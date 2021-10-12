Власти дважды не смогли отдать 80 млн руб. за доработку огромной ГИС. В третий раз предложат меньше

Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) дважды размещало тендер на модернизацию системы и дважды не получило ни одной заявки на участие в нем. При этом, исходя из запросов на разъяснение положений документации, интерес со стороны участников все же есть. В одном из них автор указывал на то, что ведомство не отвечает на суть вопросов и вводит участника в заблуждение. Ранее Рослесхоз также публиковало тендеры на создание госинформсистемы лесного комплекса почти за 100 млн руб. и дважды их отменял.

Рослесхоз не может найти исполнителя

Как выяснил CNews, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) не может найти исполнителя работ по развитию Единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней. Так, Рослесхоз дважды публиковало тендер на модернизацию системы и дважды на электронный аукцион не было подано ни одной заявки. Система представляет собой сервис, через который контролируется оборот указанного ресурса. Все индивидуальные предприниматели (ИП) и юридические лица, занимающиеся связанной с древесиной деятельности, обязаны работать через эту систему. Они должны сдавать в систему отчеты о вырубке, изменении размеров лесных участков, продаже, покупках и переработке сырья, а также декларацию о транспортировке. Информация из системы предоставляется органам государственной власти, юрлицам, гражданам, в том числе ИП.

В сентябре 2021 г. ведомство разместило тендер на развитие этой системы с максимальной ценой контракта 79,9 млн руб. В начале октября Рослесхоз перезапустил его с той же ценой.

Согласно техническому заданию тендера, опубликованного в сентябре, цель развития системы — разработка дополнительных и модернизация существующих ее функций. Это будет, например, поддержка актуальных версий системного ПО, создание витрины данных, разработка мобильного приложения системы с авторизацией через ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) и пр. Те же требования были прописаны и в документах перезапущенного тендера. И в первом, и во втором тендере прописана невозможность соблюдения запрета на допуск ПО из иностранных государств. Рослесхоз в качестве причины приводит отсутствие в реестре софта, соответствующего тому же классу ПО, которое планируется к закупке.

Рослесхоз не может найти исполнителя на доработку своей системы

Судя по тому, что на тендеры предполагаемые участники все же подавали запросы на разъяснения положений аукционной документации, интерес к ним был. Так, на оба тендера было подано пять запросов, касающихся технической документации. Например, в одном уже повторном запросе говорится о том, что опубликованные ответы не отвечают на суть вопроса или вовсе противоречат техническому заданию и официально опубликованному ответу на запрос. Также автор запроса указывает на то, что заказчик, не внося определенные требования в техзадание, указывает их в ответах. В том числе, он пишет, что заказчик вводит участника в заблуждение. При этом ответы заказчика напрямую влияют на сроки разработки и сложность проектируемого решения, говорит автор запроса.

Представители Рослесхоза рассказали CNews, что планируют перезапустить тендер в ближайшее время. При этом планируется уменьшить объем работ и цену соответственно. «Система разрабатывалась с 2015 г. преимущественно одной организацией, — поясняют в ведомстве. — Организация, которая разрабатывала систему, в связи с наличием внутренних проблем сама не приняла участие в аукционе. Однако, были приняты попытки сорвать проведение аукциона, направлены несколько десятков некорректных вопросов, в надежде в дальнейшем создать почву для обжалования результатов аукциона в ФАС. Данная ситуация не способствовала участию в конкурсе сторонних участников», — подчеркнули представители службы.



Ведомство отменило тендер

В августе 2021 г. CNews писал о том, что Рослесхоз создает госинформсистему лесного комплекса. Она должна собрать и систематизировать всю информацию о лесе и обеспечить непрерывный процесс поддержания этой информации в актуальном состоянии, рассказали тогда CNews представители Рослесхоза. На данный момент у службы есть пять разных систем (система лесного реестра, программный комплекс ЕСАУЛ, рассматриваемая здесь информационная система учета древесины и сделок с ней и др.) и разных источников информации — Рослесинфорга, Авиалесоохраны, Рослесозащиты, Комитета лесного хозяйства Московской области и др. Их и должна объединить в себе система, тендер на выполнение предпроектной стадии которой был опубликован в августе.

Не дождавшись окончания подачи заявок, Рослесхоз отменил определение поставщика. При этом ведомство сделало это и в предыдущий раз. Тот же самый тендер оно уже запускало в апреле 2021 г. Об этом тендере CNews писал в июне 2021 г. Тогда один из участников конкурса снизил предложение о цене контракта на проектирование ГИС лесного комплекса до 1 руб. Это и послужило причиной отмены и перезапуска тендера, поясняли ранее представители Рослесхоза CNews.

Исполнитель все же нашелся

Однако Федеральное агентство лесного хозяйства нашло подрядчика на техподдержку системы учета древесины, которую на данный момент не удается доработать. Так, Рослесхоз в августе 2021 г. опубликовал соответствующий тендер, на участие в котором было подано три заявки — от «Ростелекома», «СБ-эксперта» и «Веб информ».

Максимальная цена контракта составила 59,7 млн руб. При этом победитель конкурса, которым оказался «Ростелеком», сбил цену почти на 20 млн руб. до 40 млн.