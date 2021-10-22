«Транснефть» увеличила закупки российского ПО в 270 раз

Компания «Транснефть» в 2020 г. закупила российского ПО на 3,55 млрд руб., а в 2021 г. доля приобретаемых отечественных решений и связанных с ним услуг превысила 50% от общего тематического бюджета. При этом совсем недавно Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, возглавляемый экс-замминистра связи Ильей Массухом, не дал компании крупно закупиться ПО Microsoft, аргументируя свою позицию в жалобе Минцифры в том числе тем, что в «Транснефти» отечественный софт не используется вообще.

Российское ПО в «Транснефти»

Как выяснил CNews, российский гигант трубопроводной транспортировки нефтепродуктов «Транснефть» в 2020 г. резко увеличил объемы закупок российского софта. Так, если в отчете компании за 2019 г. говорилось, что ею было приобретено отечественного ПО на сумму 13,2 млн руб., то в отчете за 2020 г. сумма аналогичных затрат составила 3,55 млрд руб. Таким образом, разница затрат составляет 270 раз.

Представитель «Транснефти» пояснил CNews, что в полной мере сравнивать между собой приведенные значения все же не вполне корректно. В 2019 г. не были учтены закупки ОСТ — дочерних организаций системы «Транснефть». Отдельными данными о том, сколько отечественного ПО они закупили в тот год, компания не располагает.

В то же время, в «Транснефти» все равно не сомневаются, что увеличение объемов закупок российского ПО в 2020 г. по сравнению с 2019 г. (с учетом ОСТ) было весьма существенным.

«Значительный прирост доли закупок отечественного ПО в 2020 г. связан с перезапуском ряда инициатив и централизации отчетности по закупкам компании с учетом всех организаций системы “Транснефть”, — отмечает представитель организации. — В 2020 г. компанией и ОСТ были проведены закупки отечественного программного обеспечения таких производителей как Abby, НИС ГЛОНАСС, «Галактика», InfoWatch, Positive Technologies и др.».

«Транснефть» в 2020 г. потратила на российское ПО свыше 3,5 млрд рублей

По данным собеседника редакции, в настоящий момент данный процесс продолжается. «В 2021 г. запланировано заключение крупного контракта с отечественным производителем систем управления предприятием по созданию корпоративной интегрированной информационной системы управления для компании и организаций системы “Транснефть”, — Также уже завершены закупки отечественного ПО и связанных с ним услуг таких производителей как Prognoz, Mail.ru, Kaspersky, Positive Technologies и др.».

В целом в компании заверяют, что «Транснефть» сейчас ведет «постоянную и ежедневную» работу по анализу и тестированию отечественного оборудования и ПО, приобретая значительное количество отечественного ПО и услуг — более 50% в 2021 г. в общем объеме тематических закупок.

Эти данные находят косвенное подтверждение в публичном годовом отчете «Транснефти» за 2020 г. Как писал CNews в середине сентября 2021 г., в нем говорится, что за отчетный период компанией было проведено тестирование отечественных ОС для серверов и рабочих станций. В частности указаны два вида Astra Linux Common Edition, два типа Alt Linux и два типа ROSA Enterprise Linux. Правда, выводы экспертизы в отчете не представлены.

Отметим также, что в сентябре 2021 г. CNews обнаружил первую полноценную закупку «Транснефтью» российской операционной системы «Ред ОС», притом что проявлять интерес к этому ПО госкомпания начала еще в 2019 г.

Центр Массуха использования российского ПО в «Транснефти» не обнаружил

Несмотря на приведенные данные, «Транснефть» в середине октября 2021 г. оказалась в центре скандала, связанного с недостаточными темпами софтверного импортозамещения.

Минцифры тогда запретило «Транснефти» покупать программное обеспечение корпорации Microsoft на 600 млн руб.. Как писал «Коммерсант», данный запрет стал следствием жалобы на закупку со стороны Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦКИКТ). Эту организацию возглавляет экс-замминистра связи Илья Массух.

В «Транснефти» отечественный софт не используется вообще, тогда как в соответствии с планом, согласованным ЦКИКТ в 2019 г., в 2021 г. компания должна была внедрить от 30% до 80% отечественного ПО в зависимости от его категории, утверждалось в письме ЦКИКТ в Минцифры.

«Транснефть» пошла на контакт с отраслью

В «Транснефти» рассказали CNews, что 22 октября 2021 г. в компании прошло совещание с представителями софтверной отрасли. Присутствовал топ-менеджмент ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП), компаний InfoWatch, «Базальт СПО», Astra Linuх, «Ред софт», «Роса», «Росплатформа», BellSoft, «Киберпротект», CommuniGate Systems, Мойофис, TrueConf, Naumen, «Открытая мобильная платформа», Postgres Professional и др.

По заверению «Транснефти», на совещании было констатировано, что сдерживающим фактором внедрения отечественного программного и аппаратного обеспечения является отсутствие системной работы по их совместимости как на уровне разных типов ПО, так и программного обеспечения с аппаратным.

«К общему сожалению организация этой работы в полной мере не осуществляется со стороны соответствующих государственных регуляторов, — говорится в сообщении компании. — С их стороны в основном проводится лишь контроль над процентами по отдельным видам ПО и аппаратного обеспечения без учета реальной ситуации в разных отраслях экономики, требований по производительности и функциональным показателям».

Участники совещания согласились организовать совместную работу компании с АРПП по дальнейшему тестированию решений и адаптации отечественных решений под потребности «Транснефти» на постоянной основе, сообщает госкомпания.