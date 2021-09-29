Близкий к Кадырову бизнесмен по дешевке купил телеком-оператора у государства

Структуры чеченского бизнесмена Мовсади Альвиева, близкого к главе республики Рамзану Кадырову, выиграли аукцион по продаже принадлежащего государству местного оператора фиксированной связи «Электросвязь». Победитель заплатит минимально возможную цену – 335 мн руб.

Итоги аукциона по продаже чеченской «Электросвязи»

Российский аукционный дом (РАД) сообщил о подведении итогов продажи принадлежащих государству 100% акций оператора фиксированной связи в республике Чечня – «Электросвязь». Победителем стала компания «Грозный-Сити», которая заплатит за данный пакет 335 млн руб.

Стартовая цена аукциона составляла 670 млн руб., минимальная – 335 млн руб. Таким образом, «Грозный-Сити» покупает «Электросвязь» по минимально возможной цене. Аукцион состоялся с третьей попытки. На акции «Электросвязи» также претендовал другой чеченский оператор фиксированной связи – «Вайнах Телеком» - однако его заявка была отклонена.

Как владелец «Грозный-Сити» связан с главой Чечни

По данным базы «Контур.Фокус», компания «Грозный-Сити» на 90,9% принадлежит своему гендиректору Мовсади Альвиеву. Компания занимается застройкой центра чеченской столицы – Грозного.

Структуры чеченского бизнесмена Мовсади Альвиева, близкого к Рамзану Кадырову, выиграли аукцион по продаже местного государственного оператора «Электросвязь»

Альвиева называют бизнесменом, близким к главе Чечни Рамзану Кадырову. Как писало издание «Открытые медиа», доля в «Грозный-Сити» перешла Альвиеву от фонда имени Ахмада Кадырова, названного в честь прежнего Президента Чечни и отца Рамзана Кадырова. Президент фонда - Аймани Кадырова, вдова Ахмата Кадырова и мать Рамзана Кадырова, нынешнего главы Чечни.

Компания «Грозный-Систи» построила в чеченской столице медико-диагностический центр. А ранее компания владела землей напротив участком земли в Грозном, расположенного вокруг резиденции Рамзана Кадырова.

Другая принадлежащая Альвиеву компания – «Оникс» - в 2019 г стала республиканским оператором по вывозу мусора. Кроме того, как писало издание The Republic, Альвиев является инвестором построенного рядом с чеченским городом Гудермес Международного учебного центра сил специального назначения.

Рынок фиксированной связи Чечни

Компания «Электросвязь» оказывает услуги фиксированной телефонной связи и доступа в интернет по технологиям ADSL и GPON. В 2020 г. выручка предприятия составила 364 млн руб., увеличившись за год на 39%. Валовый убыток составил 143 млн руб., сократившись за год на 35%, чистый убыток – 165 млн руб. (сокращение за год составило 34%). Изначально «Электросвязь» носило организационно-правовую форму Федерального государственного унитарного предприятия (ФГУК), в 2018 г. предприятие была акционировано.

Лидер российского рынка фиксированной связи «Ростелеком» в Чечне не работает. Крупнейшим оператором на местном рынке фиксированной связи является упомянутая компания «Вайнах Телеком». Она оказывает услуги проводной телефонной связи, доступа в интерне, платного телевидения, мобильной связи стандартов GSM (используется лицензия Tele2 – «дочки» «Ростелекома») и LTE (компания владеет частотами в диапазоне 2,3 – 2,4 ГГц).

Первоначально «Вайнах Телеком» принадлежал Адаму Басаеву и министру связи и транспорта республики Рамзану Черхигову. Впоследствии компания перешла в собственность Хасмагодева Альбекова.