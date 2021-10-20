Ингушетия задолжала «Ситрониксу» сотни миллионов. Компания продолжает оказывать услуги и копит счета

Госструктура Ингушетии с 2019 г. перестала выплачивать «Ситрониксу» проценты со штрафов, которые формируют камеры этой компании на дорогах республики. Это стало причиной многочисленных обращений «Ситроникса» в суд. На данный момент сумма всех исков составляет 294,2 млн руб. Из них удовлетворены иски на 183 млн. руб., которые подразумеваю выплаты дополнительной неустойки в размере 15 млн руб. Несмотря на решения суда, платежи от властей Ингушетии в компанию не поступают.

Судебные иски «Ситроникса» к Ингушетии

Как выяснил CNews, Управление Ингушетии по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций не платит «Ситрониксу» по концессионному соглашению со II квартала 2019 г. С того же времени стороны ведут разбирательства в суде. Так, на данный момент сумма основного долга властей Ингушетии по вступившим в законную силу судебным решениям составляет 183 млн. руб. и 15 млн руб. неустойки. Эта задолженность накопилась за период со II квартала 2019 г. по III квартал 2020 г.

Кроме того, в суде находятся и другие иски, решения по которым еще не вынесены — за IV квартал 2020 г. на сумму 39,2 млн руб., за I квартал 2021 г. на сумму 26,5 млн руб. и за II квартал 2021 г. на сумму 30,5 млн руб., рассказали CNews представители «Ситроникса». То есть в совокупности «Ситроникс» еще может взыскать с властей Ингушетии 96,2 млн руб. Учитывая поданные иски, общая сумма долга составляет 294,2 млн руб.

Все эти деньги Управление задолжало «Ситрониксу» в рамках проекта по установке и обслуживанию на автодорогах республики систем фотовидеофиксации для взимания штрафов с водителей за правонарушения на дорогах. «Ситроникс» за свой счет обеспечивает техническую возможность фиксации нарушений и автоматического начисления штрафов, а республика отчисляет ему с этих штрафов определенный процент.

Власти Ингушетии задолжали за систему фотовидеофиксации почти 300 млн руб.

«В июле 2021 г. исполнительные листы по вступившим в законную силу решениям суда были переданы для исполнения уполномоченному органу, — пояснила CNews вице-президент по правовым вопросам Sitronics Group Светлана Волкова. — В соответствии с требованиями бюджетного кодекса, они должны были быть исполнены в трехмесячный срок, однако по настоящий момент платежи в адрес «Ситроникса» не поступили». Получается, Управление Ингушетии по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций не производило платежи в отношении «Ситроникса» со II кв. 2019 г. Как отметила Светлана Волкова, «Ситроникс» продолжит защищать свои интересы в уполномоченных органах и в суде.

Подробности соглашения

Концессионное соглашение «Ситроникс» и Ингушетия заключили 4 апреля 2017 г. Система фиксации была запущена в эксплуатацию 13 апреля 2018 г. По настоящий момент «Ситроникс» продолжает обслуживать систему в соответствии с этим соглашением. Данная система состоит из центра обработки данных, 50 комплексов, фиксирующих нарушения скоростного режима, и пяти комплексов, фиксирующих нарушения на перекрестках, уточняют в компании

За счет ведения базы данных всех проезжающих транспортных средств, сотрудники правоохранительных органов могут использовать данную информацию в ходе проведения своих оперативно-розыскных мероприятий, в том числе по выявлению и пресечению фактов использования на транспортных средствах подложных государственных регистрационных знаков, пояснили представители «Ситроникса».

Позиция Ингушетии

Согласно последнему удовлетворенному иску в марте 2021 г., ответчик в лице Управления республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций возражал против удовлетворения исковых требований. Однако доводы истца он надлежащими доказательствами не опроверг, сказано в судебных документах. При этом подробности аргументов в документах не разглашаются. На момент публикации материала Управление не смогло прокомментировать редакции разбирательства в суде. Однако еще в октябре 2020 г. CNews писал о том, что власти Ингушетии в ходе разбирательства настаивали на ненадлежащей работе комплексов фотовидеофиксации — в период с 2018 по 2020 гг. в ней постоянно происходили перебои.

Возражая на это, «Ситроникс» сообщил тогда, что комплексы фотовидеофиксации (КФВФ) работали ненадлежащим образом из-за проблем с электроэнергией — падением напряжения и полным обесточиванием. Эта сфера в республике находится в ведении «Ингушэнерго». «Таким образом, сбои в работе КФВФ вызваны неспособностью ответчика организовать работу с энергокомпанией, — цитирует суд представителей “Ситроникса”. — Истец сам в максимальной степени заинтересован в работе КФВФ, поскольку от этого зависит размер причитающейся ему платы». Рассмотрев совокупность аргументов, суд встал на сторону «Ситроникса».

При этом в январе 2019 г. на странице новостей сайта Ингушетии появилась заметка о том, что статистика ДТП за 2018 г. в Республике снизилась.