбрусы»

Как отметил в разговоре с CNews директор ЭОС по работе с партнерами Алексей Перегудов, идея создания используемого в МФЦ стека в виде программно-аппаратного комплекса принадлежит ЭОСу. «Мы собрали производителей и их решения, прогнали их на стенде, убедились, что это работоспособная технология и, что самое главное, стабильная», — отмечает он.

По его словам, проект сначала затронул часть функций МФЦ, потом охватил их функциональность полностью. «Контракт на текущий момент полностью закрыт, заказчик работает, система на гарантийном обслуживании, — говорит Перегудов. — Насколько мне известно, ни разу ничего не падало».

На заметку скептикам

«Есть распространенное мнение, что отечественное “железо” сильно тормозное, — рассуждает Перегудов. — Но как показала практика в части МФЦ, по крайне мере в том сочетании технологий, которое было поставлено в Орловскую область, потери производительности при миграции не произошло».

С точки зрения эксперта, рядового пользователя любой системы не интересует, на чем она работает. «Но если вы нажимаете клавишу, а время отклика у вас, скажем, две секунды, вы обязательно заметите, что у вас что-то не так с сервером, — продолжает Перегудов. — Основная задача любой клиент-серверной системы — обеспечить приемлемое время реакции. Если мы поменяли интеловую железку на нашу российскую, а у пользователей не вызвало раздражения время реакции, то можно говорить, что он этого не заметил».

Формальная сторона вопроса

На сайте госзакупок можно обнаружить тендер на оказание услуг по модификации автоматизированной информсистемы МФЦ Орловской области с начальной максимальной ценой контракта в 5 млн руб. Закупка была размещена департаментом экономического развития и инвестиционной деятельности правительства Орловской области 17 февраля 2021 г. в формате электронного аукциона. Непосредственным заказчиком было заявлено бюджетное учреждение Орловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Заявки от претендентов принимались до 1 апреля 2021 г. По истечение этого срока претендентом на бюджетные средства выступило только ООО «Гарант-сервис». На этом основании закупка формально была признана несостоявшейся, однако контракт был подписан с единственным участником — без снижения стартовой цены лота (законодательство это не запрещает).

Алексей Перегудов подтвердил CNews, что описанный выше проект был реализован в ходе исполнения контракта по итогам именно этого тендера, а «Гарант-сервис» является партнером ЭОСа. В карточке контракта на сайте госзакупок он находится в статусе исполнение завершено.

Перспективы тиражирования стека

Со слов Перегудова можно заключить, что стек российских технологий для МФЦ в ближайшие месяцы имеет шансы на внедрение как минимум еще в двух регионах России, которые планируют модернизацию своих МФЦ и вскоре должны объявить соответствующие тендеры, в которых госзаказчикам может быть предложено рассматриваемое решение.

МФЦ в России и в Орловской области

МФЦ в России занимаются оказанием государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» после однократного обращения заявителя со своим запросом. Сеть МФЦ, насчитывает около 13 тыс. офисов. В ней работает свыше 70 тыс. специалистов. Ежегодно сеть МФЦ обрабатывает порядка 100 млн обращений граждан.

Что касается, Орловской области, то по официальным данным, в ней действует 25 отделений и 67 территориально-обособленных структурных подразделений МФЦ. В них осуществляется прием граждан по вопросам госрегистрации прав на недвижимое имущество, ЖКХ, регулирования предпринимательской деятельности, определения гражданско-правового статуса гражданина, социальной поддержки населения и др.