ГИС промышленности ищет себе ЦОД на Ubuntu, Alt Linux и Windows

Госинформсистема промышленности подыскивает виртуальные серверные мощности, на которые ее куратор, Фонд развития промышленности выделил 111 млн руб. Виртуальные машины станут работать под управлением Ubuntu, Alt Linux и Windows. В составе поддерживаемого ПО — Java, rsync, nginx, Python, Apache, iptables, Tomcat, MySQL, PostgreSQL и пр.

Виртуальный ЦОД для ГИСП

Как выяснил CNews, российский Фонд развития промышленности (ФРП) готов потратить 111 млн руб. на аренду новых вычислительных мощностей для курируемой им госинформсистемы промышленности (ГИСП). Данная система содержит различного рода информацию о состоянии промышленности страны — от статистики до мер стимулирования (подробности — ниже).

Упомянутая сумма заявлена начальной максимальной ценой договора в тематическом тендере фонда (юрлицо — ФГАУ «Российский фонд технологического развития»), который был объявлен организацией 15 октября 2021 г. в формате конкурса. Заявки от претендентов будут приниматься до 1 ноября. Подведение итогов намечено на 2 ноября.

Исполнителю договора при предоставлении необходимых услуг нужно будет предоставить виртуальный ЦОД на мощностях своего дата-центра «в пределах географических границ России с обеспечением катастрофоустойчивого решения».

ГИС промышленности ищет новые серверные мощности за 111 млн рублей

Редакция ожидает от Фонд развития промышленности пояснений, на каких именно серверных мощностях работает ГИСП в данный момент, где они располагаются, и что в принципе стало причиной поиска нового ЦОДа.

Что требуется заказчику

Исходя из ТЗ, в дата-центре исполнителя (реальном ЦОДе) должна быть организована стандартная схема резервирования компонентов N+1 (не менее). У ЦОДа должно быть не менее двух энерговводов — основной и резервный, а также иметься автоматизированная система управления инженерной инфраструктурой.

В штате ЦОДа должна присутствовать собственная инженерно-техническая служба, которая обладает квалификацией и полномочиями по базовому управлению инженерными системами. Дата-центр должен располагаться на охраняемой территории, с контрольно-пропускными пунктами для прохода и проезда.

Виртуальный ЦОД для заказчика должен быть организован на платформе виртуализации эквивалентной технологии VMware либо аналогичной, при условии обеспечения исполнителем гарантированной полной работоспособности информсистемы, говорится в ТЗ.

Подрядчик должен предоставить госзаказчику вычислительные и сетевые ресурсы, в состав которых должны входить виртуальные процессорные ядра (vCPU) с архитектурой набора команд x86-64 и частотой не менее 2 ГГц, виртуальную оперативную память (vRAM), дисковую подсистему SAS для организации дискового пространства виртуальных машин (ВМ), подсистема для хранения резервных копий ВМ, IP-адреса для локальной вычислительной сети с пропускной способностью не хуже 1 Гбит/с, сетевые интерфейсы, настроенное специализированное ПО.

Различные виртуальные машины в ЦОДе должны будут работать преимущественно на ОС Ubuntu 16.04.2 LTS (либо Ubuntu 18.04 LTS), а также на российской ОС «Альт Линукс СПТ» 7.0 (либо «Альт 8 СП») компании «Базальт СПО» и Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition (либо Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition).

В качестве поддерживаемого ПО будут задействованы PHP, Java, rsync, nginx, Python, Apache, iptables, Tomcat, MySQL, PostgreSQL, IIS, .NET Framework, ASP.NET.

ГосСОПКА и вопросы безопасности

Заказчик отмечает, что ГИСП предназначена для обработки информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, но включающей сведения, содержащие персональные данные, служебную и коммерческую тайну. «Система является значимым объектом критической информационной инфраструктуры России», — подчеркивает он.

В соответствии с техзаданием, в рамках мероприятий по постоянному мониторингу защищенности системы от исполнителя требуется подключение ГИСП к центру ГосСОПКА с использованием криптозащищенного канала связи.

Напомним, ГосСОПКА — это государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России.

«Силами исполнителя должен осуществляться постоянный мониторинг защищенности ГИСП с использованием программно-аппаратного комплекса MaxPatrol SIEM, предоставляемого заказчиком, — отмечается в тендерных документах. — Основным назначением процесса мониторинга является контроль над обеспечением защищенности информационных ресурсов от компьютерных атак, а также контроль над восстановлением штатного функционирования данных ресурсов при возникновении инцидентов ИБ, вызванных компьютерными атаками».

Редакция ожидает от Фонда развития промышленности пояснений относительно того, интегрирована ГИСП с ГосСОПКой в настоящий момент, как это и положено элементу критической инфраструктуры страны, или это произойдет только в ходе данного проекта.

История возникновения и назначение ГИСП

О том, что у Минпромторга появилась обязанность создать и наполнить ГИС промышленности, которая будет содержать данные о самых разных аспектах промышленного производства — от его состояния до мерах стимулирования промышленности и использования энергосберегающих технологий, CNews писал в апреле 2015 г.

Утверждение о том, что оператором проекта создания ГИС промышленности станет ФРП, прозвучало 3 октября 2015 г. на заседании правительственной комиссии по импортзамещению из уст главы Минпромторга Дениса Мантурова. Логику этого решения он объяснил в том числе тем, что именно на ФРП министерством возложены функции центра мониторинга, анализа и поддержки процессов импортозамещения в регионах. «Хочу отметить, что фонду в сжатые сроки удалось выстроить общенациональную систему экспертизы и отбора проектов», — заявил Мантуров.